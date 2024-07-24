Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
Корабли Северного флота зашли в Средиземное море
В Средиземное море зашел отряд кораблей Северного флота (СФ), его возглавляет «Адмирал флота Советского Союза Горшков», сообщили в пресс-службе СФ.
Отряд выполняет задачи похода в дальней морской зоне, он завершил трансатлантический переход и прошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море, указали в пресс-службе ТАСС.
Вместе с кораблями идут также и суда обеспечения Северного флота.