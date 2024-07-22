На квесте в Махачкале подписывали документ об освобождении от ответственности

На квест-комнате Махачкалы подписывали документ об освобождении организаторов от ответственности

Tекст: Дарья Григоренко

Она рассказала, что перед игрой предлагают на выбор три-четыре варианта квеста. По ее словам, первый – самый простой, когда тебя просто пугают, а четвертый вариант – самый жесткий, когда тебя могут бить, трогать, таскать. Но в основном, уточнила она, это касается мальчиков, девочек не сильно трогают, передает RT.

Участники квеста заходят в помещение с мешками на голове, держась друг за друга. По словам источника, в случае большой группы игроков, некоторых из них могут приковать наручниками или привязать к стулу.

Девушка планировала очередной поход на квест с друзьями в конце июля.

Напомним, в понедельник уголовное дело заведено после гибели двух девушек из-за возгорания в квест-комнате в Махачкале, инцидент произошел во время игрового сеанса.