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    24 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    18 комментариев
    30 июля 2024, 20:38 • Новости дня

    Израиль нанес удар по Бейруту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник атаковала столицу Ливана Бейрут, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».

    «Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство еще множества израильских мирных граждан», – заявила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Авиаудару подвергся район Харет Хрейк в пригороде на юге Бейрута, раздались три мощных взрыва, передает РИА «Новости». Несколько ракет сдетанировало неподалеку от больницы Бахман. По данным ливанского национального агентства, была атакована территория здания совета «Хезболлы».

    Ранее США предупредили Израиль о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля.

    28 июля 2024, 22:36 • Новости дня
    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

    Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

    Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

    Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

    Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

    Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

    Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.

    Коментарии (26)
    28 июля 2024, 16:38 • Новости дня
    Россия осудила ракетный удар по детям на Голанских высотах

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования главе друзской общины на севере Израиля в связи с гибелью детей из-за ракетного удара по Голанским высотам.

    Пресс-служба дипмиссии сообщила, что Викторов подчеркнул, что Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения и неизменно выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о 10 погибших в результате удара по Голанским высотам. Позже число жертв выросло до 12 человек. Премьер-министр Израиля заявил, что страна находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями «Хезболлы».

    Коментарии (12)
    29 июля 2024, 23:27 • Новости дня
    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО

    Глава МИД Израиля Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса

    Израиль призвал «изгнать» Турцию из НАТО
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля глава МИД еврейского государства Исраэль Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса.

    Кац призвал «немедленно изгнать Турцию». «Турции нет места в НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он поручил дипломатам начать работать с членами НАТО, добиваясь от государств альянса осуждения Турции и ее исключения. По словам министра, Турция примкнула к «иранской оси зла» вместе с палестинским движением ХАМАС, ливанской «Хезболлой» и хуситами в Йемене. Кац призвал Запад осудить Эрдогана и остановить «его разрушительную деятельность».

    Напомним, Эрдоган не исключил возможности ввода войск на территорию еврейского государства. В ответ Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном. «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – сказал дипломат. В свою очередь, МИД Турции заявил: «Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты».

    Коментарии (19)
    28 июля 2024, 17:14 • Новости дня
    Эксперт: Война с Ливаном поможет Нетаньяху удержаться у власти
    Эксперт: Война с Ливаном поможет Нетаньяху удержаться у власти
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар по Голанским высотам может развязать руки премьеру Израиля в вопросе начала войны с Ливаном. В его интересах продолжать рост эскалации. Только так собранная им коалиция способна удержаться у власти, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах.

    «Движение «Хезболла» до сих пор не взяло на себя ответственность за нанесенный удар. Есть опасения, что ракета принадлежала израильской армии. Таким образом, точку в данном событии ставить нельзя. Ситуация в любой момент может приобрести качественно иное измерение», – сказал  Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Биньямин Нетаньяху уже созвал срочное заседание кабинета министров, чтобы наметить дальнейший план действий. Тем не менее значительно произошедшая трагедия на расстановку сил не повлияет. Стороны, в том числе и США, заинтересованы в прекращении роста региональной эскалации», – добавляет собеседник.

    «Однако Нетаньяху в ближайшее время может поспособствовать началу войны с Ливаном, используя нынешний удар в качестве предлога. Сделать это необходимо быстро, до начала президентских выборов в Америке. Для него принципиально важно поставить администрацию Штатов перед фактом, что Тель-Авив вынужден участвовать в еще более опасном конфликте», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, действующий премьер-министр сможет продлить собственное пребывание у власти. Региональное напряжение может стать для него «тростинкой», за которую он попытается ухватиться. Если не будет войны, то правительство Нетаньяху рискует потерпеть поражение на новых выборах в Израиле», – убежден он.

    «Не стоит забывать и о более глобальных планах западных государств. Происходящие события на Ближнем Востоке ставили своей целью организацию прямого противостояния с Ираном. Соответственно, любые резонансные события лишь увеличивают шансы на полномасштабный региональный конфликт», – заключил Ципис.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболла» должно заплатить «высокую цену».

    Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлы». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

    Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлы» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

    Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    29 июля 2024, 10:33 • Новости дня
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    В Турции предсказали Нетаньяху участь Гитлера
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответственность за ситуацию в секторе Газа несет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер, заявил МИД Турции в соцсети X (экс-Twitter, недоступен в России). Ранее МИД Израиля предупредил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна.

    В посте говорится, что «те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», передает РИА «Новости».

    «Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера», – отмечается в посте.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан прокомментировал в X заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Карабах.

    Фидан назвал Эрдогана «голосом совести человечества», а также отметил, что «история всех, кто устраивал геноцид, и тех, кто их поддерживал, завершилась одинаково».

    Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль.

    Перед этим Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет.

    Коментарии (8)
    28 июля 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    Эксперт: Удар по Голанским высотам стал «спасательным кругом» для Нетаньяху
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Евгений Поздняков

    Трагедия, произошедшая на Голанских высотах, укрепляет позиции Израиля. Тель-Авив получает возможность сместить акценты с противостояния в Секторе Газа на противоречия, нарастающие между ЦАХАЛ и «Хезболлой», сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах.

    «Поездка Биньямина Нетаньяху в США, вероятно, была продиктована необходимостью получить «зеленый свет» на войну в Ливане. При этом Вашингтон настаивал именно на прекращении конфликта в Секторе Газа. С точки зрения Штатов, это потенциально разные конфликты», –  сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Таким образом, ракетный удар по территории Голанских высот, унесший жизнь многих друзских детей, может стать фактором, объясняющим необходимость активизации конфликта с «Хезболлой». Это значительно укрепляет позиции Израиля в преддверии нарастания текущих противоречий с данным движением», – уточняет он.

    «Для Нетаньяху сложившееся положение представляет собой своеобразный спасательный круг, с помощью которого он может сместить акценты с военных действий в Секторе Газа в пользу противостояния с «Хезболлой». Вполне возможно, что задачей, которую продекларирует ЦАХАЛ уже в ближайшее время, станет оттеснение формирования за реку Литани», – убежден собеседник.

    «При этом и Иран, и исламское сопротивление Ирака постараются поддержать «Хезболлу», однако напрямую втягиваться в конфликт они не будут. Тем не менее, предстоящие военные действия представляются достаточно масштабными. В них могут быть вовлечены многие региональные игроки», – заключил Семенов.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа удар по деревне на Голанских высотах. В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован на территории России) он подчеркнул, что виновное в трагедии движение «Хезболлах» должно заплатить «высокую цену.

    Решительный настрой главы правительства еврейского государства поддерживают и другие чиновники. Так, министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир и вовсе заявил, что республике необходимо начать войну против «Хезболлах». Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    Армия страны уже провела атаку по объектам ливанской организации. По сообщению официального Telegram-канала ЦАХАЛ, ВВС страны за ночь нанесли удары по нескольким целям, находящимся как в глубине территории соседнего государства, так и на его юге. В ходе военных действий также были поражены тайники с оружием.

    Несмотря на решимость, которую проявляет Тель-Авив, сотрудники американской разведки до сих пор сомневаются в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс был нанесен намеренно. Однако, как сообщает Associated Press, спецслужбы США не отрицают причастности «Хезболлах» к обстрелу данной территории. Однако Вашингтон все же осудил действия движения и выразил «непоколебимую поддержку еврейскому государству в защите от будущей агрессии.

    Напомним, часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу со стороны Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку, в результате чего погибло 12 человек. Убитым было от 10 до 20 лет, сообщал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В региональных больницах находится около 40 пострадавших.

    До этого газета ВЗГЛЯД писала о том, что из-за давления со стороны США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден пойти на окончание конфликта в Секторе Газа.

    Коментарии (8)
    29 июля 2024, 03:37 • Новости дня
    Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане

    Армия Израиля нанесла удары из тяжелой артиллерии по 15 населенным пунктам в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана в ответ на «атаку Голанских высот», сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

    Уточняется, что обстрелу подверглись  город Тария, населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун, вблизи границы с Израилем бомбили города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба, так же израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильский боевой беспилотник атаковал ракетами место базирования отряда движения «Хезболла» на юге Ливана.

    До этого в Израиле сообщили об отсутствии планов войны с Ливаном.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

    Коментарии (5)
    29 июля 2024, 18:27 • Новости дня
    Иран предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Иран через Макрона предупредил Израиль о последствиях возможного удара по Ливану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидают серьезные последствия в случае атаки на Ливан, заявил иранский президент Максуд Пезешкиан в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Пезешкиан заявил, что Израиль может столкнуться с серьезными последствиями в случае нападения на Ливан, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Также иранский лидер отметил, что Тегеран готов улучшать отношения с Парижем.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболлу», находящуюся на территории Ливана, ждет «сильный удар» за обстрел Голанских высот. В самой «Хезболле» отрицают свою причастность к этому обстрелу.

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    29 июля 2024, 01:11 • Новости дня
    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна

    Кац: Эрдоган повторит судьбу Хусейна, если вторгнется в Израиль

    МИД Израиля предрек Эрдогану судьбу Саддама Хусейна
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, если вторгнется в Израиль, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

    По словам израильского главы МИДа, Эрдоган «идет по следам Саддама Хусейна», угрожая напасть на Израиль.

    «Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – приводит ТАСС слова Каца.

    Саддам Хусейн руководил Ираком с 1979 по 2003 год и был казнен в 2006 году.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

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    28 июля 2024, 00:01 • Новости дня
    Times of Israel: Глава МО Израиля определил курс действий после атаки на Голанские высоты

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны Израиля Йоав Галант установил курс действий и дал соответствующие указания военному руководству после атак по Голанским высотам, сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на заявление министерства обороны.

    «Галант определил стратегию и проинструктировал военное руководство в соответствии с ней», – сообщается в публикации, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что министр провел оценку ситуации совместно с главой генштаба армии Израиля Герци Халеви, главой службы общей безопасности Израиля Роненом Баром и директором разведывательной службы «Моссад» Давидом Барнеа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на удар по поселку Мадждаль-Шамс на Голанах.

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    28 июля 2024, 01:46 • Новости дня
    Министр нацбезопасности Израиля заявил, что стране нужно начать войну с «Хезболлах»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир считает, что стране следует начать войну с ливанским движением «Хезболлах», сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на офис политика.

    «Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает необходимым начать военные действия против "Хезболлах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

    Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила о 10 погибших в результате удара по Голанским высотам. Позже газета Times of Israel, ссылаясь на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари, уточнила, что число жертв возросло до 12 человек.

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    28 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    В США усомнились в преднамеренности удара «Хезболлы» по Голанским высотам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники разведки США сомневаются, что удар в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах был нанесен намеренно, передает агентство AP со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

    Как сообщает агентство, разведка США не сомневается в том, что атака на Голанских высотах была осуществлена ливанским движением «Хезболла», но им неясно, умышленно ли группировка ударила не по той цели, передает РИА «Новости».

    Ранее «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболла».

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    29 июля 2024, 17:39 • Новости дня
    Нетаньяху назвал сроки ответного удара за обстрел Голан

    Нетаньяху пообещал «сильный удар» за обстрел Голан

    Нетаньяху назвал сроки ответного удара за обстрел Голан
    @ Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона ответит на обстрел Голанских высот в скором времени, заявил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху в понедельник.

    Израиль «не оставит это», его ответ «не заставит себя долго ждать», заявил Нетаньяху, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

    По словам премьера, это будет «сильный удар». Ответственность за удар по Голанам Израиль возлагает на «Хезболлу», но это ливанское движение отрицает свою причастность к обстрелам.

    Ранее издание Axios сообщало, что Вашингтон предупредил Тель-Авив о выходе ситуации из-под контроля в случае ударов по «Хезболле». После этого источник в Минобороны Израиля заявил, что страна планирует ударить по «Хезболле», но так, чтобы не спровоцировать масштабный конфликт.

    Напомним, после обстрела города Маджаль-Шамса на Голанских высотах погибли 12 детей.

    Коментарии (2)
    28 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Израильские ВВС совершили два налета на форпост «Хезболлах» в Ливане

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские истребители атаковали форпост шиитской милиции «Хезболлах» в городе Эль-Хиям на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел территории Голанских высот и Верхней Галилеи.

    Согласно информации телеканала Al Jadeed, самолеты провели два налета на базу шиитских бойцов, нанося удары по огневым позициям и складам с боеприпасами, передает ТАСС.

    Ранее израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по окрестностям населенного пункта Шебаа, откуда, как утверждают израильские военные, был осуществлен обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанах. В результате падения одной из ракет на спортивной площадке погибли 12 человек. 


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    29 июля 2024, 06:31 • Новости дня
    США предупредили Израиль о последствиях удара по Бейруту

    Axios: США предупредили Израиль о последствиях удара по Бейруту в ответ на атаку Голанских высот

    Tекст: Вера Басилая

    США предупредили Израиль о том, что нанесение ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля, сообщил портал Axios.

    Израильский чиновник сообщил порталу, что советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн высказал опасения министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что при ударе по Бейруту «Хезболла» может атаковать территорию Израиля ракетами большой дальности, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, неназванный американский чиновник заявил порталу, что в США считают, что удары Израиля по объектам в Бейруте «станут красной линией» для «Хезболла».

    Ранее Израиль нанес удары по 15 населенным пунктам в Ливане.

    «Хезболла» сообщила ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

    Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что удар по Голанам нанесли иранской ракетой из арсенала «Хезболлы».

    Коментарии (0)
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    США втягивают Японию в западные военные блоки

    Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности

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    Ключевой эксперимент открывает новую эру в истории российских БПЛА

    Даже действующая российская спутниковая группировка, как неожиданно выяснилось, обеспечивает возможность удаленного управления беспилотниками. Российским инженерам удалось сделать первый шаг к созданию системы, подобной американской SpaceX, и в какой-то степени даже лучшей. Как это произошло и какие еще возможности это даст? Подробности

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    Провал железных дорог Франция прикрывает «русскими диверсантами»

    «Эти действия направляются Россией», таков «излюбленный метод действия русских», заявляют во Франции, имея в виду недавнюю серию диверсий на железной дороге. Парадокс в том, что эти публичные обвинения опровергаются самой же французской полицией. Кто на самом деле является главным подозреваемым в срыве движения французских железных дорог? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Камала против Трампа: кто победит?

      Рейтинги двух основных кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Камалы Харрис – показывают, что борьба между ними будет жаркой. У кого больше шансов и уязвимых мест?

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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