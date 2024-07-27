Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.6 комментариев
Орбан указал на отсутствие морали у Запада из-за церемонии открытия ОИ
Орбан: Открытие ОИ в Париже показало отсутствие у Запада представлений о морали
На Западе отрицают общую культуру и общественную мораль, что было видно на вчерашнем открытии Олимпийских игр, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что церемония открытия ОИ показала отсутствие общей культуры и общественной морали, передает ТАСС.
В свою очередь вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал ужасным и убогим начало Олимпиады в Париже, а отрывок из трансляции открытия Олимпиады, посвященный «Тайной Вечери», счел «оскорблением миллионов христиан в мире».
В свою очередь, евродепутат от правящей итальянской партии «Братья Италии» Никола Прокаччини сравнил церемонию открытия Олимпийских игр с гей-парадом. «Мне понравилась церемония гей-парада. Не знаете, когда будет Олимпийская?» – спросил с сарказмом политик в соцсети.
По словам сенатора «Братьев Италия» Лучо Малана, парижская церемония «заставляет стыдиться Францию и Европу».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.