То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
На квесте в Махачкале подписывали документ об освобождении от ответственности
На квест-комнате Махачкалы подписывали документ об освобождении организаторов от ответственности
Посетители квеста «Дом ужасов» в Махачкале перед игрой подписывали документ, в котором освобождали организаторов от ответственности за возможные травмы или увечья, сообщила одна из постоянных клиенток квеста.
Она рассказала, что перед игрой предлагают на выбор три-четыре варианта квеста. По ее словам, первый – самый простой, когда тебя просто пугают, а четвертый вариант – самый жесткий, когда тебя могут бить, трогать, таскать. Но в основном, уточнила она, это касается мальчиков, девочек не сильно трогают, передает RT.
Участники квеста заходят в помещение с мешками на голове, держась друг за друга. По словам источника, в случае большой группы игроков, некоторых из них могут приковать наручниками или привязать к стулу.
Девушка планировала очередной поход на квест с друзьями в конце июля.
Напомним, в понедельник уголовное дело заведено после гибели двух девушек из-за возгорания в квест-комнате в Махачкале, инцидент произошел во время игрового сеанса.