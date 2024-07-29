Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.4 комментария
Чешского дипломата вызвали в МИД из-за «контрабанды сильнодействующих веществ»
Чешского дипломата вызвали в МИД России из-за «контрабанды сильнодействующих веществ» сотрудником посольства
МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейка из-за попытки контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником чешского посольства.
Как сообщается на сайте дипведомства, члена административно-технического персонала посольства Чехии в России уличили в попытке контрабанды сильнодействующих веществ, в связи с чем Ондржейку выражен решительный протест.
Чешской стороне предложили лишить сотрудника иммунитета от уголовной юрисдикции в России для привлечения его к уголовной ответственности. В ином случае он должен будет покинуть территорию России.