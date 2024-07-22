То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».9 комментариев
Главред «Скат media» и координатор «Весны» заочно арестованы
Главред «Скат media» Гяммер и координатор «Весны» Кондратьев заочно арестованы
Главного редактора «Скат media» Львая Гяммера и координатора движения «Весна» (признано экстремистским) Глеба Кондратьева заочно арестовали по решению Басманного суда.
Гяммера и Кондратьева обвиняют по статьям «Организация экстремистского сообщества», «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», «Массовые беспорядки, склонение, вербовка или иное вовлечение лица», «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», «Реабилитация нацизма», «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», сообщили в суде, передает ТАСС.
Обоим избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания в России.
Напомним, в 2022 году прокуратура Петербурга требовала признать движение «Весна» экстремистским, поскольку участники этой структуры совершают экстремистские преступления.