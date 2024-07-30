Водитель «Камаза» нарушил правила ПДД под Волгоградом

МВД: Водитель попавшего в ДТП с поездом «Камаза» близ Волгограда проехал на красный

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что «Камаз» выехал на регулируемый железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с электровозом пассажирского поезда.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в больницах находятся 22 человека, в том числе восемь детей, передает ТАСС.

Согласно данным Telegram-канала РЖД, на месте схода с рельсов вагонов продолжаются восстановительные работы. В данный момент из-за происшествия задерживаются 11 поездов.

Уточняется, что с задержками следуют поезда №455 Челябинск – Новороссийск, №353 Пермь – Имеретинский курорт, №13 Саратов – Имеретинский курорт, №59 Новокузнецк – Кисловодск, №127 Красноярск – Адлер, №235 Тында – Анапа, №345 Нижневартовск – Адлер, №354 Имеретинский курорт – Пермь, №509 Казань – Новороссийск, №510 Новороссийск – Казань, №250 Адлер – Новокузнецк.

При этом отмечается, что пассажиры сошедшего с рельсов поезда №491 продолжают движение двумя составами.

Так, 315 человек едут в вагонах поезда №491, а 422 человека следуют в резервном составе №901. При этом остальные пассажиры решили продолжить поездку к месту назначения самостоятельно.

Напомним, с рельсов сошли восемь вагонов поезда Казань – Адлер, из них часть опрокинулась. По предварительным данным, поезд столкнулся с «Камазом». По данным Росжелдора, в момент аварии в составе поезда находилось 813 пассажиров. Власти региона сообщили, что пострадали 52 человека, трое находятся в тяжелом состоянии.

