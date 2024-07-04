ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Маск придумал название первого города на Марсе
Маск предложил назвать первый город на Марсе Баром
Американский миллиардер и глава SpaseX Илон Маск заявил, что первый город на планете Марс, если таковой удастся основать, следует назвать Бар.
Отвечая на вопрос пользователя в соцсети X, Маск заявил, что первый город на Марсе нужно будет назвать Бар, передает ТАСС.
Часть пользователей поинтересовалась, почему город нужно назвать баром, «а не клубом». По всей видимости, бизнесмен сделал отсылку на название шоколадного батончика Mars, который в английском называется Mars bar (батончик Mars), предположили другие комментаторы.
Ранее Маск сообщал, что принадлежащая ему соцсеть X установила новый рекорд по времени использования в США.