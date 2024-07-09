Россия и Индия решили нарастить товарооборот до 100 млрд долларов

Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.19 комментариев
Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.19 комментариев
Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.4 комментария
В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.10 комментариев
«В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.
Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.
Путин разрешил использовать зарубежные изобретения в военных разработках
Документ вносит изменения в пункт 13 Положения о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники, передает ТАСС. Этот пункт описывает список действий, на которые генконструктор имеет право.
Изменения подразумевают наделение конструкторов правом «представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники».
Госдума намерена поддержать проект МВД о расширении на 20 статей КоАП перечня поводов для выдворения мигрантов
По его словам, Госдума решила поддержать законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП, передает ТАСС.
Володин отметил, что Госдума в кратчайшие сроки рассмотрит предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Он добавил, что для депутатов совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение.
«Вопрос контроля за миграцией крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», – подчеркнул Володин.
Ранее МВД России подготовило проект закона, которым предлагает расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП.
Театр Виктюка в Москве переименовали в «Театр – Сцена «Мельников»
Театр переименовали в честь создателя, русского и советского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова, сообщили в театре, передает ТАСС.
Богомолов стал художественным руководителем театра в начале июня. До этого худруком был театральный режиссер Денис Азаров, он покинул должность в апреле 2022 года.
Рогов: Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России
По его словам, российские военные продолжают наступление на Ореховском направлении, планомерно освобождая территории Запорожской области от контроля киевского режима, передает РИА «Новости».
«Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», – отметил Рогов.
Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.
Как заявил Силантьев в интервью каналу Ценности.РФ, он положительно относится к вынесенному приговору и видит в нем победу здравого смысла над мракобесием, хотя Беркович и Петрийчук могли бы отделаться гораздо легче, если бы предпочли профессиональных адвокатов.
На вопрос о том, можно ли вообще оценивать на предмет экстремизма и терроризма художественные произведения, он ответил, что можно и нужно, так как перечень экстремистских материалов в значительной степени из них и состоит, и сейчас его пополнит «Финист Ясный Сокол» Беркович.
Эксперт добавил, что некоторые творцы до сих пор практикуют традицию «фиги в кармане», создавая оправдывающие терроризм произведения под видом антитеррористических, потом такие спектакли показывают в учреждениях ФСИН вдовам игиловских (ИГИЛ, запрещена в России) боевиков, тем самым убеждая их в правильности своего преступного выбора.
Силантьев рассказал также, что три автора деструктологической экспертизы получили сотни угроз, травле подверглись и свидетели обвинения, что в итоге привело к закрытию процесса. В ход пошли и доносы, и коллективные письма, и даже угрозы детям.
«У меня сложилось впечатление, что вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество. Особенно печально, что в кампании травли принимали участие сотрудники подведомственной Минкульту Росгосэкспертизы, о чем я постараюсь лично уведомить министра культуры», – добавил он.
Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма.
Сообщается, что операторы БПЛА вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. ВС РФ нанесли по ним удар расчетами ОТРК «Искандер», передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что этими установками был нанесен удар по Севастополю 23 июня.
Напомним, днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей.
«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что эти цели «так или иначе» имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». Ведомство указывало, что речь идет о падении ракеты, запущенной из украинского ЗРК.
В понедельник Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в украинской столице сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.
Во Франции начали расследование против Ле Пен по факту финансирования кампании
Уточняется, что причиной начала расследования стало обращение Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), проверяющей законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов, передает ТАСС.
Известно, что данный орган часто сообщает о нарушениях в прокуратуру и подал уже несколько заявлений касательно нескольких кандидатов на президентских выборах 2022 года. При этом только в отношении Ле Пен было начато расследование.
По данным телеканала, речь идет о проблеме с «источниками финансирования кампании». Так, в 2023 году между CNCCFP и кандидатом от «Нацобъединения» возникал лишь спор по поводу 300 тыс. евро, потраченных партией на аренду рекламного пространства на 12 автобусах во время предвыборной агитационной кампании.
Ле Пен же пыталась оспорить исключение этой суммы из числа возмещаемых расходов, обратившись в Конституционный совет.
Напомним, подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте.
Обвиняемые Абдурашидов и Ортикбоев арестованы, они пробудут под стражей два месяца – до 6 сентября, передает ТАСС.
Ранее по факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле телецентра Останкино завели дело.
На встрече Харатьян много говорил о своей жене Марине, с которой счастлив браке уже больше 30 лет, о сыне Иване. Молодой человек пошел по стопам отца и тоже выбрал творческую специальность – стал режиссером. Артист объяснил, что такое традиционные ценности, что скрывается за этим понятием и почему важно сохранять их в современном мире, говорится на сайте общества.
«Для меня семья всегда была и есть на первом месте. Сегодня, как и в любые другие времена, она остается главным источником жизненных сил, вдохновения, мотивации к действиям. И я считаю важным доносить до молодежи значимость традиционных и семейных ценностей, потому что именно молодые люди – будущее нашей страны. И именно от них зависит, какой будет Россия через 10–20 лет», – поделился артист.
Большая праздничная программа проходит и в рамках проекта Знание.Кино. Тематические показы, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходят с 4 по 26 июля в образовательных и культурных учреждениях. На выставке «Россия» 8 июля стартовала серия тематических показов. Она началась с истории любви отважного воина Петра и целительницы Февронии.
Так, в Кирове на площадке кинотеатра «Смена» после кинопоказа мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» выступили лекторы общества «Знание» – актриса театра и кино, солистка московских мюзиклов Валерия Ланская и психолог, врач Центра компетенций департамента труда и социальной защиты Москвы Варвара Брусницына.
В Астрахани, в День семьи, любви и верности, с молодыми семьями и родителями встретился нейропсихолог, победитель всероссийского конкурса Знание.Лектор, лектор общества «Знание» Левани Малазония. Спикер поделится с аудиторией секретами гармоничных отношений в семье, основами эффективной коммуникации и успешного воспитания детей.
А в Дагестане на базе исторического парка «Россия – моя история» перед жителями выступил уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова, финалист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования – 2023», член всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения России Аида Касумова, а также приглашенный спикер из Республики Северная Осетия – Алания, начальник службы тематического вещания национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон» Оксана Царикаева.
В Забайкальском крае лекторы общества «Знание» приняли участие в фестивале «Семья», который прошел в селе Танха Читинского района. Участники конкурса представили свои визитки и творческие номера, продемонстрировали единство и сплоченность, уважение к традициям. На суд жюри и зрителей представили блюда, приготовленные по своим семейным традициям, а потом все вместе исполнили народные песни под гармонь.
Отметили День семьи, любви и верности и в новых регионах. Так, в Запорожской области прошла лекция, в ходе которой молодежь получила ценную информацию об истории и культуре праздника, а также узнала о государственных приоритетах в этой сфере. По завершении мероприятия специалист провел викторину, а самые активные и любознательные получили подарки от общества «Знание». А в ЛНР лекцию об истории и традициях праздника дополнил мастер-класс по созданию открыток.
В сообщении говорится, что необходимо разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут детально прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска.
Чтобы подтвердить личность при заключении брака, смене имени и других услугах ЗАГС, будет достаточно данных из Единой биометрической системы. Когда сервис запустят, россияне смогут получать услуги органа ЗАГС двумя способами: с помощью удостоверяющих личность документов или по биометрии.
Ранее в России решили разработать сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации.
Ракета украинской системы противовоздушной обороны сбилась с курса и попала в строение больницы, это подтверждено в том числе многочисленными свидетелями, заявила Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.
Она подчеркнула, что целью ударов ВС России были военные заводы «Артем», «Антонов», конструкторское бюро «Луч», предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, завод тяжелого машиностроения в Краматорске.
Завод «Артем» находится по соседству с пострадавшей клиникой, а в шаговой доступности от нее находится комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ. Украинская сторона, подчеркнула дипломат, намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь жителями, как «живым щитом».
«Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их в цеха по сбору и ремонту военной техники», – подчеркнула она.
Сами военнослужащие ВСУ прикрываются гражданскими объектами и даже мирными жителями. Широко распространена практика подцепления к пассажирским ж/д составам вагонов с боевой техникой и военнослужащими.
Это все грубо нарушает международное гуманитарное право, запрещающее задействование гражданских объектов в военных целях.
Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.
Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.
На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.
«В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.