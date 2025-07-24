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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    16 комментариев
    24 июля 2025, 18:59 • Новости дня

    Дроны ВСУ ранили двоих мирных жителей в Белгородской области

    Дроны ВСУ ранили двоих мирных жителей в Ракитянском районе Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников в Ракитянском районе Белгородской области пострадали двое мужчин, один из которых получил минно-взрывную травму.

    В селе Илек-Кошары FPV-дрон поразил сельскохозяйственное предприятие: мужчина, находившийся рядом в момент взрыва, получил непроникающее ранение живота. Его оперативно доставили в Ракитянскую центральную районную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. На месте происшествия повреждены четыре единицы спецтехники, остекление и фасад ангара.

    Второй инцидент произошел возле села Новозахаровка, где дрон атаковал трактор, работавший в поле. Мужчина, находившийся внутри, получил минно-взрывную травму, а также ушибы головы и грудной клетки. Его доставили в ту же больницу попутным транспортом.

    После оказания первой медицинской помощи обоих пострадавших направят для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.

    Накануне в результате атак ВСУ на Белгородскую область ранены три женщины.

    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    24 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий

    Посол Мирошник: Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия

    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    @ Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, предложенные Россией в Стамбуле. Украине придется забрать с фронта тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Эти люди выгоднее офису Зеленского в статусе пропавших без вести, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров.

    «Гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. Поэтому российская делегация в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

    Он напомнил предложения России о краткосрочных перемириях на 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших. «ВСУ целенаправленно наносят повторные удары по местам предыдущих атак, когда туда прибывают эвакуационные бригады. В этих районах кружат украинские дроны, отслеживающие медицинских работников. Например, за последние полгода только в Алешкинском районе Херсонской области уничтожено 12 машин скорой помощи», – привел данные спикер.

    «Но 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – продолжил собеседник.

    По его словам, Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия. «Противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал Мирошник.

    «Что же касается тел трех тыс. бойцов, которые Москва готова передать Киеву, то сейчас на Украине заполнены все морги. К тому же, для их идентификации и передачи родственникам нужно взять генетические пробы», – пояснил он, напомнив, что уважение к останкам погибших и передача их родным – важная часть международного гуманитарного права.

    Собеседник также указал, что Украина несколько последних лет обвиняла Москву якобы в незаконном вывозе детей, при этом не предоставляя их списки. «Это чистый популизм со стороны Киева, они не обращались ни к российским органам опеки, ни к уполномоченному по правам ребенка. В итоге в переданных украинской стороной документах среди прочего числятся взрослые, а также те, кто никогда не был в России», – заключил Мирошник.

    Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – добавил он.

    Кроме того, Москва выразила намерение передать три тыс. тел военнослужащих ВСУ через Красный Крест, как только Киев будет готов принять их. Стороны условились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными, сообщает РИА «Новости».

    Также российская делегация обратила внимание на удержание Киевом 30 жителей Курской области. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

    Кроме того, Москва завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. По словам Мединского, часть из 339 человек никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми.

    Оставшиеся же украинские дети находятся в России под государственным контролем, в достатке и в безопасности в соответствующих детских учреждениях, добавил Мединский. Они будут переданы украинской стороне, когда найдутся их родители или другие официальные представители. Москва также передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине и на территории Евросоюза, и подлежащих возвращению.

    Помимо этого, Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24-48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Также российские делегаты предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская сторона пообещала рассмотреть эти инициативы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повестку Москвы «конструктивной, конкретной и нацеленной на предметную работу». Он отметил принципиальность продолжения обмена, возвращения гражданских лиц и тел погибших солдат. «Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке», – сказал представитель Кремля.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 09:17 • Новости дня
    Российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник с закрепленным автоматом Калашникова поразил украинский гексакоптер на дистанции около 10-15 метров, сохранив работоспособность после боя.

    Российские военнослужащие применили новый FPV-дрон с укороченным автоматом Калашникова для уничтожения украинского гексакоптера «Вампир», передает ТАСС.\

    По словам бойца с позывным Ланцет из 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской армии группировки «Запад», дрон оснащен креплением для АКС-74У и способен поражать воздушные цели на расстоянии десяти-пятнадцати метров.

    Новая разработка предназначена прежде всего для борьбы с вооруженными БПЛА ВСУ типа «Баба-Яга», которые несут боеприпасы, в том числе минометные мины калибром 82 мм. После успешных испытаний несколько таких дронов были оперативно переданы на передовую, и один из них сбил украинский «Вампир» в ходе целенаправленной операции.

    Как отметил Ланцет, оператору удалось поразить цель, а сам дрон и автомат остались полностью работоспособными. Он пояснил, что удается преодолеть бронирование украинских гексакоптеров, так как дрон атакует их в воздухе, а не с земли.

    В конструкции предусмотрено техническое решение, компенсирующее отдачу при стрельбе, что повысило комфорт и точность управления дроном. Разработку можно собрать в полевых условиях, используя имеющиеся детали, автомат и боеприпасы. Беспилотник способен также вести огонь по пехоте и легкобронированной технике при использовании бронебойных патронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник сбил украинский дрон броском автомата. Бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами. Спецоперация на Украине стимулирует появление новых видов вооружения в России.

    Комментарии (10)
    24 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Ожесточенные бои начались на окраинах Красноармейска в ДНР
    Ожесточенные бои начались на окраинах Красноармейска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные столкновения охватили южную и юго-западную часть Красноармейска в Донецкой Народной Республике, где отмечены интенсивные бои в нескольких ключевых точках.

    Бои развернулись на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР, передает ТАСС. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

    Источник уточнил, что активные столкновения происходят в районе поселка Зверево и на подходах к улице Павла Поповича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, насчитывает примерно сто человек. Дронщики российского спецназа заставили ВСУ бежать из-под Красноармейска. ВСУ готовят силы к уличным боям в Красноармейске.

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    24 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Захарова посоветовала Азербайджану способ нормализации отношений

    Захарова назвала освобождение россиян ключом к нормализации отношений с Баку

    Захарова посоветовала Азербайджану способ нормализации отношений
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о важности освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.

    Она подчеркнула, что отношения России и Азербайджана переживают сейчас «непростой этап», передает ТАСС. Москва, по словам Захаровой, не заинтересована в затягивании этого периода и рассчитывает на скорейшее восстановление стабильных контактов.

    Дипломат отметила, что значимым шагом на пути к нормализации стало бы освобождение российских граждан, удерживаемых азербайджанскими властями. «Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», – сказала она.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    Ранее МИД предупредил россиян о рисках поездок в Азербайджан.

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    24 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле

    Политолог Ткаченко: Ультиматум Трампа не подействовал на Россию

    Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина продолжает настаивать на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также прекращении огня на 30 суток. При этом Киев пренебрегает предложением России о коротких перемириях. Это очень яркая ремарка относительно характера противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги третьего раунда российско-украинских переговоров.

    «Третий раунд переговоров России и Украины отличился своей непродолжительностью. Встреча длилась всего около 40 минут. Это свидетельствует о том, что ультиматум Дональда Трампа не подействовал на Россию, как и введенный ранее странами ЕС 18-й пакет санкций», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Таким образом, по его мнению, первый вывод из переговоров заключается в том, что Москва продолжает придерживаться выработанной позиции по урегулированию конфликта. Еще один важный момент – это отсутствие реакции со стороны США, добавил политолог. «В Вашингтоне тишина, и на мой взгляд, это о многом говорит. Главе Белого дома следует понять, что его угрозы со сроками не работают», – рассуждает Ткаченко.

    Третий вывод – смена тональности Турции, указал эксперт. Собеседник напомнил, что турецкая сторона не только предоставляет площадку для переговоров, но и представлена на них в лице главы МИД республики, а также высокопоставленных представителей военного ведомства.

    Кроме того, министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе приветственной речи заявил, что Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня. Ткаченко счел такие действия попыткой стать «третьим участником» переговорного процесса.

    Эксперт также затронул предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. «Конфликт должен завершиться подписанием объемного соглашения. По всей видимости, Россия выделила три основных направления работы – политическое, гуманитарное и военное. Такой шаг – это «пристрелка», – полагает политолог.

    Примечательно и то, что Украина продолжает настаивать на встрече в верхах. «Я считаю, что причины этого исключительно внутриполитические. Зеленский стремится повысить свой статус», – считает спикер. Однако сейчас, когда позиции сторон кардинально отличаются, такой шаг выглядит нецелесообразным. «У Банковой очень простая логика – остановить боевые действия на 30 дней и таким образом замедлить продвижение российской армии», – напомнил Ткаченко.

    Но Киеву стоило согласиться на короткие перемирия, чтобы хотя бы забрать раненых и убитых. «Отказ украинской стороны от этого – преступление против человечности. Как можно не забирать погибших и смотреть, как умирают раненые? Очень яркая ремарка относительно характера нашего противника», – отметил собеседник.

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

    «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

    По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

    Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

    Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

    Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

    Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

    Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

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    24 июля 2025, 11:05 • Новости дня
    Politico: Коварный враг Украины – ее руководство
    Politico: Коварный враг Украины – ее руководство
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В крупнейших городах Украины прошли акции против закона, который ограничил независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры; Politico отмечает, что «это логическое завершение закручивания гаек» руководством страны.

    Президент Украины Владимир Зеленский ослабил два ключевых антикоррупционных агентства страны, что вызвало первые с начала спецоперации общенациональные уличные протесты, передает Politico.

    В Киеве сотни протестующих собрались возле президентского комплекса, а в десятках других городов, включая Львов, Одессу и Днепр, собрались толпы ветеранов, действующих военнослужащих и мирных жителей.

    «Это логическое завершение закручивания гаек внутри страны. Новый нарратив прост: ты либо с Зеленским, либо ты российский агент», – заявил бывший министр Зеленского, пожелавший остаться анонимным.

    Стив Бэннон, бывший главный стратег Трампа, предположил, что решение Зеленского, возможно, было разумным: «Он знает, что MAGA пытается прижать его за кражу миллиардов».

    Под нарастающим давлением общественности и ЕС Зеленский, похоже, пошел на уступку, заявив в своем вечернем обращении, что продвинет новое законодательство, которое обеспечит «соблюдение всех норм независимости антикоррупционных институтов». Что он имел в виду, остается неясным, и это не успокоило общественный гнев по поводу закона, который он подписал в такой спешке.

    Два агентства, о которых идет речь, были созданы в 2015 году по настоянию ЕС и других международных партнеров, включая администрацию тогдашнего президента США Барака Обамы. Вашингтон и Брюссель хотели, чтобы Украина действительно боролась со своей глубоко укоренившейся и эндемичной проблемой коррупции.

    Но закон № 12414, который Зеленский быстро подписал после того, как он был спешно принят Верховной Радой, лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) этой независимости. Вместо этого он предоставляет генеральной прокуратуре право отдавать приказы этим агентствам и перенаправлять дела своему прокурору, фактически разрушая гарантии, защищающие эти органы от чрезмерного политического вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде объяснили обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) конфликтом между Ермаком и Кривоносом. Служба безопасности Украины (СБУ) провела массовые обыски у сотрудников НАБУ. Агентство Bloomberg заявило о риске того, что Киев может лишиться поддержки Европы из-за этих обысков.


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    24 июля 2025, 12:12 • Новости дня
    Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

    Политолог Минченко: Россия и Украина в Стамбуле решают гуманитарные проблемы

    Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Один из ключевых итогов третьего раунда переговоров России и Украины – продолжение обмена пленными и решение гуманитарных проблем. Кроме того, важно предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. Цель – не затягивать переговорный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Подходы России и Украины к урегулированию конфликта принципиально отличаются. Москва хочет обеспечить условия для долгосрочного мира и стабильной безопасности в Европе. Киев же стремится выиграть время и выбить себе передышку для перевооружения, поэтому отказывается от переговоров по существу», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Тем не менее, встречи переговорных групп в Стамбуле важны. «Хорошо, что в ходе них достигаются договоренности об обмене пленными, решаются гуманитарные проблемы. Одна из них связана с якобы вывезенными на территорию России несовершеннолетними, которая так волновала западную общественность: оказалось, что их не десятки тысяч, а гораздо меньше», – детализировал собеседник.

    По его мнению, то, что нынешняя встреча продлилась около часа, свидетельствует о высоком уровне проработки вопросов. «Я думаю, что ключевые переговоры проходили один на один между главами делегаций Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым. Контакты в расширенном составе, скорее, носили формальный характер», – считает политолог.  

    Еще одним важным итогом третьего раунда эксперт называет предложение о создании рабочих онлайн-групп. «Цель – не затягивать переговорный процесс. При современных технических возможностях вполне реально спокойно в рабочем режиме вести диалог, а не ждать встреч в Стамбуле. Тем более не стоит забывать, что Турция – страна НАТО», – заключил Минченко.

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

    «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

    По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

    Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

    Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

    Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

    Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

    Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

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    24 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине
    ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ, сообщили в Минобоооны.

    Цель удара была достигнута, все назначенные объекты в итоге поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. На этой неделе ВС России также нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

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    24 июля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    @ Олег Кулешов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морские ядерные силы страны в ближайшие годы будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А», сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития подводных сил ВМФ.

    Две из них уже находятся в процессе строительства, отметил Путин, передает ТАСС.

    «В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта «Борей-А», две из них на стадии строительства находятся», – сказал он. По словам президента, эти стратегические лодки оборудованы баллистическими ракетами «Булава» и другим современным вооружением.

    Путин также сообщил, что российские судостроители ежегодно вводят в состав Военно-морского флота до двух новых подводных лодок. Он подчеркнул, что за последние шесть лет на вооружение ВМФ поступили пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М».

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

    Ранее на совещании он пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России.

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    24 июля 2025, 16:54 • Новости дня
    В Британии призвали Зеленского к отставке

    Колумнист The Telegraph призвал Зеленского уйти в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне скандала вокруг антикоррупционных ведомств Украины колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет стране избежать повторения ошибок прошлого.

    По мнению Мэттьюса, ликвидация независимости антикоррупционных ведомств на Украине свидетельствуют о риске превращения Зеленского в «коррумпированного лидера», подобного его предшественникам, поэтому он должен добровольно сложить полномочия ради Украины, передает «Российская газета».

    Мэттьюс назвал закон, одобренный Зеленским, «огромной и необоснованной ошибкой». «За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков», – написал журналист.

    Он также обратил внимание на закрытие оппозиционных СМИ и «захват тысяч бизнесов приспешниками Зеленского» под предлогом связей с Россией. По его мнению, новый лидер Украины мог бы поспособствовать «перезапуску» отношений с Россией.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Напомним, Зеленский подписал противоречивый закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору. На этом фоне в Киеве вспыхнули протесты.

    Ранее Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

    Он выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

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    24 июля 2025, 11:31 • Новости дня
    Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине

    Кремль отметил противоположность позиций с Украиной по ключевым вопросам в Стамбуле

    Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны вновь продемонстрировали противоположные позиции по ключевым вопросам, прорыв не ожидался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Оценку итогов третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшегося в Стамбуле, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, российская сторона изначально не ожидала прорыва по результатам встречи в Турции. «Прорыв вряд ли возможен», – подчеркнул Песков.

    Песков отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров отметил наличие диаметрально противоположных позиций сторон в отношении проектов меморандумов.

    Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что предложения России на переговорах были конкретными и конструктивными. По его словам, повестка встречи была предметной и нацеленной на достижение конкретных результатов.

    Кремль ранее заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на переговорах.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.

    Напомним, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

    Российская сторона предложила Украине создать три переговорные группы для работы в онлайн-формате.

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    24 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    В Раду внесли законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект, предлагающий вернуть самостоятельность Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

    Депутат Ярослав Юрчишин внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает ТАСС. Документ подписали 48 депутатов, и, как отметил Юрчишин, голосование может состояться уже в пятницу.

    Юрчишин заявил: «Проект подписали 48 депутатов. Можем голосовать уже завтра. Турборежим так турборежим». По его словам, инициатива возвращает НАБУ и САП статус независимых структур и выводит их из-под контроля офиса генерального прокурора Украины.

    До этого президент Владимир Зеленский на фоне массовых протестов по поводу закона о НАБУ и САП пообещал внести в парламент новый законопроект, укрепляющий независимость антикоррупционных органов, но подробности не уточнил. На данный момент карточка законопроекта пока не появилась на сайте Верховной рады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg заявило о риске прекращения помощи Киеву со стороны Европы из-за обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Служба безопасности Украины провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро. В Верховной раде обыски у сотрудников НАБУ объяснили конфликтом между Ермаком и Кривоносом.

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    24 июля 2025, 14:30 • Новости дня
    Залужный признал отставание Украины от России в военных технологиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

    В интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» он отметил, что на Украине образовался тупик из-за неспособности быстро освоить новые военные технологии, передает ТАСС.

    «Не будем останавливаться на том, почему этот тупик возник, я на этом уже просто сорвал голос. Давайте констатировать факт, что он есть. Выйти из него возможно, вот наши враги, например, россияне... Пока мы искали больше дронов, чтобы оборона стала более стойкой, россияне пошли другим путем... они посмотрели, как расширить боевую зону, и придумали FPV-дроны на оптоволокне», – заявил Залужный.

    Он также подчеркнул, что Россия начала использовать беспилотники на высоте более 2 тыс. метров, тогда как Украина остановилась на одном уровне развития мобильных огневых групп ПВО. По словам экс-главкома, Украина не смогла быстро освоить эти технологии «по ряду объективных и субъективных причин», речь идет не только о беспилотниках, но и о других современных военных инновациях.

    Залужный считает, что именно технологические решения способны вывести Украину из текущего положения. Он добавил, что ставка на привлечение большого количества новых военных ошибочна, а стране нужны стратегическое мышление и новые идеи. Бывший главнокомандующий подчеркнул, что уровень потерь среди убитых и раненых уже критически сказался на демографии Украины.

    В апреле Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия украинцев.

    Ранее он заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение».

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    24 июля 2025, 09:00 • Новости дня
    Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие Украине три года назад

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз должен был покрыть все расходы на американское вооружение для Киева еще три года назад, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне заявил, что между Вашингтоном и Евросоюзом было заключено соглашение, согласно которому Европа должна оплачивать 100% стоимости военного оборудования, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Евросоюз получает это вооружение, после чего распределяет его, и основная часть поставок идет на Украину. «Честно говоря, так должно было произойти три года назад», – заявил он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Киеву будут осуществляться за счет Евросоюза, а США рассматривают передачу 17 комплексов Patriot.

    Трамп усомнился, что Киев потратил все полученные от США средства на закупку оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал разъяснить механизм замещения американского вооружения для Украины.

    СМИ сообщили, что Украина сможет получить первую установку Patriot лишь весной 2026 года.

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