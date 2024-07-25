Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
Пескова спросили о переименовании площади Европы в Москве
Песков оставил без комментариев переименование площади Европы в Москве
Российское руководство не высказывается на тему переименования площади Европы на площадь Евразии в столице, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это прерогатива московских властей, поэтому мы не стали бы ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента», – ответил Песков на вопрос об отношение Кремля к переименованию площади, передает ТАСС.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной неподалеку от Киевского вокзала. Она получила название площадь Евразии.