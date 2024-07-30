Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».8 комментариев
Выпуск транспортной машины-робота решили начать после апробации в войсках
Чемезов: Выпуск роботизированной машины «Ремдизеля» начнется после апробации в войсках
Новая беспилотная роботизированная машина для перевозки раненых и подвоза боеприпасов, разработанная «Ремдизелем», начнет выпускаться серийно после апробации в войсках, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, разработано полностью дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, перевозки раненых, я подвозки квадрокоптеров, идет апробация в войсках, передает ТАСС.
«По результатам апробации мы начнем уже серийно выпускать», – сообщил Чемезов.
Ранее Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО.