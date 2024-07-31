СК возбудил дело в отношении экс-советника главы Сочи за взятки

Tекст: Кристина Цыцура

В связи с этим возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали бывший советник мэра Сочи и шесть его сообщников, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, осенью 2023 года действующий на тот момент общественный советник мэра Сочи, зная, что предоставление мест для захоронения на кладбищах согласно закону осуществляется бесплатно, решил незаконно получать за это вознаграждение.

«Для осуществления своего замысла он создал организованную группу», – говорится в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что зампреда правительства Хабаровского края Евгения Никонова арестовали по делу о взятке.