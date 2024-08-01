Золото обновило исторический максимум по стоимости

Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.4 комментария
Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.8 комментариев
Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей
Указ опубликован на портале правовой информации.
Как говорится в документе, выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС России с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины», передает ТАСС.
При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета – тоже в размере 400 тыс. рублей. Как отмечается в президентском указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС России и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.
Известно, что снаряд был выпущен «не с территории самого Ирана», а «из другого государства», передает ТАСС.
По данным иранского агентства Fars, Хания в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Удар по зданию был нанесен с воздуха в 2.00 по местному времени (1.30 мск).
Один из лидеров йеменских хуситов, председатель высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси назвал убийство главы политического бюро ХАМАС «чудовищным террористическим преступлением».
Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.
Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».
ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».
Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».
В МИД гибель главы политбюро ХАМАС Хании назвали политическим убийством
«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство», – передает РИА «Новости» его слова.
Богданов отметил, что этот инцидент вызовет напряжение ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.
Столкновения ультраправых с полицией произошли в английском Саутпорте после нападения подростка на танцевальную студию
Полиция сообщила, что «несколько офицеров получили ранения, автомобили были подожжены». Кроме того, как сказано в заявлении полиции, был разграблен магазин. Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки и мусорные баки, передает РИА «Новости».
По данным Sky News, ультраправые устроили акцию протеста возле мечети. В ходе вспыхнувших беспорядков подожгли полицейскую машину. Сейчас обстановка на месте беспорядков стала спокойнее.
Глава правительства Великобритании Кир Стармер осудил действия участников протеста. Он заявил, что причастные к беспорядкам будут наказаны по закону. «Те, кто испортил бдение в память о жертвах насилием и бандитизмом, оскорбили скорбящее сообщество», – заявил он.
Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после распространившейся в соцсетях непроверенной информации о вероисповедании нападавшего. Он задержан и допрашивается, но его имя или иные подробности власти не приводят. Times сообщила, что его семья сбежала от геноцида в Руанде, передает ТАСС.
Напомним, 17-летний подросток из Кардифа напал на групповое занятие по танцам, которое посещали дети. Занятие было посвящено творчеству популярной американской певицы Тейлор Свифт. Нападавшего задержали на месте происшествия. В результате нападения погибли трое детей.
Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Monde, передает «Лента.ру». При этом, по его мнению, проведение референдума является «не самым лучшим» решением, так как передача территорий России станет «победой» для Москвы.
Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет, чтобы российская сторона приняла участие в новом «саммите мира» по Украине, передает РИА «Новости».
«Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.
Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, количество поставленных истребителей невелико. В сообщении отмечается, что пока неясно, смогут ли украинские пилоты сразу же приступить к управлению новыми самолетами или для этого потребуется дополнительное время, передает РИА «Новости».
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16.
Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.
В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.
Суд Москвы приговорил к пяти годам заочно украинскую актрису Курилец
Приговором Басманного райсуда Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Возбуждение ненависти либо вражды». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.
Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее фактического задержания на территории России.
Кроме того, Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую телеведущую Наталью Мосейчук за призывы к насилию над российскими офицерами.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Корчинского, одного из идеологов украинских националистов, по обвинению в возбуждении ненависти к Русской православной церкви.
Российские пограничники официально завершили службу в армянском аэропорту Звартноц
В мероприятии приняли участие начальник пограничного управления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий, командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян, депутаты парламента Армении, представители российского посольства и ветераны пограничной службы. Церемонию открыли гимны России и Армении, передает ТАСС.
«Можно с уверенностью сказать, что вы достойно представляли Россию и Пограничную службу ФСБ. Я благодарю вас за безупречную работу, и Россия по праву гордится вами», – отметил советник-посланник посольства РФ Максим Селезнев.
Роман Голубицкий добавил, что российские пограничники успешно справились с поставленными задачами в аэропорту Звартноц. А Эдгар Унанян отметил, что за 32 года совместной службы опыт и знания, переданные российскими пограничниками, продолжат применяться на благо Армении.
В ходе церемонии ряд пограничников ФСБ России и сотрудников аэропорта были награждены ведомственными медалями, подарками и почетными грамотами.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские пограничники перестанут нести службу в аэропорту Звартноц летом 2024 года.
Политолог Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
В Telegram-канале журнала указано, что произошедшее стало неожиданным событием, которое понесет последствия, которые пока трудно предсказать.
«На сей раз удар был очень точным – погиб сам Хания и его телохранитель, никаких случайных людей», – подчеркнул политолог.
Также Лукьянов назвал щелчком по престижу тот факт, что Ирана оказался неспособен на собственной территории обеспечить безопасность дорогого и почетного гостя.
«Получается, что противник может производить лихие и удачные операции внутри страны. Тем более что это самый заклятый враг, на противостояние с которым все и нацелено», – указал эксперт.
В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.
Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.
По словам Райдера, он хотел выработать иммунитет к кишечной палочке, передает Lenta.Ru.
Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на фоне заявлений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить ее чистоту.
Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене
«Пока где-то слышны выстрелы – птицы молчат. Я не могу это преодолеть... этот барьер не дает мне покоя», – отметила Пугачева, добавив, что уже 15 лет не проводит гастроли, пишет «Фонтанка».
Она отметила, что петь все так же может и с удовольствием приедет, когда появится желание и вдохновение». В завершение артистка исполнила фрагмент из антивоенной песни 1960-х «Пусть всегда будет солнце».
Ранее Минюст сообщил, что не нашел оснований для включения Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов.
Спикер МИД Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
В частности, дипломат напомнила о словах композитора Микаэла Таривердиева касательно творческой работы с Пугачевой о том, что он был поражен ее артистическими данными, однако потом «что-то сломалось», передает ТАСС.
«Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой: каждый пошел своим путем и уже неинтересно», – подчеркнула Захарова.
Дипломат подчеркнула, что ломалось таким образом у певицы со многими людьми, однако теперь «что-то сломалось» на глобальном уровне – «у нее с народом».
Ранее Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.
Бакальчук опровергла заявления мужа о давлении из-за сделки по слиянию Wildberries и Russ
В интервью «Комсомольской правде» Бакальчук прокомментировала сообщения о том, что на нее оказывается давление: «Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден».
Как заверила Бакальчук, слова ее супруга Владислава, заявившего, что переговоры о слиянии Wildberries и Russ проходили без его участия, не соответствуют действительности. По ее словам, «топ-менеджмент поддержал объединение», были взвешены «все риски».
«Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом – «врет». Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», – заявила Бакальчук.
Бакальчук сказала, что причина развода связана с «плоскостью личных отношений», а «крах брака начался задолго до идеи объединения с Russ». «Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний), безусловно, стало последней каплей», – заявила она.
Кроме того, Бакальчук заверила, что каждый день общается с детьми, при этом никаких запретов на их общение с отцом не вводила. «Он спокойно приезжал к ним на море, где младшие отдыхали с моей мамой. Было крайне неприятно, что он для публичности выставил это так, будто отдыхает с ними с самого начала, постановочно фотографировался и выдал информацию в СМИ», – заявила Бакальчук.
Она подчеркнула, что «маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому все привыкли», пользователи и партнеры «никаких изменений не заметят».
Напомним, Бакальчук подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем. Бакальчук, комментируя слияние Wildberries с Russ, заявила, что это позволит «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня». Бакальчук также заявила, что ее супруг вводит людей в заблуждение, рассказывая о «рейдерском захвате» компании.