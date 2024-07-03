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    22 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    28 комментариев
    3 июля 2024, 08:15 • Новости дня

    ВСУ потеряли опорный пункт под Кременной

    Российские военные лишили ВСУ опорного пункта под Кременной

    Tекст: Александра Юдина

    В результате двухдневных боев российские военные взяли в огневой мешок и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в Кременском лесу в ЛНР, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российской армии удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт противника в Кременском лесу, что лишило бойцов ВСУ снабжения и возможности вести ротационные мероприятия, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что после двух дней боев солдаты ВСУ, понеся значительные потери, оставили занимаемые позиции и бежали в юго-западном направлении.

    Подполье сообщило об ударе по выпускающему дроны заводу в Харькове.

    30 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра

    Военный эксперт Онуфриенко: Российское наступление на Харьковском направлении вынудило ВСУ оставить левобережье Днепра

    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Давление ВС РФ на Харьковском направлении и в Донбассе привело к тому, что ВСУ пришлось покинуть левый берег Днепра, чтобы закрывать бреши на других участках фронта. Тем не менее периодически противник будет отправлять небольшие группы к островам вблизи левого берега Днепра, поскольку этот плацдарм имеет важное пропагандистское значение для властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ тратили огромные силы на левобережье – иногда там оставались полноценные батальоны. Но затем ВСУ получили проблемы на Харьковском и Запорожском направлениях, а также в районе населенного пункта Часов Яр. Сейчас ВСУ не хватает подготовленных резервов, чтобы закрывать все бреши. Поэтому им пришлось оставить левый берег Днепра», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «После этого под наш удар попали острова на Днепре, которые прикрывали небольшие форпосты противника на левом берегу. Сейчас ВСУ теряют смысл оставаться на островах. Но и российским силам держать личный состав на этих островах невыгодно, потому что ВСУ удобно бить по нашим позициям с высокого правого берега. Все это может привести к лишним потерям», – продолжил собеседник.

    «Поэтому, я думаю, расстановка сил в этих районах сохранится в нынешнем виде. Мы будем постепенно выявлять и уничтожать отдельные группы противника на островах. А командование ВСУ продолжит их туда направлять, поскольку этот плацдарм имеет важное политико-пропагандистское значение для властей в Киеве», – резюмировал аналитик.

    Утром в воскресенье стало известно, что Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с левого берега Днепра. «Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», – приводит ТАСС слова Владимира Сальдо, губернатора Херсонской области.

    В своем Telegram-канале он также сообщил, что российские десантники парализовали работу вражеских дронов на одном из участков Херсонского направления.

    «В ходе разведки российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил расположенный на вышке ретранслятор противника. Он позволял вражеским дронам долетать до наших позиций на левом берегу Днепра. Командование решило уничтожить ретранслятор с помощью собственного беспилотника. Расчету российских десантников-дроноводов понадобилось всего несколько минут, чтобы выполнить боевую задачу и парализовать управление вражескими дронами», – указал глава региона.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций.

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    30 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000

    В Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000

    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры удара Су-34 по пункту управления ВСУ в Новгородском (Нью-Йорк) с применением ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

    Как сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четырех единиц автомобильной техники.

    «ФАБ-3000 ударила по Нью-Йорку. Звучит! Так они Новгородское переименовали в рамках декоммунизации», – пояснил военкор Александр Коц.

    Ранее сообщалось, что российские силы в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и дронами.

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    30 июня 2024, 18:18 • Новости дня
    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи подземного туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщили, что отряд расчистил и использовал туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта.

    Используя фактор внезапности, военнослужащие полностью овладели опорным пунктом.

    Ранее взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой.

    В январе российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уникальная наступательная операция была проведена российскими подразделениями. Всего лишь за сутки был освобожден мощный укрепрайон противника на юге Авдеевки – пригорода Донецка. Чтобы проникнуть в тыл противника, была использована особая военная хитрость.

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    2 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27

    Минобороны: Российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в результате удара ликвидировано пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

    Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Ранее российские войска поразили места хранения и подготовки безэкипажных катеров ВСУ.

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    30 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, враг отброшен с левобережья, бои переместились на острова, ВС России активизировали действия, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    30 июня 2024, 17:38 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по базе украинского националистического батальона «Кракен», которая находилась в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    Он сообщил, что удар был нанесен в 16.25. На базе «Кракена» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) проходили тренировки и обучение нацбатальона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что среди резервов, которые Украина перебросила в Волчанск в Харьковскую область, есть множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР Минобороны.

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    2 июля 2024, 06:43 • Новости дня
    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде

    Экс-спикер воздушных сил ВСУ Игнат признал потери Украины в результате российского удара по аэродрому в Миргороде

    На Украине признали потери после российского удара по аэродрому в Миргороде
    @ кадр из видео t.me/rybar

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил российский удар по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области Украины.

    Игнат также признал, что имеются «определенные потери», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», украинские истребители попали под удар ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». Указывается, что «семь бортов минус, степень повреждения обсуждается».

    15 июня также был нанесен очередной удар по аэродрому Миргород. 16 июня снова сообщалось о взрывах в Миргороде.

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    2 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопоставленные чиновники в США и европейских странах, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выступили за снятие ограничений на удары ВСУ по России, сообщает Defense News.

    По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.

    Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.


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    2 июля 2024, 12:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском

    Алаудинов: ВС России теснят ВСУ на севере Волчанска, куда перебросили элитные подразделения

    Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска теснят военных ВСУ на севере Волчанска, куда были переброшены элитные подразделения и наемники, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, на севере реки Волчанка скопилось очень большое количество военнослужащих противника, которых ВС России теснят и ежедневно уничтожают, передает ТАСС. Алаудинов добавил, что российские войска двигаются вперед, выбивая противника со всех позиций, и противопоставить им в Волчанске противник уже ничего не может.

    Он уточнил, что в данный район Киевом переброшены элитные подразделения бригады.

    «И «Лють» там была, и евро-ичкерийские шайтаны, итальянцы, иностранцы тоже», – подчеркнул Алаудинов.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.

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    2 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении

    Губернатор Херсонской области Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ

    Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    За последний месяц активность украинских военных в Херсонской области значительно снизилась, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ потеряли инициативу на направлении, противник «выдохся», передает ТАСС.

    Также Сальдо добавил, что украинские войска несут потери, их атаки становятся менее интенсивными. Кроме того, он добавил, что российские войска продолжают укреплять свои позиции в регионе.

    Накануне ВС России отбили попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра.

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    1 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР
    Российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки освободили два населенных пункта: Западная группировка освободила Степовую Новоселку в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Новопокровское в ДНР, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Тихого, Гоптовки, Нескучного, Жовтневого и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила две атаки украинских штурмовиков сил специальных операций «Восток» и 92-й десантно-штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 320 человек, БТР, две американские гаубицы М777, орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожены полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля.

    Группировка «Запад» освободила Степовую Новоселовку в Харьковской области и заняла более выгодные рубежи. Она поразила формирования 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Макеевки, Нововодяного, Невского, Стельмаховки (ЛНР) и Терн (ДНР).

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 475 человек, американский БТР М113 и четыре пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», две гаубицы М777, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Новопокровское в ДНР и улучшила тактическое положение. Также она поразила формирования 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР.

    Группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 405 человек, американскую БМП Bradley, американский бронеавтомобиль MaxxPro, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

    Коментарии (4)
    1 июля 2024, 08:54 • Новости дня
    Отбиты попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра

    На Херсонщине заявили о провальных попытках ВСУ прорваться на левый берег в районе Днепрян

    Отбиты попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра
    @ Александр Река/ТАСС

    Попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра в районе Днепрян были отбиты и обернулись огромными потерями для них, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, после Крынок ВСУ попробовали высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но с огромными для себя потерями были отбиты, передает ТАСС.

    Ранее Сальдо сообщил, что бои на Херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона.

    Коментарии (4)
    1 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Десантник раскрыл детали штурма Раздоловки в ДНР

    Минобороны: Бойцы ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план скрытного подхода к селу Раздоловка в ДНР, которое затем взяли штурмом, рассказали в Минобороны.

    Ведомство цитирует командира штурмовой роты Евгения, который сообщил что результата помогла добиться разведрота, предоставившая всю информацию по подходам к позициям противника, передает РИА «Новости».

    По словам Евгения, был разработан план по скрытному подходу к селу, после чего десантникам удалось взять под контроль важный перекресток, после этого группы других подразделений обеспечили продвижение по Раздоловке.

    Десантник добавил, что при штурме использовались различные вооружения, начиная от разведывательных БПЛА, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией. По его словам, все действовали как один сплоченный организм.

    Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска освободили Раздоловку в ДНР.

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    2 июля 2024, 07:19 • Новости дня
    Военные группировки «Восток» сорвали планы ВСУ по усилению позиций

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Восток» в ходе активных боевых действий нанесли поражение украинским военным, сорвав их попытки укрепить передовые позиции в районах населенных пунктов Водяново, Шевченко, Урожайное и Луговское, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, были также пресечены действия инженерных групп ВСУ в районах Червоново и Дорожнянки, передает ТАСС.

    В результате огневого поражения из артиллерии и тяжелых огнеметных систем были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и техники 116-й механизированной, 128-й, 123-й и 102-й бригад территориальной обороны ВСУ, а также 21-й отдельной бригады нацгвардии Украины. Удары наносились по объектам в районах Владимировки, Катериновки, совхоза «Октябрь», Сторожевого, Макаровки и Гуляй Поля.

    По уточненным данным, потери украинской стороны за сутки составили до 120 человек, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов и два пункта боепитания.

    Накануне российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.

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    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

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    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

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    Дональду Трампу разрешили убивать

    Американский президент «становится королем, который выше закона». Такими словами ведущие американские юристы оценивают решение Верховного суда США, прямо касающееся обвинений в адрес Дональда Трампа. О чем идет речь, почему перед нами крупная политическая победа не только Трампа, но и лично Байдена, как это ни парадоксально? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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