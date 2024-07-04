Профессор Абдулраззак Ас-Саади: Никаб часто может создавать проблему

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, если женщине нужно прийти в суд или к врачу, она должна показать свое лицо, следовательно, нельзя утверждать, что никаб обязателен, передает Газета.RU.

Ас-Саади добавил, что те, кто говорит, что он необязателен, имеют свои доводы, особенно в то время, когда он может создавать проблему. Возможно, под никабом скрывается преступник или террорист, притворяющийся женщиной.

Профессор добавил, что необходимо учитывать обстоятельства стран.

«Мы различаем хиджаб, который обязателен по Корану, и никаб, который вызывает разногласия среди факихов, и те, кто говорит, что он необязателен, также имеют свои доводы», – заключил профессор.

Между тем, в резиденции «Московского Муфтията» глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов принял делегацию во главе с профессором арабской филологии и исламских наук, преподавателем Иорданского исламского университета и Болгарской исламской академии шейха Абдулраззака Ас-Саади и других членов делегации из Ирака, говорится в сообщении на официальном сайте ДСМР. Во время встречи шейх носить никаб и о фетве и мнении богословов на этот счет.

«Никаб – это вопрос, по которому есть разные мнения, а все, что вызывает разногласия, не может быть обязательным. Некоторые факихи (мусульманские правоведы) говорят, что лицо и кисти рук не являются авратом (частями тела, которые должны быть покрыты). Они опираются на слова Аллаха: «И скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры». Если женщина носит никаб, зачем тогда мужчинам опускать взоры? Значит, лицо является открытым.

Поэтому не нужно ужесточать это предписание, особенно в некоторых странах, где он воспринимается не однозначно, особенно на западе, где даже хиджаб вызывает критику. Мы говорим, что хиджаб – это покрытие головы и тела. И снимать его она имеет право только перед мужем. Но никаб, который женщина закрывает лицо, иногда является помехой. Поэтому мы не останавливаемся на спорных вопросах и учитываем обстоятельства страны. Таким образом, мы различаем между хиджабом, который обязателен по Корану, и никабом, который вызывает разногласия среди факихов, и те, кто говорят, что он не обязателен, также имеют свои доводы», – добавил Ас-Саади.

Ранее муфтий Дагестана временно запретил носить никабы.