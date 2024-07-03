Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции

Автобус с туристами из России и Белоруссии въехал в столб в Турции

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла рано утром в среду, микроавтобус, который вез туристов из России и Белоруссии из отелей города Аланья в аэропорт Антальи, въехал в бетонный столб, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

ДТП произошло на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

В результате аварии пострадало много людей, включая водителя, их доставили в больницы.

В мае российский турист в Турции умер в провинции Анталья.