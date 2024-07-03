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    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

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    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Российско-грузинское сближение как пример для Украины

    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

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    3 июля 2024, 11:02 • Новости дня

    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии въехал в столб в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб в районе Манавгат, сообщают местные СМИ.

    Авария произошла рано утром в среду, микроавтобус, который вез туристов из России и Белоруссии из отелей города Аланья в аэропорт Антальи, въехал в бетонный столб, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    ДТП произошло на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

    В результате аварии пострадало много людей, включая водителя, их доставили в больницы.

    В мае российский турист в Турции умер в провинции Анталья.

    2 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия перекрыла южную и западную границы, заблокировав направления вероятного движения противника, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.

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    1 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту Антальи массово задерживаются заграничные рейсы, в том числе – в Россию, следует из данных электронного табло. К примеру, самолет в Сочи планируется отправить с опозданием на три с половиной часа, в Домодедово – почти на пять часов.

    Как напомнила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, туристический сезон начался, хотя и до него аэропорт в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров. По ее словам, это касается не только российских рейсов.

    В «Аэрофлоте» сообщили изданию, что рейсы авиакомпании в Анталью и из Антальи выполняются в соответствии с расписанием.

    Напомним, в субботу в Анталье в Турции 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300 из-за технической неисправности.

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    1 июля 2024, 13:10 • Новости дня
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос концентрации украинских войск у границы Белоруссии – это также проблема России, так как Москва является союзником Минска, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы», – цитирует его ТАСС.

    Россия и Белоруссия находятся в контакте по вопросу концентрации украинских войск по линии всех специальных служб и соответствующих ведомств. Эта тема может быть затронута президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на саммите ШОС 4 июля в Астане.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной, однако пока провокаций не наблюдается.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем может обернуться ситуация на границе Белоруссии и Украины.

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    2 июля 2024, 20:55 • Новости дня
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские беспилотники перебрасывают на территорию Белоруссии «центнеры самой современной взрывчатки» для совершения терактов, в основном в России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Белоруссии совместно с ФСБ и Минобороны России «удается сдерживать этот натиск», Минск будет «обороняться и защищаться от этих беспилотников», чтобы не допустить повторения событий, подобных тем, что произошли в «Крокус Сити Холле», заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия перекрыла границы на западе и юге и вывела ракетные системы на позиции.

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    2 июля 2024, 11:14 • Новости дня
    Объяснены массовые задержки авиарейсов из Антальи в Россию

    Массовые задержки рейсов из Антальи в Россию вызваны забастовкой сотрудников турецкого аэропорта

    Объяснены массовые задержки авиарейсов из Антальи в Россию
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Причиной стала забастовка сотрудников аэропорта Антальи, которая началась еще в воскресенье, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, комментируя массовые задержки рейсов в Россию из турецкого курорта.

    В аэропорту турецкого курортного города Анталья массово задерживают рейсы, направляющиеся в Россию, а также в другие страны. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе подчеркнула, что и до начала туристического сезона аэропорт с трудом справлялся с потоком пассажиров.

    «Причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка сотрудников аэропорта, стартовавшая 30 июня. Ситуация коснулась в равной степени и российских, и западных авиакомпаний. Российские туристы ожидают вылета не только из Антальи, но и в Анталью из аэропорта Внуково. Средние задержки рейсов могут длиться от трех часов до четырнадцати, были факты переноса рейсов даже на сутки», – говорит Горин.

    Он объясняет, что аэропорт Антальи – крайне популярное направление в летнее время. Он является массовым местом прибытия туристов из разных стран мира на курорты Средиземного моря (Кемер, Сиде, Белек, Аланья, Манавгат), поэтому даже замедление работы аэропорта приводит к таким критичным последствиям.

    «Полагаю, что сейчас разрешить ситуацию способно руководство аэропорта Антальи и регулирующие ведомства, которые должны сесть за стол переговоров и найти компромисс с бастующими. Пассажирам, столкнувшимся с задержками рейсов, необходимо обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим авиакомпанию», – заключил Горин.

    Ранее более 200 туристов из России оказались заперты на борту Boeing 767-300 в Анталье из-за технической неисправности.

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    2 июля 2024, 18:07 • Новости дня
    Названы причины забастовки в аэропорту Антальи

    Вице-президент РСТ Горин: Работники аэропорта Антальи бастуют, требуя повышения зарплат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной забастовки в аэропорту Антальи, вызвавшей задержки рейсов, стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой и условиями труда.

    Забастовка продолжится с 3 по 15 июля, передает «Интерфакс». При этом власти не предпринимают никаких усилий для решения проблемы, заявили в Союзе авиадиспетчеров.

    Сейчас пассажиропоток в аэропорту Антальи значительно выше, чем в прошлом году, что усугубляет ситуацию с задержками рейсов, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, они могут длиться от 3 до 14 часов.

    «Из-за долгого ожидания авиакомпаниям приходится дозаправлять самолеты, что приводит к новым задержкам», – пояснил Горин.

    Накануне в аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы. В беседе с газетой ВЗГЛЯД вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил, что причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Антальи стала забастовка сотрудников аэропорта, стартовавшая 30 июня.

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    30 июня 2024, 19:43 • Новости дня
    В Турции обнаружили дрейфующую украинскую мину

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции обезвредили морскую мину, она дрейфовала недалеко от пляжа в городе Эрегли на севере страны.

    Кроме того, по данным турецких СМИ, пляж города был временно закрыт для посещения. Мина была обнаружена местными жителями накануне вечером. Она дрейфовала в 60 метрах от побережья на глубине примерно 5 метров, передает ТАСС.

    В январе Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море.


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    3 июля 2024, 02:45 • Новости дня
    Лукашенко заявил об обмене митрополита Ионафана на украинского диверсанта Швеца

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Анатолия Елецких) Украинской православной церкви произошло в рамках обмена на украинца Андрея Швеца, который участвовал в диверсии против самолета А-50, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко рассказал, что Москва попросила Минск по возможности освободить митрополита, при этом Украина также «обратилась с просьбой». В результате Белоруссия «отдала Украине» Швеца, а Киев в ответ «отдал священника», передает ТАСС.

    Лукашенко сообщил, что обмен Швеца произвели по согласованию с российскими властями, передает Sputnik.

    Напомним, митрополита Ионафана киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, 22 июня стало известно, что он освобожден. В марте Лукашенко сообщил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.

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    30 июня 2024, 16:31 • Новости дня
    Лесной пожар возник в районе Лара в Анталье, где находятся отели

    Tекст: Ольга Иванова

    Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели, сообщил мэр города Мухиттин Беджек.

    Он отметил, что пожар тушат с воздуха и суши. В Анталье сейчас порядка 37 градусов жары. По словам мэра, власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду, передает РИА «Новости».

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что обращений от российских туристов в связи с лесными пожарами пока не поступало, в регионе могут находиться до 5 тыс. организованных путешественников из России.

    В конце июля в 2023 году из-за пожаров у курортного города Кемер в Турции выгорело 120 га леса.

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    1 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    Эрдоган назвал причину беспорядков в турецкой провинции Кайсери

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «ядовитые» рассуждения оппозиции причиной беспорядков в турецкой провинции Кайсери.

    Он отметил, что «разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет». Эрдоган назвал неприемлемыми вандализм и поджоги улиц, а также добавил, что «дискриминации и маргинализации не было и не будет места в политике партии правящей партии», передает РИА «Новости».

    Беспорядки начались в Кайсери в воскресенье после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази в связи с применением насилия в отношении ребенка сирийского происхождения. Ребенок передан органам опеки. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках.

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    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

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    3 июля 2024, 09:46 • Новости дня
    Минфин: Курортный сбор преобразуют в туристический налог

    Минфин: Курортный сбор преобразуют в туристический налог с повышением ставки до 5%

    Минфин: Курортный сбор преобразуют в туристический налог
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Налоговые поправки ко второму чтению предусматривают преобразование курортного сбора в туристический налог с повышением ставки с 1% от стоимости проживания в 2025 году до 5%, сообщают в пресс-службе Минфина.

    Отмечается, что муниципалитеты самостоятельно будут решать, вводить ли налог на своей территории и устанавливать его ставку (не выше 5%), передает РИА «Новости».

    При этом средства от налога будут направляться в бюджеты муниципалитетов и использоваться для развития туристической инфраструктуры.

    Известно, что налог не будут платить участники СВО и члены их семей, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

    Также от уплаты налога освобождаются лица, проживающие в санаториях и на турбазах по путевкам социального обеспечения, спортсмены, тренеры и другие лица, участвующие в официальных спортивных мероприятиях.

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    2 июля 2024, 13:42 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что есть множество тем для обсуждения с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Существует много проблем, которые нужно обсудить с российским президентом Владимиром Путиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По его словам, есть много проблем, которые лидеры стран должны обсудить, передает ТАСС.

    Ранее Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    2 июля 2024, 16:57 • Новости дня
    Форум о преступлениях нацистов в годы ВОВ начался в Минске

    Форум «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности» стартовал в Минске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В белорусской столице состоялось открытие масштабного молодежного форума «Россия-Беларусь. Преступления нацистов – Без срока давности», посвященный вопросам сохранения исторической памяти о преступлениях нацистского режима в годы Великой Отечественной войны.

    В рамках форума состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие депутат Госдумы, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, директор Института истории НАН Белоруссии Вадим Лакиза, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Особое внимание на форуме будет уделено работе проекта «Без срока давности», направленного на сбор и систематизацию информации о преступлениях нацистов и их пособников на территории СССР. Участники форума обменяются опытом работы по увековечению памяти жертв нацизма, ознакомят друг друга с судебной практикой обеих стран и процессах, связанных с установлением фактов геноцида нацистами на оккупированных территориях Советского Союза.

    «Когда мы работаем совместно, Россия и Республика Беларусь, в рамках проекта «Без срока давности», у меня сформировалось четкое ощущение, что мы идем в ногу, одинаково понимаем задачи, очень синхронно выстраиваем наши действия. Для нас важны общие точки ценностных ориентиров. У нас во многом одни методологические и научные подходы. И вот все это позволяет говорить о том, что у нас общая историческая память», – отметила Малышева.

    Кроме дискуссионных площадок, участников форума ждет насыщенная культурная программа. Они уже посетили мемориальный комплекс «Хатынь», а завтра они станут гостями парада Вооруженных сил Белоруссии, посвященного освобождению республики от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

    В работе форума принимают участие представители исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и семи регионов Белоруссии. Организаторами форума является ООД «Поисковое движение России» при поддержке Национальной академии наук, Института истории Республики Белоруссия, Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Белоруссии, Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.

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    3 июля 2024, 09:56 • Новости дня
    Лукашенко пообещал предотвратить любую провокацию на государственной границе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусские военнослужащие готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на военном параде по случаю Дня независимости.

    По его словам, люди в погонах способны не просто защитить, а предотвратить любую провокацию на государственных границах Белоруссии, передает ТАСС.

    Ранее Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции.

    Напомним, начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной.

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