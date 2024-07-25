Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.4 комментария
Патрушев и Беглов осмотрели новые мощности комплекса по переработке отходов
Патрушев и Беглов осмотрели новые мощности высокотехнологичного комплекса по переработке отходов в Петербурге
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев с рабочей поездкой посетил Санкт-Петербург. Вице-премьер провел двустороннюю встречу с губернатором города Александром Бегловым, они обсудили социально-экономическое развитие региона и перспективы реформы обращения с отходами, а также посетили презентацию второй очереди высокотехнологичного комплекса по переработке отходов «Волхонка».
Патрушев подчеркнул, что в экономику субъекта входит много отраслей и валовый региональный продукт занимает второе место во всей стране. Также в городе отмечается рост инвестиций в основной капитал. По итогам прошлого года он предварительно достиг 1,2 трлн рублей, говорится на сайте правительства РФ.
В Санкт-Петербурге развивается химическая, пищевая и перерабатывающая промышленность, транспортная сфера и машиностроительный комплекс. В том числе здесь расположены крупнейшие российские верфи, где строятся современные суда оборонного и гражданского назначения. Петербургские верфи в рамках механизма инвестиционных квот участвуют в обновлении рыбопромыслового флота. Заказчикам уже передано 6 судов, в процессе строительства – еще 22. Все они будут построены в срок.
«Исторически высокий промышленный и торговый потенциал нашей Северной столицы обязывает особое внимание уделять природоохранным мероприятиям. Работы продолжаются в рамках федпроекта «Чистая страна». Помимо этого, Санкт-Петербург участвует в нацпроекте «Экология». В его рамках построен комплекс по переработке отходов «Волхонка», – сообщил Патрушев.
В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» участие Санкт-Петербурга в природоохранных мероприятиях затронет в том числе уникальные водные объекты и в Царском Селе, и в Петергофе.
В ходе поездки вице-премьер и губернатор Санкт-Петербурга осмотрели высокотехнологичный комплекс по переработке отходов «Волхонка». Объект соответствует современным стандартам экологической безопасности. Производственные линии второго корпуса сортировки позволяют перерабатывать 400 тыс. т сырья в год. Полная мощность предприятия составляет 600 тыс. т. На всей протяженности автоматической конвейерной ленты длиной более 4 км установлено порядка 180 единиц современной техники. При этом 90% – российского производства.
С этого года комплекс вышел на производственную мощность. Здесь внедрен полный цикл обработки твердых коммунальных отходов с наиболее эффективным способом доведения до экологически безопасного состояния. Это стало возможным благодаря технологии тоннельного компостирования, применяемой впервые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.