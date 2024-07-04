ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Осуждены обвиняемые в мошенничестве с имуществом Рудковской
В Кунцевском суде Москвы вынесен приговор трем обвиняемым по делу о мошенничестве с имуществом телеведущей Яны Рудковской.
Всех трех обвиняемых признали виновными в мошеннических действиях с имуществом Рудковской, сообщили в суде ТАСС.
Валентина Савинова приговорили к восьми с половиной годам общего режима, Владимиру Абаеву и Дмитрию Киселеву назначили по четыре года колонии общего режима. Всех троих взяли под стражу в зале суда, до этого они были под подпиской о невыезде.
Отмечается, что гражданские иски телеведущей рассмотрят отдельно, в порядке гражданского судопроизводства.
В 2022 году Рудковская сообщала, что мошенники обманным путем у нее выманили 31 млн рублей.