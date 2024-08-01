Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.13 комментариев
Спецслужбы Израиля посоветовали Нетаньяху не уходить далеко от бомбоубежищ
Израильская служба общей безопасности (ШАБАК) посоветовала премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху ходить только на те мероприятия, где есть доступ к укрепленному укрытию, сообщает израильское телевидение.
Нетаньяху и всему правительству Израиля запретили поездки по открытой местности у линии боевых действий без персонального разрешения главы ШАБАК Ронена Бара, передает ТАСС.
Также у дипломатических представительств страны по всему миру усилили меры безопасности, дипломатам рекомендовали не посещать публичные мероприятия.
Напомним, в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.