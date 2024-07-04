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    4 июля 2024, 17:15 • Новости дня

    Путин рассказал о серьезном отношении России к заявлениям Трампа по Украине

    Путин рассказал о серьезном отношении России к заявлениям Трампа по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия серьезно воспринимает заявления экс-президента США Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «То, что господин Трамп как кандидат в президенты [США] заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также выразил уверенность в искренности слов Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине. «Я не сомневаюсь, что он [Трамп] говорит это искренне, и мы это поддерживаем», – добавил Путин.

    Напомним, Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта. Он уверен, что способен прекратить конфликт за день.

    Позже Telegraph сообщила, что Трамп якобы разработал подробный план по мирному урегулированию украинского конфликта, но «не будет раскрывать его до выборов».

    4 июля 2024, 11:10 • Новости дня
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    «В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение этого кризиса, он возник в результате «абсолютно бесцеремонной политики США» и их сателлитов.

    Глава Российского государства в июне перечислял условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    4 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине
    Путин: Стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности Москвы и Киева, парафированные в Стамбуле, остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+».

    «Стамбульские договоренности никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров».

    Ранее Путин заявил, что российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры.

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    4 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка
    Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами нового миропорядка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС являются ключевыми опорами формирующегося нового миропорядка, заявил в ходе заседания Совета глав государств ШОС президент Владимир Путин.

    «ШОС, наряду с БРИКС, выступает в качестве главных опор зарождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения играют роль мощного локомотива процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что в мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью.

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    4 июля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС
    Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите ШОС, заявил в четверг президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств – участников ШОС в Казахстане.

    «Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, к утверждению на совете уже подготовлен «солидный пакет документов и решений» при активном участии Астаны. Их реализация поспособствует укреплению роли и влияния ШОС. Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите.

    «В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», – отметил российский лидер.

    Напомним, Белоруссия в ходе саммита организации в Казахстане официально вошла в состав ШОС.

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    4 июля 2024, 11:17 • Новости дня
    Лидеры ШОС подписали Астанинскую декларацию

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и другие лидеры стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета глав государств в Астане подписали итоговую Астанинскую декларацию.

    Известно, что церемония подписания состоялась по завершении саммита ШОС, который проходил в казахстанской столице под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС. В ходе саммита лидеры стран ШОС обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая сотрудничество в сфере безопасности, экономики, торговли, энергетики, культуры и гуманитарных связей.

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    4 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин: Многополярный мир стал реальностью
    Путин: Многополярный мир стал реальностью
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В мироустройстве стремительно и необратимо происходят перемены, многополярный мир уже стал реальностью, заявил в ходе совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Владимир Путин.

    «В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», – передает ТАСС слова главы государства.

    По его словам, ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нарождающегося нового миропорядка, так как эти объединения выступают локомотивом процессов глобального развития.

    Путин добавил, что новая архитектура сотрудничества в Евразии сменит старые евроатлантические модели, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам.

    Политолог Кирилл Семенов объяснял, как ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности.

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    3 июля 2024, 20:18 • Новости дня
    Путин назвал приоритетной задачей улучшение демографии в стране

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и укрепление семейных ценностей в стране.

    Президент поздравил организаторов, участников и гостей концерта в Кремлевском дворце с наступающим Днем семьи, любви и верности, передает ТАСС.

    «Всегда, во все времена семья была и остается надежной опорой для каждого человека. Именно дома, в семейной атмосфере во многом формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближних, о своих детях и родителях, воспитание подрастающих поколений, ответственность за судьбу Отечества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент отметил, что в регионах России пройдут разнообразные выставки и экскурсии, мастер-классы и другие интересные мероприятия, посвященные празднику.

    Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев и обеспечение достойного качества жизни российских семей приоритетной общенациональной задачей.

    Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. С 2022 года праздник имеет официальный статус.

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    3 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин встретился с Токаевым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Лидеры беседуют в преддверии саммита ШОС, который открывается в Астане. Сегодня у Путина состоялась серия двусторонних встреч с главами различных государств. Переговоры с Токаевым ее завершают, передает ТАСС.

    Ранее Путин в Астане провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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    3 июля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин: Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти 30 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Товарооборот между Россией и Казахстаном растет и достиг уже почти 30 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Глава государства отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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    4 июля 2024, 12:01 • Новости дня
    Иран: Стратегические отношения с Россией не подлежат пересмотру

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранская сторона не намерена пересматривать свои стратегические отношения с российской, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщил и. о. президента страны Мохаммад Мохбер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Двусторонние стратегические отношения России и Ирана не подлежат пересмотру, передал Путину слова Хаменеи и. о. президента Ирана, передает ТАСС.

    «Видно, что наши с вами стратегические отношения нарушили баланс сил в мире и положили конец однополярности», – добавил Мохбер.

    Напомним, встреча Путина и Мохбера проходит в рамках формата «ШОС плюс» в Астане.

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    4 июля 2024, 07:16 • Новости дня
    В Кремле сообщили о возможности поездки Путина в Монголию

    В Кремле сообщили о возможности поездки Путина в Монголию в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Поездка президента Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году, это будет известно после согласований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, по итогу всех согласований поездка, вероятно, состоится в этом году, передает РИА «Новости».

    Напомним, прошлый визит Владимира Путина в Монголию в 2019 году был приурочен к годовщине боев на Халхин-Голе.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Монголия может стать следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

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    4 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Украина отказалась от переговоров по указке США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Астане в формате «ШОС+».

    «Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров», – сказал он, передает ТАСС. Именно Киев отказался от диалога с Москвой, причем сделал это, следуя указаниям из Британии и США, подчеркнул Путин.

    «Отказалась от переговоров именно Украина, – сказал он. – Причем сделала это публично, по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и [по указанию] из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто».

    Ранее Путин заявил, что план России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия.

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    4 июля 2024, 08:49 • Новости дня
    Путин приехал во Дворец Независимости в Астане на саммит ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин приехал во Дворец Независимости в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает источник с места событий.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Путин примет участие в церемониях приветствия и фотографирования, после чего состоятся заседание Совета глав государств ШОС и церемония подписания итоговых документов.

    Далее в планах у главы государства встреча с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером и участие во встрече в формате «ШОС плюс». По итогам поездки в Казахстан российский лидер пообщается с журналистами.

    Как сообщил источник, заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества началось в Астане, в нем участвуют главы государств и члены правительств России, Ирана, Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Катара, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана, а также генсек ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию».

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где уже провел ряд встреч с лидерами государств.

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    4 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Песков отказался назвать точную дату визита Путина в Турцию

    Tекст: Максим Попов

    Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – пока не определили конкретные даты визита российского лидера в Турцию, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, передает ТАСС.

    До этого Песков упомянул новую систему Евразийской безопасности в контексте саммита ШОС.


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    4 июля 2024, 11:18 • Новости дня
    Путин: Попытки США «разрубить палестинский узел» оказались нежизнеспособны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Происходящее в секторе Газа указывает на несостоятельность единоличных попыток американской стороны урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке без опоры на ООН, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    «История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности, США «разрубить палестинский узел» и отказа от исполнения решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств – Израиля и Палестины», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Обеспечение безопасности и стабильности в Евразии и на более глобальном масштабе требует от ШОС и ее членов активной вовлеченности, выверенной линии, которая учитывает чаяния единомышленников, подчеркнул глава Российского государства.

    Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия из-за сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту может стать подходящим кандидатом для переговоров ХАМАС и Израиля.

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