Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.13 комментариев
Российские штурмовики водрузили флаг на севере Красногоровки в ДНР
Рогов: Бойцы ВС России водрузили российский флаг на севере Красногоровки в ДНР
Военнослужащие Вооруженных сил России установили государственный флаг на севере Красногоровки в ДНР, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
По его словам, русский флаг был водружен на севере Красногоровки.
ВС России продолжили разгром ВСУ, под контролем украинских боевиков остаются небольшие территории в частном секторе Красногоровки, следует из сообщения Рогова в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.