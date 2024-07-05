Глава СПЧ: Ношение никаба не является вопросом прав человека, но требует обсуждения с религиозными лидерами

Tекст: Дарья Григоренко

«Это вопрос, который поднялся в связи с обсуждением темы радикализма, я сразу его затрону – это вопрос, связанный с никабом. И это тоже мой вопрос, потому что это вопрос не прав человека, скорее, развития общества, как общество к этому относится», – сказал Фадеев, передает ТАСС.

Он отметил, что его мнение по поводу ношения никаба встретило «довольно жесткое сопротивление». Как напомнил Фадеев, говорилось, что это против мусульман, против культурного многообразия России. «Здесь присутствующие знают, что никогда в России, на территории РФ, на территории Российской империи, за исключением Средней Азии, не носили никаб, ни татары, ни башкиры, ни народы Северного Кавказа», – уточнил глава СПЧ.

Фадеев подчеркнул, что вопрос ношения никаба требует обсуждений в первую очередь с религиозными лидерами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов.

Напомним, в четверг Духовные лидеры Карачаево-Черкесии ввели запрет на ношение никаба. Кроме того, в среду в Дагестане ввели временный запрет на ношение никабов до момента устранения угроз и установления нового богословского заключения.