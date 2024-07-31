Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
Медведев призвал ориентировать бюджет на достижение наццелей и победу в СВО
Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал направить федеральный бюджет на ближайшие три года на достижение национальных целей и поддержку специальной военной операции.
Выступая перед фракцией «Единой России» в Госдуме, Медведев подчеркнул важность предстоящей работы по формированию федерального бюджета на ближайшие три года. Он отметил, что бюджет должен быть максимально сфокусирован на решении ключевых задач, стоящих перед страной, передает ТАСС.
«Это позволит также исполнять социальные обязательства государства, и, конечно, это будет работать на победу в специальной военной операции», – сказал Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тыс. рублей для заключающих с августа и до конца 2024 года контракт с вооруженными силами бойцов спецоперации на Украине.