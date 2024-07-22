Комитет Госдумы одобрил поправку в закон о выплате из остатков маткапитала

Tекст: Вера Басилая

«В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объеме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тыс. рублей, в виде единовременной выплаты», – следует из текста поправки, передает ТАСС.

Также профильный комитет Госдумы поддержал поправку о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет, а также инвалидов I группы.

Указанная выплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке, повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Исключения – инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата родителям или опекунам.

Ранее выплату получал именно гражданин, который ухаживал за указанными лицами. Теперь сами граждане, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, просто будут получать прибавку к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.