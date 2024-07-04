Польша и Словакия отказались отправлять своих военных на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

«Я не вижу больших различий между господином президентом и мною в подходе к этому вопросу. Я тоже не считаю, что Польша должна была бы направлять войска на Украину. Это было бы вхождение страны НАТО в войну, так что это очень серьезный вопрос», – отметил Дуда, передает РИА «Новости».

По его словам, Польша передает Украине военную помощь и обучает украинских солдат. Он подчеркнул, что Польша отправляет поддержку, а также страна отправила огромное количество техники – почти 350 танков, более сотни бронированных автомобилей, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы.

Дуда уточнил, что Польша оказывает поддержку Киеву, но солдат своих страна не направляет. Однако, по его мнению, украинские солдаты проходят обучение в Польше. «Но не направляем наших солдат на Украину и надеемся, что никогда не будем должны», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что страна не намерена вводить войска на Украину в настоящее время.

В конце июня президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что Братислава намерена оказать значительную поддержку чешской инициативе по обеспечению Украины боеприпасами.