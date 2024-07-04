Путин: Россия не видит возможности соглашения по Украине через посредника

Путин заявил, что не видит возможности заключения соглашения по Украине через посредника

Tекст: Ольга Иванова

«Мы всегда выступаем за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным», – сказал президент, отвечая на вопрос журналистов относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с РФ через посредников, передает ТАСС.

Он отметил, что «прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы».

Напомним, в июне глава российского государства называл условия для начала мирных переговоров с украинской стороной. Для этого Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.