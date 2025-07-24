  • Новость часаПутин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия обозначила основные направления переговоров с Украиной
    В Европе выросли цены на дизель из-за отказа от российской нефти
    Минздрав изменил порядок оформления больничных
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
    Путин дал разрешение на подъем флага на атомоходе «Князь Пожарский»
    Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину из-за крушения Ан-24 в Приамурье
    В Амурской области объявили трехдневный траур после катастрофы Ан-24
    Индийский фрегат «Тамал» прибыл в Петербург ко Дню ВМФ
    Залужный признал отставание Украины от России в военных технологиях
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    12 комментариев
    24 июля 2025, 18:40 • Новости дня

    Хинштейн стал кандидатом на выборах губернатора Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн получил официальный статус кандидата на предстоящих выборах главы региона.

    Об этом сам Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале. «Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона», – написал он.

    Хинштейн добавил, что его главной задачей остается помощь жителям, а также решение их проблем и совместная работа на благо региона.

    В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Путин отмечал, что Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора, так как стремится добиться больших ресурсов для региона.

    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

    Комментарии (36)
    23 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Мигрант забил мужчину в подмосковном Чкаловском

    В Подмосковье задержали уроженца Средней Азии по подозрению в убийстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело 50-летнего мужчины нашли у мусорного контейнера после конфликта с мигрантом, который затем скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Главк МВД РФ по Московской области, в поселке Чкаловский Щелковского района обнаружено тело мужчины около жилого дома у мусорного контейнера.

    Правоохранители выяснили, что между погибшим и 34-летним уроженцем одной из стран Средней Азии произошел конфликт, который перерос в драку.

    По данным полиции, в ходе ссоры мигрант нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места преступления.

    «Фигурант дела был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска», – сообщили в ведомстве. В настоящее время подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе семнадцатилетняя школьница смогла вырваться из рук мужчины-иностранца, который напал на нее на оживленной улице. В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг».

    Комментарии (12)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт

    Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт

    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выявлены 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президент России Владимира Путина с правительством.

    Шадаев подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить внимание на ситуацию с оформлением большого числа сим-карт на ограниченное число лиц, передает «Интерфакс».

    «Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», – заявил он.

    По словам министра, с 1 апреля все пользователи портала «Госуслуги» получили данные о количестве мобильных номеров, зарегистрированных на них. В общей сложности информация была направлена примерно 150 млн пользователей. Шадаев напомнил, что согласно новому закону, принятому в конце прошлого года, до 1 ноября гражданам разрешается оставить себе не более 20 сим-карт.

    Весной Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт.

    Комментарии (26)
    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


    Комментарии (6)
    24 июля 2025, 00:07 • Новости дня
    Сотрудник петербургского завода напал на коллег и ранил их из лука

    Tекст: Ирма Каплан

    Между работниками завода на улице Курчатова в Выборгском районе Санкт-Петербурга около 14 часов в среду произошел конфликт, который закончился выстрелом из лука, рассказали в полиции города.

    «Сегодня около 14.00 в полицию Выборгского района города поступило сообщение о ранении стрелой женщины на проходной завода на улице Курчатова. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками, женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука», – сообщил Telegram-канал Петербургская полиция.

    Там уточнили, что пострадавшую госпитализировали, а 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, установления причин поступка и, возможно, возбуждения уголовного дела.

    «По уточненным данным, в ходе конфликта пострадали две женщины – охранники на проходной. Были нанесены колотые раны стрелой, пострадавшие госпитализированы», –  добавили в полиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во дворе дома на московской улице Забелина вспыхнул конфликт с применением оружия, после которого полиция задержала двоих молодых подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

                                                                                                                                                                                               

    Комментарии (9)
    24 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий

    Посол Мирошник: Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия

    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    @ Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, предложенные Россией в Стамбуле. Украине придется забрать с фронта тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Эти люди выгоднее офису Зеленского в статусе пропавших без вести, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров.

    «Гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. Поэтому российская делегация в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

    Он напомнил предложения России о краткосрочных перемириях на 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших. «ВСУ целенаправленно наносят повторные удары по местам предыдущих атак, когда туда прибывают эвакуационные бригады. В этих районах кружат украинские дроны, отслеживающие медицинских работников. Например, за последние полгода только в Алешкинском районе Херсонской области уничтожено 12 машин скорой помощи», – привел данные спикер.

    «Но 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – продолжил собеседник.

    По его словам, Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия. «Противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал Мирошник.

    «Что же касается тел трех тыс. бойцов, которые Москва готова передать Киеву, то сейчас на Украине заполнены все морги. К тому же, для их идентификации и передачи родственникам нужно взять генетические пробы», – пояснил он, напомнив, что уважение к останкам погибших и передача их родным – важная часть международного гуманитарного права.

    Собеседник также указал, что Украина несколько последних лет обвиняла Москву якобы в незаконном вывозе детей, при этом не предоставляя их списки. «Это чистый популизм со стороны Киева, они не обращались ни к российским органам опеки, ни к уполномоченному по правам ребенка. В итоге в переданных украинской стороной документах среди прочего числятся взрослые, а также те, кто никогда не был в России», – заключил Мирошник.

    Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – добавил он.

    Кроме того, Москва выразила намерение передать три тыс. тел военнослужащих ВСУ через Красный Крест, как только Киев будет готов принять их. Стороны условились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными, сообщает РИА «Новости».

    Также российская делегация обратила внимание на удержание Киевом 30 жителей Курской области. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

    Кроме того, Москва завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. По словам Мединского, часть из 339 человек никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми.

    Оставшиеся же украинские дети находятся в России под государственным контролем, в достатке и в безопасности в соответствующих детских учреждениях, добавил Мединский. Они будут переданы украинской стороне, когда найдутся их родители или другие официальные представители. Москва также передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине и на территории Евросоюза, и подлежащих возвращению.

    Помимо этого, Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24-48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Также российские делегаты предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская сторона пообещала рассмотреть эти инициативы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повестку Москвы «конструктивной, конкретной и нацеленной на предметную работу». Он отметил принципиальность продолжения обмена, возвращения гражданских лиц и тел погибших солдат. «Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке», – сказал представитель Кремля.

    Комментарии (7)
    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    Комментарии (16)
    23 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине

    Сийярто заявил о необходимости российско-американского соглашения для урегулирования на Украине

    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский министр Петер Сийярто подчеркнул, что только масштабное сотрудничество Москвы и Вашингтона способно привести к завершению конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для окончания войны на Украине необходимо заключить крупное, всеобъемлющее и многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

    По его словам, подобное соглашение является ключом к достижению долгосрочного мира и стабильности не только для Украины, но и для всего мира.

    В интервью телеканалу М1 Сийярто отметил: «Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве».

    Кроме того, он выразил уверенность, что такое соглашение приведет к укреплению международной безопасности. Ранее Сийярто также говорил о надежде, что дипломатические усилия улучшат отношения между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины отменить закон об основах государственной языковой политики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт будет блокировать заседания комиссии Украина – НАТО, пока не будет изменен закон об образовании, принятый в 2017 году.

    Комментарии (4)
    24 июля 2025, 04:03 • Новости дня
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    При дарении недвижимости между близкими родственниками государственная пошлина на нотариальное оформление снижена наполовину, что упростит оформление договоров, сказано в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.

    Согласно изменениям в статьях 333.36 и 333.38 налогового кодекса, при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости близкие родственники могут рассчитывать на скидку в 50%.

    «Физические лица, признаваемые членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными  (имеющими общих отца или мать) и неполнородными братьями и сестрами – на 50% за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между указанными лицами», – сказано в тексте указа, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Закон также освобождает родителей и законных представителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также о лишении или ограничении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

    Ранее размер госпошлины составлял три тысячи рублей. Новые правила распространяются на заявления, поданные в отношении инвалидов и их представителей.

    Закон принят Госдумой 10 июля, его инициировали депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» и Курултай Башкирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации на Украине и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по ряду гражданских дел.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

    Комментарии (15)
    24 июля 2025, 02:52 • Новости дня
    Глава ФТ «Сириус» Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе

    Tекст: Ирма Каплан

    По нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

    «Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», – сообщил он.

    Чуть меньше часа до этого Плишкин информировал о работе над регионом сил ПВО.

    «Опасность атаки БПЛА сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу», – написал он около 2.00.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.


    Комментарии (6)
    23 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

    Переговоры проходили на русском языке, они стартовали в 20:37 по московскому времени и продолжались около 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Стамбуле в закрытом режиме стартовали переговоры делегаций России и Украины.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова посоветовала Азербайджану способ нормализации отношений

    Захарова назвала освобождение россиян ключом к нормализации отношений с Баку

    Захарова посоветовала Азербайджану способ нормализации отношений
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о важности освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.

    Она подчеркнула, что отношения России и Азербайджана переживают сейчас «непростой этап», передает ТАСС. Москва, по словам Захаровой, не заинтересована в затягивании этого периода и рассчитывает на скорейшее восстановление стабильных контактов.

    Дипломат отметила, что значимым шагом на пути к нормализации стало бы освобождение российских граждан, удерживаемых азербайджанскими властями. «Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», – сказала она.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    Ранее МИД предупредил россиян о рисках поездок в Азербайджан.

    Комментарии (9)
    24 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле

    Политолог Ткаченко: Ультиматум Трампа не подействовал на Россию

    Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина продолжает настаивать на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также прекращении огня на 30 суток. При этом Киев пренебрегает предложением России о коротких перемириях. Это очень яркая ремарка относительно характера противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги третьего раунда российско-украинских переговоров.

    «Третий раунд переговоров России и Украины отличился своей непродолжительностью. Встреча длилась всего около 40 минут. Это свидетельствует о том, что ультиматум Дональда Трампа не подействовал на Россию, как и введенный ранее странами ЕС 18-й пакет санкций», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Таким образом, по его мнению, первый вывод из переговоров заключается в том, что Москва продолжает придерживаться выработанной позиции по урегулированию конфликта. Еще один важный момент – это отсутствие реакции со стороны США, добавил политолог. «В Вашингтоне тишина, и на мой взгляд, это о многом говорит. Главе Белого дома следует понять, что его угрозы со сроками не работают», – рассуждает Ткаченко.

    Третий вывод – смена тональности Турции, указал эксперт. Собеседник напомнил, что турецкая сторона не только предоставляет площадку для переговоров, но и представлена на них в лице главы МИД республики, а также высокопоставленных представителей военного ведомства.

    Кроме того, министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе приветственной речи заявил, что Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня. Ткаченко счел такие действия попыткой стать «третьим участником» переговорного процесса.

    Эксперт также затронул предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. «Конфликт должен завершиться подписанием объемного соглашения. По всей видимости, Россия выделила три основных направления работы – политическое, гуманитарное и военное. Такой шаг – это «пристрелка», – полагает политолог.

    Примечательно и то, что Украина продолжает настаивать на встрече в верхах. «Я считаю, что причины этого исключительно внутриполитические. Зеленский стремится повысить свой статус», – считает спикер. Однако сейчас, когда позиции сторон кардинально отличаются, такой шаг выглядит нецелесообразным. «У Банковой очень простая логика – остановить боевые действия на 30 дней и таким образом замедлить продвижение российской армии», – напомнил Ткаченко.

    Но Киеву стоило согласиться на короткие перемирия, чтобы хотя бы забрать раненых и убитых. «Отказ украинской стороны от этого – преступление против человечности. Как можно не забирать погибших и смотреть, как умирают раненые? Очень яркая ремарка относительно характера нашего противника», – отметил собеседник.

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

    «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

    По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

    Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

    Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

    Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

    Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

    Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский сообщил о передаче Россией Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках завершенного обмена после третьего раунда переговоров, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Россия завершила обмен телами погибших военнослужащих с Украиной, передает ТАСС. Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

    Он отметил, что российская сторона в ходе этого обмена получила обратно небольшое количество своих погибших.

    Ранее завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме в Стамбуле.

    Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Комментарии (0)
    Главное
    Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты
    В Британии призвали Зеленского к отставке
    На сайте МИД России появился специальный раздел с примерами русофобии
    Лукашенко с иронией отреагировал на запрет въезда в Эстонию
    Брянского вице-губернатора Симоненко арестовали
    В Таиланде заявили об отказе от переговоров с Камбоджей до прекращения боев
    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка заявила о готовности судиться

    США превращают Японию в дойную корову для Аляски

    Дональд Трамп пытается продавить Японию профинансировать очень спорный СПГ-проект на Аляске. Главная проблема проекта в дороговизне, именно поэтому Вашингтону понадобилась японская дойная корова. Что не так с этим проектом на Аляске? И что было бы, если бы исторически Аляска осталась в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

    Перейти в раздел

    Заокеанская ЧВК претендует на армянскую территорию

    Западная пресса утверждает, что США, Армения и Азербайджан якобы уже согласовали вариант разрешения ключевого конфликта между Баку и Ереваном – так называемой проблемы Зангезурского коридора. Так ли это на самом деле, в чем заключается этот вариант и почему для Армении он означает полную потерю суверенитета над частью страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации