Выставку «Россия» посетил 18-миллионный гость

«Мы приехали на выставку впервые. Решили ее посетить, потому что скоро закрытие – хотели успеть. Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему – и это случилось на самом деле», – сказал папа девочки Алексей Савин.

Гости получили подарки от выставки «Россия» и правительства Омской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область.

«До закрытия выставки осталось ровно пять дней. Поток посетителей растет. Я хочу сказать всем нашим гостям огромное спасибо за такое внимание и любовь. И большое спасибо нашим регионам, которые помогают в организации подарков для юбилейных гостей. Сегодня Омская область», – сказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

В рамках путешествия семья посетит несколько экскурсий, на которых познакомится с историческими местами Омска, а также шедеврами архитектуры, в том числе с Кафедральным собором Успения Пресвятой Богородицы. Также 18-миллионый гость узнает о роли императорской семьи в становлении и развитии железнодорожной магистрали. Завершится путешествие посещением Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля и экскурсией по самой современной арене России и Европы – G-Drive Арене. Кроме того, для семьи организуют посещение первого за Уралом представительства государственного «Эрмитажа» – «Эрмитаж – Сибирь».

«Вас ждут три дня очень насыщенной программы. У нас самая современная хоккейная арена, самый крутой парк развлечений – за Уралом самое большое колесо обозрения. В регионе действует филиал «Эрмитажа». Очень ждем вас в гости», – обратился к юбилейным гостям министр спорта Омской области Иван Колесник.

Напомним, 26 июня на международной выставке-форуме «Россия» встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми.