  • Новость часаПутин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Репатриация соотечественников поставила вопрос о настоящих русских
    Столтенберг: НАТО не нужен «Минск-3»
    В Киеве решили снести памятник партизану Сидору Ковпаку
    Умерла народная артистка СССР Исакадзе
    Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца
    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга
    Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию
    Германия передала Киеву третий комплекс ПВО Patriot
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 19:07 • Новости дня

    Глава СПЧ: Ношение никаба не является вопросом прав человека

    Глава СПЧ: Ношение никаба не является вопросом прав человека, но требует обсуждения с религиозными лидерами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ношение никаба – это не вопрос прав человека, однако требует обсуждения с религиозными лидерами, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Махачкале.

    «Это вопрос, который поднялся в связи с обсуждением темы радикализма, я сразу его затрону – это вопрос, связанный с никабом. И это тоже мой вопрос, потому что это вопрос не прав человека, скорее, развития общества, как общество к этому относится», – сказал Фадеев, передает ТАСС.

    Он отметил, что его мнение по поводу ношения никаба встретило «довольно жесткое сопротивление». Как напомнил Фадеев, говорилось, что это против мусульман, против культурного многообразия России. «Здесь присутствующие знают, что никогда в России, на территории РФ, на территории Российской империи, за исключением Средней Азии, не носили никаб, ни татары, ни башкиры, ни народы Северного Кавказа», – уточнил глава СПЧ.

    Фадеев подчеркнул, что вопрос ношения никаба требует обсуждений в первую очередь с религиозными лидерами.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов.

    Напомним, в четверг Духовные лидеры Карачаево-Черкесии ввели запрет на ношение никаба. Кроме того, в среду в Дагестане ввели временный запрет на ношение никабов до момента устранения угроз и установления нового богословского заключения.

    4 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского актера Ханумака с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер из студии «Квартал 95» и близкий друг украинского лидера Владимира Зеленского Руслан Ханумак сбежал с Украины в США, пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Ханумак покинул Украину, будучи военнообязанным, и отправился к сыну в США, передает «Московский комсомолец».

    Актер заявил, что согласен быть «предателем в глазах многих» ради того, чтобы «сын рос с отцом».

    Аналитики считают, что отъезду Ханумака с Украины мог поспособствовать лично Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, чтобы «старый друг мог устроить себе нормальную жизнь».

    Ранее сообщалось, что родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот.

    Коментарии (23)
    4 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад попросил Москву прекратить огонь для заключения мирного соглашения, когда российская армия была у Киева в 2022 году, Россия согласилась и в итоге была обманута, заявил президент России Владимир Путин.

    «Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали», – сказал российский лидер журналистам, передает РИА «Новости».

    В итоге российская сторона в очередной раз была обманута, заявил Путин. «Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», – сказал он.

    Ранее Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.

    Коментарии (100)
    4 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    @ James Guillory/U.S. Marine Corps

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал морской пехоты США в отставке Уильям Маллен скоропостижно скончался в учебном центре Twentynine Palms, штат Калифорния, после поездки на Украину, сообщили СМИ.

    Как пишет Military Times, генерал Маллен ушел в отставку в 2020 году с должности командующего по подготовке кадров и образованию. Недавно он посетил Украину, где консультировал украинских военных по вопросам подготовки, передает «Московский комсомолец».

    Маллен обладал богатым военным опытом. Он командовал батальоном в Ираке с 2005 по 2007 год.

    В ходе своей последней командировки на Украину генерал Маллен встречался с представителями министерства обороны Украины и делился опытом в области разработки учебных программ для военных. Он также участвовал в пересмотре и оптимизации программ обучения для украинских офицеров.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем.

    Коментарии (43)
    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


    Коментарии (44)
    4 июля 2024, 21:34 • Новости дня
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    @ Дмитрий Кощеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев признался в том, что до сих пор считает себя виноватым в гибели своей жены в марте 2011 года.

    По информации портала «СтарХит», Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в Петербурге, у пары остались двое детей – дочь Ксению и сына Максима.

    «Я не стесняюсь. Да, я плакал. Это был сильнейший эмоциональный удар. Моя жизнь изменилась после этой трагедии. <…> Если бы я не был на игре, она бы не поехала», – рассказал спортсмен.

    Журналисты отметили, что в мае 2016 года Малафеев завершил свою спортивную карьеру. Он сыграл 442 матча за «Зенит», что является вторым результатом в истории клуба. В настоящее время он занимается бизнесом.


    Коментарии (6)
    5 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Рособрнадзор установил причину досмотра старшеклассниц перед ЕГЭ в Воронеже

    Причиной инцидента с личным досмотром на ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель

    Tекст: Максим Попов

    Причиной инцидента перед ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель, который реагировал на малейшие металлические элементы в одежде школьников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Одновременно с этим прокуратура не подтвердила факты неэтичного досмотра девочек, передает ТАСС.

    Напомним, в конце мая в Воронеже перед сдачей ЕГЭ у старшеклассниц  проверяли нижнее белье. Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что факт нарушений в организации ЕГЭ в этой школе подтвердился лишь частично.


    Коментарии (15)
    5 июля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области

    Рогов: ВСУ намерены превратить Запорожскую область в зону отчуждения

    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области
    @ Юрий Войткевич/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики пытаются превратить Запорожскую область в зону отчуждения и заставить людей покинуть свои дома. Фактически они применяют излюбленную «анлосаксонскую тактику», сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал о ситуации в регионе.

    «Украинские боевики переняли излюбленную стратегию США и Британии. Она предусматривает создание непригодных условий для жизни мирного населения. Цель заключается в том, чтобы заставить людей покинуть свои дома, превратить область в зону отчуждения, а также понизить мотивацию к сопротивлению защищающих регион солдат. Такое мы наблюдали и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и во многих других государствах, где Запад инициировал конфликты», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

    Теперь «англосаксонская тактика» применяется ВСУ в Запорожской области. «Противник регулярно наносит удары по энергосетям и по подстанциям. Кроме того, целями становятся вышки. Мобильная связь – зачастую единственный канал, который позволяет жителям прифронтовых районов Запорожской области вызвать аварийные и спасательные службы. То есть отсутствие мобильной связи приводит к тому, что люди не могут ни вызвать ни скорую, ни пожарных в случае удара украинских боевиков», – детализировал собеседник.

    Также противник регулярно обстреливает объекты жизнеобеспечения, продолжил Рогов. «Порой люди остаются без электричества, без воды. Причем сейчас в регионе сорокаградусная жара. При этом побережье водоемов смертельно опасно, поскольку ВСУ прицельно бьют и по мирному населению», – рассказал он.  

    «Когда у Зеленского и его подельников будет постоянный страх, то это же чувство будут испытывать и их подчиненные, включая военных. Нужно до них донести четкий посыл: каждое совершенное ими преступление будет отомщено, а каждый из этих преступников понесет наказание по всей строгости закона», – акцентировал Рогов.

    Напомним, в среду украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре в Запорожской области, большая часть города осталась без света и воды. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе.

    Коментарии (4)
    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

    Коментарии (22)
    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

    Коментарии (36)
    5 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске

    Подполье: Под Одессой поражен курируемый британцами центр подготовки диверсантов

    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области, поражен портовый склад боеприпасов, а также центр подготовки, в котором обучали диверсантов-подводников, там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

    По его словам, ночью жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва, прогремевшего в направлении «крытого склада», передает РИА «Новости». В 2.45 был второй прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант».

    По данным подполья, там британские специалисты занимались подготовкой диверсантов-подводников. Кроме того, есть данные о том, что с той стороны запускаются безэкипажные катера.

    Также, по словам Лебедева, в 4.50 был еще один мощный взрыв с детонацией по направлению к железнодорожной станции.

    «Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождение и дожидаются водители грузовиков», – пояснил он.

    Ранее стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе.

    Коментарии (3)
    5 июля 2024, 01:39 • Новости дня
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ударные истребители F-16, которые Запад пообещал Украине, будут быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение высказал американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс для британской Daily Telegraph.

    По его словам, западные истребители будут так же уязвимы на своих базах, как и Су-27 и МиГ-29, которые были потеряны ВСУ в результате ударов российских  комплексов «Искандер-М» по Миргороду и Долгинцево, передает ТАСС.

    По оценке эксперта, имеющиеся у Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Он считает, что ситуация может измениться в обозримой перспективе благодаря передаваемым Украине ЗРК Patriot, однако их будет недостаточно.

    Напомним, ранее на Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


    Коментарии (3)
    5 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Спецслужбы Киргизии пресекли попытку захвата власти

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии пресекли деятельность группы лиц, планировавших насильственный захват власти в стране, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

    По данным спецслужб, группа лиц, в которую входили в том числе высокопоставленные экс-чиновники и депутаты парламента, планировала дестабилизировать ситуацию в стране после объявления результатов предстоящих парламентских выборов, передает ТАСС.

    «Для достижения своих целей члены группы вербовали сторонников, в том числе среди недовольных граждан, и разрабатывали планы по организации массовых беспорядков, которые могли привести к гибели людей», – следует из сообщения ГКНБ.

    В мае в Демократической республике Конго предотвратили госпереворот.

    Коментарии (6)
    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (12)
    5 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    Моргенштерну пригрозили уголовным делом за неуведомление о гражданстве Израиля
    Моргенштерну пригрозили уголовным делом за неуведомление о гражданстве Израиля
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дело за неуведомление о наличии израильского гражданства могут завести в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (Валеева, иноагент), сообщил источник в правоохранительных органах.

    Моргенштерн, по предварительным данным, получил израильский паспорт и не сообщил об этом МВД, сказал собеседник РИА «Новости».

    Дело могут завести по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

    Источник добавил, что гражданство Израиля музыкант получил в 2022 году.

    По этой статье рэперу грозит штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода за период до одного года, или обязательные работы на срок до 400 часов.

    До этого прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

    Коментарии (15)
    4 июля 2024, 21:08 • Новости дня
    Певец Shaman объяснил блокировку канала на YouTube
    Певец Shaman объяснил блокировку канала на YouTube
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Певец Shaman (Ярослав Дронов) назвал свою национальность причиной блокировки на YouTube.

    «Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я – РУССКИЙ», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее в рамках 14-го пакета санкций против России ЕС внес в черный список певицу Полину Гагарину, певца Ярослава Дронова, известного как Shaman (Шаман), и актера Ивана Охлобыстина.

    Коментарии (8)
    Главное
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    Назначены главы МИД, МВД и Минобороны Британии
    Развожаев: ВСУ пытаются «прощупать» воздушную оборону Крыма
    В Белгородской области уничтожен украинский дрон
    Столтенберг не смог оценить способность Байдена управлять США
    Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию
    Роскосмос опубликовал снимок подходящего к Москве урагана

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

    «Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте» – так в западной прессе комментируют переговоры между премьером Венгрии и французскими правыми, которые могут присоединиться к недавно созданному альянсу «Патриоты Европы». В чем заключаются особенности этого альянса, кто может помешать их переговорам и какое значение этот процесс имеет для конфликта на Украине на фоне визита Виктора Орбана в Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............