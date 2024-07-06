Анонсирована встреча Байдена с Зеленским

Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО в Вашингтоне

Tекст: Антон Антонов

На онлайн-брифинге, посвященном саммиту, чиновник указал, что у Байдена «будет плотный график», но Белый дом работает над организацией двусторонних встреч, в том числе с Зеленским, передает ТАСС.

Однако чиновник не стал утверждать, что в декларации саммита заявят о необратимости вступления Украины в НАТО. Он сказал, что «не хочет забегать вперед». При этом в Белом доме заверили: вопрос состоит «не в том, должна ли» Украина войти в НАТО, «а в том, когда» она сможет это сделать. На саммите планируется послать «очень сильные сигналы поддержки Украины на пути к атлантической интеграции».

США на саммите объявят о новых шагах по укреплению системы ПВО Украины и ее военного потенциала на перспективу. Кроме того, США могут на следующей неделе озвучить новую информацию о предоставлении Украине истребителей F-16.

Также чиновник заявил, что взаимодействие Пекина с Москвой, по мнению Белого дома, представляет собой долгосрочный вызов безопасности Европы. Он сообщил, что «текст проекта коммюнике по Китаю очень твердый».

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9–11 июля станут поставки оружия и подготовка военных для Украины.