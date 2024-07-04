ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин: Россия не видит возможности соглашения по Украине через посредника
Путин заявил, что не видит возможности заключения соглашения по Украине через посредника
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности заключения договоренностей по Украине через посредника, так как у него не может быть необходимых полномочий.
«Мы всегда выступаем за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным», – сказал президент, отвечая на вопрос журналистов относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с РФ через посредников, передает ТАСС.
Он отметил, что «прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы».
Напомним, в июне глава российского государства называл условия для начала мирных переговоров с украинской стороной. Для этого Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.