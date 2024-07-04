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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

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    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

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    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    4 июля 2024, 17:28 • Новости дня

    Путин о дебатах Байдена и Трампа: У меня своих дел хватает

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин признался, что не особо следил за дебатами между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом, хотя и видел отдельные фрагменты.

    «Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в средствах массовой информации, они всегда имеют определенные предпочтения», – цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

    4 июля 2024, 11:10 • Новости дня
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    «В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение этого кризиса, он возник в результате «абсолютно бесцеремонной политики США» и их сателлитов.

    Глава Российского государства в июне перечислял условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    3 июля 2024, 18:07 • Новости дня
    Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа

    Зеленский: Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас поддержка США или мы останемся одни

    Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-президента США Дональда Трампа представить его план мирного урегулирования, чтобы понять, что ждет Украину в случае победы Трампа на выборах.

    В интервью агентству Bloomberg Зеленский призвал Трампа поделиться с Киевом своими знаниями о том, как завершить конфликт, если у него таковые имеются. Украинский лидер также выразил готовность лично встретиться с бывшим президентом США для выслушивания его предложений, передает ТАСС

    «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», - сказал президент Украины в интервью Bloomberg.

    «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», - сказал Зеленский.

    По данным агентства Politico, со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, а также провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно сохранения части украинской территории Москвой.




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    4 июля 2024, 11:03 • Новости дня
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер Никол Пашинян в своем поздравлении американского президента Джо Байдена с Днем независимости США отметил, что сотрудничество двух стран перешло на уровень стратегического партнерства.

    Расширение сотрудничества в области «демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией» нашло отражение в концепции повышения отношений США и Армении до уровня стратегического партнерства, говорится в послании Пашиняна.

    Оно опубликовано на официальном сайте армянского премьера.

    Пашинян поздравил Байдена и народ США с Днем независимости. По его словам, в основе создания американского государства лежат «всеобщие ценности свободы, справедливости и демократии», они продолжают оставаться «источником вдохновения и воодушевления во всем мире».

    В июне США и Армения объявили, что планируют повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

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    4 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс

    Дробницкий: В США набирает обороты дискурс внешнеполитического реализма

    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса. На этом фоне набирает обороты идеология внешнеполитического реализма. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Politico опубликовала письмо экспертов против вступления Киева в НАТО.

    «Подписанты – это не идеологи либерального мирового порядка, как принято говорить, а представители внешнеполитического реализма. Ранее приверженцев этих идей клеймили и «путинскими пропагандистами», и просто «местными дурачками». Однако сейчас, в условиях беспрецедентного провала внешней политики США, дискурс набирает обороты», – рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер также обращает внимание на место публикации письма. По его словам, Politico приходит к выводу, что либеральная идеология за время работы администрации Байдена многое потеряла, поэтому публикация такого обращения и стала возможной.

    «В целом принятие Украины в НАТО – это изначально просто красивые слова», – добавляет он. Дробницкий также акцентирует: если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса и снова заговорят о «порядке, построенном на правилах».

    Американист указал и на фразу в письме ученых, где говорится о том, что цель НАТО – не демонстрировать уважение к другим странам, а защищать территории альянса и укреплять безопасность членов блока. «Спросите у Столтенберга о задачах возглавляемой им организации. Что-то мне подсказывает, что он запнется на этом вопросе», – сыронизировал аналитик.

    Эксперт напоминает: сейчас у власти на Западе находятся ярые сторонники либерализма. «Они не интересуются, сколько стоят их действия, насколько они соответствуют интересам стран блока. Все это считается идеологически вредными рассуждениями», – подчеркнул американист.

    При этом реакция на письмо, по мнению собеседника, последует разношерстная. «Джо Байден, скорее всего, отмахнется. Энтони Блинкен наверняка прибегнет к традиционным нарративам. Но очевидно, что в Демпартии есть те, кто готов взять публикацию на вооружение», – заключил Дробницкий.

    Ранее американские ученые и аналитики составили открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Текст письма опубликовала газета Politico.

    Под документом подписался в общей сложности 61 человек из различных университетов, изданий и американских аналитических центров. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

    Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине никак не затрагивают безопасность и процветание Америки и не будут затрагивать их в будущем.

    «Цель существования НАТО заключается не в демонстрации уважения к другим странам, а в защите территории альянса и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», – заключили они.

    Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. По информации газеты The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году.

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    4 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине
    Путин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности Москвы и Киева, парафированные в Стамбуле, остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+».

    «Стамбульские договоренности никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров».

    Ранее Путин заявил, что российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры.

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    4 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка
    Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС являются ключевыми опорами формирующегося нового миропорядка, заявил в ходе заседания Совета глав государств ШОС президент Владимир Путин.

    «ШОС, наряду с БРИКС, выступает в качестве главных опор зарождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения играют роль мощного локомотива процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что в мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью.

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    4 июля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС
    Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите ШОС, заявил в четверг президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств – участников ШОС в Казахстане.

    «Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, к утверждению на совете уже подготовлен «солидный пакет документов и решений» при активном участии Астаны. Их реализация поспособствует укреплению роли и влияния ШОС. Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите.

    «В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», – отметил российский лидер.

    Напомним, Белоруссия в ходе саммита организации в Казахстане официально вошла в состав ШОС.

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    3 июля 2024, 18:38 • Новости дня
    Байден намерен убедить сторонников в своей пригодности для поста президента

    Байден обсудил со сторонником необходимость продолжать предвыборную гонку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден обсудил со своим «ключевым сторонником» возможность продолжения участия в предвыборной гонке, осознавая трудное положение после неудачных дебатов, сообщает газета New York Times.

    Байден подчеркнул, что понимает проблемы и решает, стоит ли продолжать предвыборную гонку/ Для этого ему необходимо восстановить свои позиции после катастрофического выступления на дебатах, чтобы убедить избирателей в своей пригодности для должности президента, передает РИА «Новости».

    По словам анонимного сторонника Байдена, следующие выступления президента, включая запланированное интервью с телеканалом ABC в пятницу, должны быть успешными, чтобы он смог вернуть поддержку избирателей. Высокопоставленный советник Байдена подчеркнул, что президент осознает политические проблемы, с которыми он сталкивается.

    Отмечается, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом, проходивших в Атланте. СМИ обсуждают возможность замены Байдена другим кандидатом со стороны Демократической партии на съезде в августе.


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    4 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    Washington Post предложила Байдену речь для отказа от выборов
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Газета Washington Post представила возможный сценарий того, как прозвучала бы речь президента США Джо Байдена о его решении покинуть предвыборную гонку в День независимости.

    Издание предположило, что Байден мог бы заявить о необходимости в более энергичном лидере для Соединенных Штатов и предложить вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены.

    «Мой период на службе подходит к концу. Эту правду было трудно принять. Но это естественный ход событий... поэтому я принял решение покинуть предвыборную кампанию перед выборами президента США», – мог бы сказать Байден, согласно мнению Washington Post, передает РИА «Новости».

    Издание предполагает, что нынешний президент США мог бы провести параллели между текущей ситуацией и моментом, когда первый президент США Джордж Вашингтон столкнулся с аналогичным вопросом перед завершением своего второго срока. «Вашингтон отошел от дел, хотя конституция на тот момент этого не требовала. Он смотрел мимо амбиций и чувства собственного достоинства в сторону того, что нужно нации», – приводит газета гипотетические слова Байдена.

    В речи Байдена также могло бы прозвучать заявление о том, что высокопоставленные члены Демократической партии и партийный комитет договорились следовать упорядоченному процессу выбора следующего кандидата, а Камала Харрис «любезно и отважно» согласилась принять участие.

    СМИ в США оценивают неудачное выступление Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий президент США заикался, делал паузы, не всегда ясно выражал свои мысли, а после мероприятия на камеру попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься по лестнице.


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    4 июля 2024, 11:17 • Новости дня
    Лидеры ШОС подписали Астанинскую декларацию

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и другие лидеры стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета глав государств в Астане подписали итоговую Астанинскую декларацию.

    Известно, что церемония подписания состоялась по завершении саммита ШОС, который проходил в казахстанской столице под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС. В ходе саммита лидеры стран ШОС обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая сотрудничество в сфере безопасности, экономики, торговли, энергетики, культуры и гуманитарных связей.

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    4 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Американцы сочли Байдена слишком старым для работы президентом
    Американцы сочли Байдена слишком старым для работы президентом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Согласно опросу, проведенному изданием The Wall Street Journal, 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для исполнения своих обязанностей.

    Как отмечается в публикации, опрос был проведен среди 750 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 3,6 процентных пункта, передает RT.

    Ранее один из крупнейших спонсоров Демократической партии США, генеральный директор Netflix Рид Хастингс, призвал Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

    Напомним, накануне демократы подготовили письмо с требованием снять Байдена с выборов.


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    4 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин: Многополярный мир стал реальностью
    Путин: Многополярный мир стал реальностью
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью, заявил в ходе совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Владимир Путин.

    «В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», – передает ТАСС слова главы государства.

    По его словам, ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нарождающегося нового миропорядка, так как эти объединения выступают локомотивом процессов глобального развития.

    Путин добавил, что новая архитектура сотрудничества в Евразии сменит старые евроатлантические модели, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам.

    Политолог Кирилл Семенов объяснял, как ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности.

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    4 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал выход Байдена из предвыборной гонки

    Трамп считает, что Байден выйдет из предвыборной гонки, ему на смену придет Харрис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп полагает, что после неудачных дебатов 27 июня действующий американский лидер Джо Байден снимет свою кандидатуру, после чего кандидатом от демократов станет вице-президент Камала Харрис.

    Как приводит слова Трампа американский портал The Daily Beast, он выкинул Байдена из гонки, и теперь на очереди Камала Харрис, передает ТАСС.

    Экс-президент США отметил, что ему будет проще конкурировать с Харрис, которую он считает «жалкой». Он также охарактеризовал Байдена как «разбитую кучу хлама».

    Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден обсудил со своим «ключевым сторонником» возможность продолжения участия в предвыборной гонке, осознавая трудное положение после неудачных дебатов.

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    4 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин рассказал о серьезном отношении России к заявлениям Трампа по Украине
    Путин рассказал о серьезном отношении России к заявлениям Трампа по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия серьезно воспринимает заявления экс-президента США Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «То, что господин Трамп как кандидат в президенты [США] заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также выразил уверенность в искренности слов Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине. «Я не сомневаюсь, что он [Трамп] говорит это искренне, и мы это поддерживаем», – добавил Путин.

    Напомним, Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта. Он уверен, что способен прекратить конфликт за день.

    Позже Telegraph сообщила, что Трамп якобы разработал подробный план по мирному урегулированию украинского конфликта, но «не будет раскрывать его до выборов».

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    3 июля 2024, 20:18 • Новости дня
    Путин назвал приоритетной задачей улучшение демографии в стране

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и укрепление семейных ценностей в стране.

    Президент поздравил организаторов, участников и гостей концерта в Кремлевском дворце с наступающим Днем семьи, любви и верности, передает ТАСС.

    «Всегда, во все времена семья была и остается надежной опорой для каждого человека. Именно дома, в семейной атмосфере во многом формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближних, о своих детях и родителях, воспитание подрастающих поколений, ответственность за судьбу Отечества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент отметил, что в регионах России пройдут разнообразные выставки и экскурсии, мастер-классы и другие интересные мероприятия, посвященные празднику.

    Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев и обеспечение достойного качества жизни российских семей приоритетной общенациональной задачей.

    Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. С 2022 года праздник имеет официальный статус.

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