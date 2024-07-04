ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Ущерб по делу генерала Попова частично возмещен
Ущерб по уголовному делу о мошенничестве против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова уже частично погасили, сообщил источник в правоохранительных органах.
Его погасил второй фигурант дела бизнесмен Моисеев, сказал собеседник ТАСС.
Сама сумма ущерба была снижена со 130 млн рублей до 105 млн рублей. При этом Попову вменяется мошенничество на сумму более 1 млн рублей, однако он не погашал ущерб и не признавал вину.
Попова арестовали в середине мая, согласно версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката. В середине июня в его деле появился фигурант по фамилии Моисеев.