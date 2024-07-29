Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.25 комментариев
В Петербурге нашли тело погибшего от взрыва мужчины
СК: Житель Петербурга погиб от взрыва неизвестного предмета, который был у него с собой
В Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва неизвестного предмета, который был у него с собой, организована доследственная проверка, сообщил СУ СКР по Петербургу.
В сообщении говорится, что при себе у мужчины был неизвестный предмет, который взорвался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РИА «Новости».
Во втором Западном окружном военном суде вынесен приговор мобилизованному Дмитрию Лобовикову, бросившему гранату в казарму в Белгородской области, из-за чего погибли семь человек. Ему назначили 23 года колонии строгого режима.