Политолог оценил активность кандидатов на губернаторских выборах

Tекст: Валерия Городецкая

Выдвижение на выборах губернаторов завершено в 17 из 21 регионах, всего на выборах высших должностных лиц выдвинуто 143 кандидата, из которых 116 представляют 19 политических партий, а 27 выдвинуты в порядке самовыдвижения, сообщил Тюков.

«Уже сейчас можно сказать, что этап выдвижения отличался высокой активностью политических партий и кандидатов – в среднем на одно губернаторское кресло выдвинулось 6 претендентов», – цитирует эксперта сайт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

По словам Тюкова, КПРФ выдвинула 20 кандидатов, ЛДПР – 18, «Единая Россия» – 19, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 16 кандидатов. «Новые люди» выдвинули кандидатов в 10 регионах. Активно проявляют себя и непарламентские партии. «Из них наиболее активны «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунисты России» (выдвинуты кандидаты в шести регионах), партия «Родина» (выдвинула своих представителей в четырех. Вместе с тем, из непарламентских партий уже три – «Коммунисты России», «Зеленая альтернатива» и РЭП «Зеленые» имеют в своем активе зарегистрированных кандидатов», – сообщил он.

В большинстве регионов уже проходит этап подачи документов для регистрации. Полностью он завершен лишь в Петербурге. Состав претендентов на победу в регионе следующий: Александр Беглов («Единая Россия»), Павел Брагин (РЭП «Зеленые»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Максим Яковлев (ЛДПР).

«15 кандидатов утратили статус выдвинутых, поскольку не предоставили в избирательную комиссию документов для регистрации. Отказ в регистрации получили три кандидата – все из-за недостаточного количества представленных подписей», – пояснил Тюков.

Самовыдвиженец Алексей Ковалев, в свою очередь, в нарушение закона о выборах в Петербурге представил не заверенные нотариально подписные листы с подписями депутатов, рассказал эксперт. «Кроме того, все отобранные для проверки 15268 подписей избирателей в поддержку кандидата по результатам проверки признаны недействительными. Как следует из решения комиссии «рукописные записи на подписных листах в разных строках в папке №155 выполнены одним лицом», а в остальных отобранных для проверки папках «на всех подписных листах записи и подписи во всех строках и графах выполнены не пишущими приборами, а получены с помощью технических средств, то есть являются изображениями (копиями) записей и подписей, имеющихся в подписных листах, содержащихся в папке №155», – сказал Тюков.

Этап подачи документов можно считать завершенным также в Челябинской области, Республике Калмыкия, Сахалинской и Оренбургской областях, добавил Тюков.

