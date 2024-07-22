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Премьер Грузии назвал президента Латвии «неинтересным политиком»
Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента Латвии Ринкевичса «неинтересным политиком»
Заявления президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с критикой Грузии «не представляют интереса», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя высказывания президента Латвии о том, что правительство Грузии «зашло слишком далеко» с законом «О прозрачности иностранного влияния», Ираклий Кобахидзе сказал в понедельник журналистам, что «несколько месяцев назад Ринкевичс требовал от Грузии ввести санкции против России».
«На фоне таких требований любые заявления президента Латвии не должны удивлять», – сказал он.
По словам Ираклия Кобахидзе, заявления лидера Латвии «не представляют интереса для грузинского общества».
«Когда общественность слышит справедливые заявления иностранных политиков, то это интересно, а когда несправедливые – это неинтересно», – заявил премьер-министр Грузии.
Ринкевичс призвал «ограничить» статус Грузии как страны-кандидата в Евросоюз из-за «репрессивных законов» и заявил об «антизападной политике» правящей «Грузинской мечты».