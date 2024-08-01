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    Орбана связали с «русскими диверсантами»
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    Опубликовано видео, как покушавшийся на Трампа занимает позицию для стрельбы
    Диетолог объяснил рост численности толстых мужчин в России
    Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
    В Словении допустили обмен осужденных за шпионаж россиян
    Telegraph: Украинские F-16 уже совершили первые боевые вылеты
    СБ ООН созвал экстренное заседание в связи с убийством главы ХАМАС
    В Венесуэле задержали более тысячи человек за участие в беспорядках
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    8 комментариев
    1 августа 2024, 05:12 • Новости дня

    Золото обновило исторический максимум по стоимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цена на золото на торгах биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила 2,5 тыс. долларов за тройскую унцию.

    Цена золота на этой площадке к 4.28 мск дошла до 2501 доллара за тройскую унцию, это исторический рекорд, передает ТАСС.

    К 4.31 мск стоимость ускорила рост до 2502 доллара за унцию.

    В марте 2024 года стоимость золота доходила до 2200 долларов за унцию.

    31 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза

    Заключающие с августа контракт бойцы СВО указом Путина получат по 400 тыс. рублей

    Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами бойцов спецоперации на Украине.

    Указ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в документе, выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС России с 1 августа по 31 декабря текущего года «сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины», передает ТАСС.

    При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета – тоже в размере 400 тыс. рублей. Как отмечается в президентском указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС России и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.

    Коментарии (16)
    31 июля 2024, 09:49 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    Стали известны подробности убийства главы политбюро ХАМАС
    @ Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, запустили с территории иностранного государства, сообщает канал Al Mayadeen.

    Известно, что снаряд был выпущен «не с территории самого Ирана», а «из другого государства», передает ТАСС.

    По данным иранского агентства Fars, Хания в момент гибели находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Удар по зданию был нанесен с воздуха в 2.00 по местному времени (1.30 мск).

    Один из лидеров йеменских хуситов, председатель высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси назвал убийство главы политического бюро ХАМАС «чудовищным террористическим преступлением».

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

    Коментарии (14)
    31 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей, сообщило Tasnim.

    Как сообщило Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана, произошла «атака на резиденцию» Хании в Тегеране. Идет расследование, передает РИА «Новости».

    ХАМАС выразило соболезнования «сыновьям великого палестинского народа». Палестинское движение заявило, что Хания стал жертвой «вероломного налета сионистов на его резиденцию».

    Напомним, Хания принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Пезешкиан в ходе встречи с Ханией в Тегеране выразил надежду на «уничтожение сионистского режима».


    Коментарии (20)
    31 июля 2024, 09:01 • Новости дня
    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании

    В МИД гибель главы политбюро ХАМАС Хании назвали политическим убийством

    Москва отреагировала на гибель главы политбюро ХАМАС Хании
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является политическим убийством, за ним может последовать эскалация ситуации на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

    «Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство», – передает РИА «Новости» его слова.

    Богданов отметил, что этот инцидент вызовет напряжение ситуации на Ближнем Востоке.

    Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.

    Коментарии (23)
    31 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    После убийства детей в английском Саутпорте произошли беспорядки

    Столкновения ультраправых с полицией произошли в английском Саутпорте после нападения подростка на танцевальную студию

    Tекст: Антон Антонов

    В Саутпорте, где подросток с ножом напал на танцевальную студию, произошли беспорядки – в столкновениях с полицией, предположительно, участвовала ультраправая группа «Лига английской обороны», сообщили полиция британского графства Мерсисайд и Sky News.

    Полиция сообщила, что «несколько офицеров получили ранения, автомобили были подожжены». Кроме того, как сказано в заявлении полиции, был разграблен магазин. Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки и мусорные баки, передает РИА «Новости».

    По данным Sky News, ультраправые устроили акцию протеста возле мечети. В ходе вспыхнувших беспорядков подожгли полицейскую машину. Сейчас обстановка на месте беспорядков стала спокойнее.

    Глава правительства Великобритании Кир Стармер осудил действия участников протеста. Он заявил, что причастные к беспорядкам будут наказаны по закону. «Те, кто испортил бдение в память о жертвах насилием и бандитизмом, оскорбили скорбящее сообщество», – заявил он.

    Мечеть Саутпорта, судя по всему, была выбрана местом сбора после распространившейся в соцсетях непроверенной информации о вероисповедании нападавшего. Он задержан и допрашивается, но его имя или иные подробности власти не приводят. Times сообщила, что его семья сбежала от геноцида в Руанде, передает ТАСС.

    Напомним, 17-летний подросток из Кардифа напал на групповое занятие по танцам, которое посещали дети. Занятие было посвящено творчеству популярной американской певицы Тейлор Свифт. Нападавшего задержали на месте происшествия. В результате нападения погибли трое детей.

    Коментарии (14)
    31 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

    Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Monde, передает «Лента.ру». При этом, по его мнению, проведение референдума является «не самым лучшим» решением, так как передача территорий России станет «победой» для Москвы.

    Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет, чтобы российская сторона приняла участие в новом «саммите мира» по Украине, передает РИА «Новости».

    «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

    Коментарии (35)
    31 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Bloomberg: Первые истребители F-16 прибыли на Украину
    Bloomberg: Первые истребители F-16 прибыли на Украину
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первая партия истребителей F-16, переданных Украине странами НАТО, уже прибыла на территорию страны, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, количество поставленных истребителей невелико. В сообщении отмечается, что пока неясно, смогут ли украинские пилоты сразу же приступить к управлению новыми самолетами или для этого потребуется дополнительное время, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16.

    Коментарии (22)
    31 июля 2024, 22:29 • Новости дня
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    NYT: Хаменеи приказал иранским военным нанести удар по Израилю
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи якобы отдал приказ иранским военным о прямой атаке по израильской территории в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Такой приказ якобы был отдан на срочном заседании совбеза Ирана, заявили три иранских собеседника New York Times.

    В среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. После этого в Иране прошло экстренное заседание высшего совета национальной безопасности.

    Коментарии (19)
    31 июля 2024, 12:59 • Новости дня
    В Москве приговорили украинскую актрису Курилец

    Суд Москвы приговорил к пяти годам заочно украинскую актрису Курилец

    В Москве приговорили украинскую актрису Курилец
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую актрису Андрианну Курилец за призывы к насилию над российскими офицерами, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Приговором Басманного райсуда Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Возбуждение ненависти либо вражды». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.

    Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее фактического задержания на территории России.

    Кроме того, Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую телеведущую Наталью Мосейчук за призывы к насилию над российскими офицерами.

    Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Корчинского, одного из идеологов украинских националистов, по обвинению в возбуждении ненависти к Русской православной церкви.

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    31 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    Российские пограничники официально покинули аэропорт Звартноц в Ереване

    Российские пограничники официально завершили службу в армянском аэропорту Звартноц

    Российские пограничники официально покинули аэропорт Звартноц в Ереване
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальная церемония, посвященная завершению службы российских пограничников в аэропорту Звартноц, прошла в Ереване.

    В мероприятии приняли участие начальник пограничного управления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий, командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян, депутаты парламента Армении, представители российского посольства и ветераны пограничной службы. Церемонию открыли гимны России и Армении, передает ТАСС.

    «Можно с уверенностью сказать, что вы достойно представляли Россию и Пограничную службу ФСБ. Я благодарю вас за безупречную работу, и Россия по праву гордится вами», – отметил советник-посланник посольства РФ Максим Селезнев.

    Роман Голубицкий добавил, что российские пограничники успешно справились с поставленными задачами в аэропорту Звартноц. А Эдгар Унанян отметил, что за 32 года совместной службы опыт и знания, переданные российскими пограничниками, продолжат применяться на благо Армении.

    В ходе церемонии ряд пограничников ФСБ России и сотрудников аэропорта были награждены ведомственными медалями, подарками и почетными грамотами.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские пограничники перестанут нести службу в аэропорту Звартноц летом 2024 года.

    Коментарии (33)
    31 июля 2024, 11:19 • Новости дня
    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

    Политолог Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана

    Лукьянов: Убийство Хании – щелчок по престижу Ирана
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, которая не смогла обеспечить безопасность почетного гостя, стало щелчком по престижу Ирана, выразил мнение главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    В Telegram-канале журнала указано, что произошедшее стало неожиданным событием, которое понесет последствия, которые пока трудно предсказать.

    «На сей раз удар был очень точным – погиб сам Хания и его телохранитель, никаких случайных людей», – подчеркнул политолог.

    Также Лукьянов назвал щелчком по престижу тот факт, что Ирана оказался неспособен на собственной территории обеспечить безопасность дорогого и почетного гостя.

    «Получается, что противник может производить лихие и удачные операции внутри страны. Тем более что это самый заклятый враг, на противостояние с которым все и нацелено», – указал эксперт.

    В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

    Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

    Коментарии (9)
    31 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Триатлонист из США Сет Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх – 2024.

    По словам Райдера, он хотел выработать иммунитет к кишечной палочке, передает Lenta.Ru.

    Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на фоне заявлений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить ее чистоту.

    Коментарии (12)
    31 июля 2024, 17:40 • Новости дня
    Пугачева назвала мешающую ей петь причину

    Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

    Пугачева назвала мешающую ей петь причину
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные конфликты не позволяют мне выступать на сцене, заявила народная артистка СССР Алла Пугачева в интервью корреспонденту эстонского издания Lifestyle Baltic на музыкальном фестивале Laima Rendezvous в Юрмале.

    «Пока где-то слышны выстрелы – птицы молчат. Я не могу это преодолеть... этот барьер не дает мне покоя», – отметила Пугачева, добавив, что уже 15 лет не проводит гастроли, пишет «Фонтанка».

    Она отметила, что петь все так же может и с удовольствием приедет, когда появится желание и вдохновение». В завершение артистка исполнила фрагмент из антивоенной песни 1960-х «Пусть всегда будет солнце».

    Ранее Минюст сообщил, что не нашел оснований для включения Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов.


    Коментарии (35)
    31 июля 2024, 12:50 • Новости дня
    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Спикер МИД Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с народом «что-то сломалось», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова в ответ на заявление Минюста о недостаточности оснований для внесения исполнительницы в реестр иностранных агентов.

    В частности, дипломат напомнила о словах композитора Микаэла Таривердиева касательно творческой работы с Пугачевой о том, что он был поражен ее артистическими данными, однако потом «что-то сломалось», передает ТАСС.

    «Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой: каждый пошел своим путем и уже неинтересно», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что ломалось таким образом у певицы со многими людьми, однако теперь «что-то сломалось» на глобальном уровне – «у нее с народом».

    Ранее Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.

    Коментарии (11)
    31 июля 2024, 06:56 • Новости дня
    Бакальчук заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи

    Бакальчук опровергла заявления мужа о давлении из-за сделки по слиянию Wildberries и Russ

    Бакальчук заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слова своего супруга о том, что на нее оказывается давление в связи со слиянием Wildberries и Russ. 

    В интервью «Комсомольской правде» Бакальчук прокомментировала сообщения о том, что на нее оказывается давление: «Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден».

    Как заверила Бакальчук, слова ее супруга Владислава, заявившего, что переговоры о слиянии Wildberries и Russ проходили без его участия, не соответствуют действительности. По ее словам, «топ-менеджмент поддержал объединение», были взвешены «все риски».

    «Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом – «врет». Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», – заявила Бакальчук.

    Бакальчук сказала, что причина развода связана с «плоскостью личных отношений», а «крах брака начался задолго до идеи объединения с Russ». «Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний), безусловно, стало последней каплей», – заявила она.

    Кроме того, Бакальчук заверила, что каждый день общается с детьми, при этом никаких запретов на их общение с отцом не вводила. «Он спокойно приезжал к ним на море, где младшие отдыхали с моей мамой. Было крайне неприятно, что он для публичности выставил это так, будто отдыхает с ними с самого начала, постановочно фотографировался и выдал информацию в СМИ», – заявила Бакальчук.

    Она подчеркнула, что «маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому все привыкли», пользователи и партнеры «никаких изменений не заметят».

    Напомним, Бакальчук подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем. Бакальчук, комментируя слияние Wildberries с Russ, заявила, что это позволит «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня». Бакальчук также заявила, что ее супруг вводит людей в заблуждение, рассказывая о «рейдерском захвате» компании.

    Коментарии (7)
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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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