Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Жена пострадавшего при взрыве в Москве рассказала о прошедшей операции
Жена пострадавшего в результате подрыва машины в Москве мужчины рассказала, что ее супруг прооперирован.
Отмечается, что пострадавшим оказался полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова, передает RT.
Известно, что пострадавший также имеет отношение к силовым структурам, а очевидцу взрыва, который оказался на месте одним из первых, он сказал, что участвовал в СВО.
Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство. После детонации пострадавший перебинтовывал себя сам, несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.