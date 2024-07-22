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    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского
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    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    Американские букмекеры оценили шансы Трампа на победу
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

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    22 июля 2024, 18:35 • Новости дня

    В Госдуме объяснили «страшную статистику» гибели людей на воде

    В Госдуме призвали бороться с гибелью детей на воде на федеральном уровне

    В Госдуме объяснили «страшную статистику» гибели людей на воде
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Данная ситуация – показатель того, что пока мы не можем охватить семьи с детьми организованным отдыхом. Но если оборудованных мест для купания будет больше, то люди вряд ли продолжат купаться в непригодных для этого дела местах», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя гибель сорока человек за день во время купания в России.

    «Страшная статистика, которая в последние дни свидетельствует о массовой гибели людей в водоемах, которые плохо обустроены – не имеют штата спасателей, предупредительных знаков, материальных условий для того, чтобы действительно организовать спасение людей – заставляет еще раз вернуться к ряду мер», – говорит Останина.

    Во-первых, продолжает собеседница, учитывая хороший советский опыт развития общественно-государственной организации ОСВОД (Общество спасения на водах), необходимо обучать людей держаться на воде. Во-вторых, в каждом российском регионе следует оборудовать ряд мест отдыха людей у водоемов, поскольку невыносимая жара, которая настигла россиян в этом году, заставляет людей, в том числе семьи с детьми, искать любые способы охладиться.

    «Данная ситуация – показатель того, что пока мы не можем охватить семьи с детьми организованным отдыхом. Но если оборудованных мест для купания будет больше, то люди вряд ли продолжат купаться в непригодных для этого дела местах. У нас сейчас из 18 млн детей от 7 до 17 лет, которые имеют право на отдых и оздоровление, только 5 млн охвачено организованным отдыхом. Остальные дети остаются с родителями. И учитывая, что вопрос приобретения путевок ложится на кошелек родителей, не все могут позволить себе поездку на море и другие специально отведенные для купания места», – рассказывает депутат.

    Она подчеркивает, что на данный момент для семей с детьми нет никаких льгот на дорожные путешествия, хотя для того, чтобы осуществить путешествие по России, например, на озеро Байкал, нужно проехать по платным дорогам. А авиаперелет или проезд поездом «стоит непомерно дорого», да и раскупают такие билеты мгновенно – всем семьям с детьми их не хватает.

    «Поэтому нам просто необходимо выделить на отдых и оздоровление детей средства из федерального бюджета, еще раз увеличить строительство загородных детских лагерей для того, чтобы все дети были охвачены организованным отдыхом, где с ними работали бы опытные инструкторы, где были бы у них вожатые. Что касается отдыха на водоемах, то тут надо возвращать ОСВОД, учить людей держаться на воде, повторять с ними предупредительные, запрещающие знаки, информировать людей о том, где и как опасно купаться», – считает Останина, отмечая, что она уже обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением вернуться к рассмотрению вопроса о том, чтобы перевести организацию отдыха и оздоровление детей на федеральный уровень.

    Напомним, за минувшие сутки в России на водоемах погибли 40 человек, двое из которых дети. А в конце июля МЧС России сообщало о резком всплеске смертности на воде. В период с 12 по 26 июля погибли 86 детей. При этом за весь предыдущий период 2024 года было 80 таких жертв.

    Ранее СМИ сообщили, что участились случаи заражения личинками червей, которые проникают под кожу во время купания и вызывают сильный зуд, передает «News.ru». Данную тенденцию выявили у жителей Нижнего Новгорода поселка в Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Среди заболевших также есть дети.

    22 июля 2024, 06:23 • Новости дня
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США

    Миллиардер Сакс назвал отказ Байдена от участия в выборах в США госпереворотом

    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота». #{vote}

    Сакс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) обвинил Байдена в превращении США в «банановую республику» преследованием «своего соперника на выборах». По словам Сакса, теперь, «как в банановой республике», Байден «свергнут в результате переворота». «Что посеешь, то и пожнешь», – заявил Сакс.

    Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом Байден несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников отказывался выйти из гонки. Однако он все же объявил, что не будет участвовать в выборах – видимо, из-за состояния здоровья, шантажа со стороны спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников.

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    22 июля 2024, 08:51 • Новости дня
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Редкую модификацию танка Т-90 заметили на железнодорожной платформе в России, он принадлежит к изделиям ранней серии, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Воевода вещает» опубликована фотография Т-90 с литой башней. Отмечается, что такие танки очень редко встречаются, серия почти «музейная», пишет «Лента.ру».

    Т-90 «Владимир» приняли на вооружение в 1992 году. Корпус и башню машины создали по типу агрегатов танка Т-72Б. В 2004 году начали строить Т-90А, оснащенные сварной башней.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире.

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    22 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов

    CNN заявил об отказе Белого дома связывать выход Байдена из президентской гонки с его здоровьем

    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный чиновник администрации США утверждает, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья, сообщает CNN.

    Как заявил CNN, «ошеломительное решение» Байдена, по словам чиновника, «не связано с какими-либо медицинскими проблемами», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США впервые вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании на второй срок. При этом республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента.

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    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

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    22 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
    Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Санкции Евросоюза пока оказали незначительное влияние на экономику России, а в будущем они могут нанести ущерб объединению, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование четырех институтов экономических исследований, заказанное министерством экономики Германии.

    Как отмечается в материале, экономика России демонстрирует активный рост, и эксперты выразили надежду, что санкционная политика может подействовать как «медленный яд». Однако, если оценивать трезво, то санкции Запада оказались неэффективными, так как они должны были сработать быстро, а не растягиваться на длительное время, пишут «Ведомости».

    Как отмечает Handelsblatt, в долгосрочной перспективе Россия снова сможет участвовать в мировой торговле независимо от желания Запада, а «медленный яд» санкций может навредить самому Западу, например, через рост цен на нефть и газ.

    Издание отмечает, что заморозка российских активов вызывает опасения у других стран, что они также могут стать объектом таких санкций.

    Ранее анализ издания Asia Times прогноза министра финансов США Джанет Йеллен показал, что антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты.

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    21 июля 2024, 20:34 • Новости дня
    Выехавший на пляж в Мариуполе на машине чеченец извинился

    Tекст: Ольга Иванова

    Ильяс Вахидов, выехавший на пляж в Мариуполе на машине, принес извинения за причиненные отдыхающим неудобства, об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместителя начальника ГУ ВПР МО Апты Алаудинова.

    В своем Telegram-канале он отметил, что «бытовой конфликт был сразу же улажен. Сама ситуация не несла никакой межнациональной подоплеки».

    Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой семья из Чечни оставила свой джип на мариупольском пляже. По данным Mash, местные жители попросили убрать машину, но водитель устроил потасовку. Автомобиль записан на мать учредителя стройфирмы ООО «Вокстрой».

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    21 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    Байден заявил о выходе из президентской гонки
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Байден отметил, что останется президентом до конца своего срока, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», – написал Байден. Он также пообещал, что подробнее расскажет о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Американская пресса сочла неудачным выступление действующего главы Белгого дома Джо Байдена на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Они проходили в ночь на 28 июня. Байден делал частые остановки, туманно выражался, после дебатов на видео сняли, как его супруга Джилл помогала ему сойти с лестницы.

    Коментарии (21)
    22 июля 2024, 05:51 • Новости дня
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из сообщения миллиардера Илона Маска, он считает, что вице-президент США Камала Харрис является «марионеткой» Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса.

    Маск прокомментировал снимок, на котором вместе запечатлены Сорос и Харрис, а также сообщение о том, что Сорос поддерживает вице-президента США. Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «поблагодарил» Сороса за то, что он не создавал напряжения вокруг вопроса о том, кто «будет его следующей марионеткой».

    Напомним, на фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

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    Коментарии (12)
    22 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское МВД опубликовало фотографии мужчины, который подозревается в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, он объявлен в розыск.

    «Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.


    Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

    В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

    В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.


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    22 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис

    Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы

    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    @ Tierney L. Cross/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис для европейцев – это «спасительница» от «диктатора» Трампа. Именно поэтому после выхода Байдена из гонки медиа и либеральные политики будут всячески раскачивать пропаганду в ее поддержку и усилят давление на Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

    Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.

    Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.

    Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (8)
    21 июля 2024, 21:36 • Новости дня
    Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы государства.

    Он поддержал Харрис, а также призвал демократов объединиться и победить Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что выбрать Харрис в качестве вице-президента в 2020 году «стало его лучшим решением».

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

    Напомним, стало известно, что в Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену.

    Коментарии (23)
    22 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу

    Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64% после выхода Байдена из гонки

    Американские букмекеры после снятия Байдена оценили шансы Трампа на победу
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские букмекеры оценивают шансы на победу экс-президента США Дональда Трампа в 64% после заявления о выходе из гонки за переизбрание действующего главы государства Джо Байдена, свидетельствуют данные онлайн-сервиса ставок Polymarket.

    Согласно сервису, Трамп с вероятностью в 64% победит на выборах, тогда как шансы вице-президента США Камалы Харрис оцениваются в 30%, передает РИА «Новости».

    При этом сумма ставок на победу Трампа насчитывает 40,7 млн долларов, на победу Харрис – 22,3 млн.

    Ранее дипломаты МИД Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом.

    Коментарии (3)
    22 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители США возмутились отсутствием речи президента США Джо Байдена о снятии с выборов, а также фото того, как он подписывает документ о выходе из предвыборной гонки.

    В США стали задавать вопросы, почему спустя десять часов после снятия с выборов сам Байден на публике не появился, кроме того, их удивляет, что о выходе из предвыборной гонки президент США написал в письме, а не обратился с речью к нации, пишет «Царьград».

    Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (21)
    22 июля 2024, 03:18 • Новости дня
    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором

    Трамп счел «позорным» выход Байдена из президентской гонки в США

    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором», заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.

    В обращении, распространенном через смс-рассылку, Трамп заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос CBS о том, готов ли он к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, Трамп отметил, что его противник на дебатах пока не определен. «Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп назвал Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Коментарии (4)
    22 июля 2024, 10:45 • Новости дня
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    @ Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские политики, политологи и блогеры пожелали президенту США Джо Байдену здоровья и преимущественно шутками отреагировали на его снятие с предвыборной гонки, оценив перспективы выдвинутой от Демократической партии кандидатуры Камалы Харрис.

    «Сегодня в схватке за место президента Трамп досрочно победил Байдена. Байден ушел не сам по себе. Его вынудили уйти его коллеги-демократы, потому что он уже проиграл президентскую гонку Трампу. Сняв свою кандидатуру с выборов, Байден признал свое поражение», – к такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, как Байден требовал отставки сирийского лидера Башара Асада. В своем  Telegram-канале она написала: «He must go (он должен уйти – прим. ВЗГЛЯД)», – подумал президент Асад, почитав утром американские газеты, и выпил чашку кофе за 80-летие российско-сирийских отношений».

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев был краток: «Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты».

    «Самая забавная часть сегодняшней сенсации состоит в том, что кандидат в президенты от правящей партии будет не избран, а назначен руководством партии», – пишет блогер Виктор Марахов. По его словам, «вся демократия с 14 млн голосов, поданных на них за Байдена, и прочим театром» полетела прочь, и «насажена новая, ужасно независимая и самостоятельная, политическая фигура».

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    «Байден лично приложил руку к украинскому сюжету – как никто другой, еще с начала прошлого десятилетия. Так что никаких оснований сокрушаться по его поводу у нас нет», – пишет «Россия в глобальной политике».

    «Однако, справедливости ради, стоит заметить, что в качестве визави в жесткой конфронтации Байден – не худший вариант. Весьма опытный, довольно осторожный, относительно рациональный – до тех пор, пока Байден сам определял политический курс (тут, конечно, интересно, когда это перестало иметь место), его можно было просчитывать. Те, кто идет ему на смену, перечисленными качествами обладать не будут, так что качели станут раскачиваться намного интенсивнее», – следует из комментария в блоге.

    «Будет забавно, если окажется, что заявление Байдена об отставке – это фальшивка, которую твитнул какой-то стажер, но никто не знает пароля, чтобы удалить его», – процитировал британского сатирика Карла Шарро политический обозреватель «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

    «И в самом деле, никто ведь не видел еще Байдена, сообщающего об этом. А если окажется, что его взяли в заложники?» – предположил политолог.

    «Не мог до самого утра отделаться от одной мысли: «А Байден-то сам знает, что он с выборов снялся?» Нет, не от этой, хотя и эта мысль, увы, совершенно не шутка. Несчастный старик, которым манипулировали и за счет которого жили родственники и политцыгане Клинтоны. Сплошь и рядом такое», – считает Дмитрий Евстафьев.

    «Камала Харрис. Шансов у нее меньше, чем у Байдена – посредственная харизма, отсутствие успехов на посту, плюс она женщина, чернокожая американка с южноазиатскими корнями. Не выдвинуть ее было, в общем, нельзя: чернокожие избиратели бы не поняли, а их поддержка демократам критически важна», – оценил шансы Харрис американист Алексей Наумов.

    Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пошутил: «Байден снялся с президентской гонки и уступил место своему вице-президенту Камале Харрис. Еще один западный лидер пал жертвой проклятия рукопожатия Зеленского. А если бы ручкался в перчатке, или сразу бы отсек себе кисть… Аминь дедушке».

    Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал картинку с балетом «Лебединого озера» и подписал: «Эфир CNN прямо сейчас!»

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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