Европейские политики отреагировали на снятие Байдена с выборов в США

Tекст: Вера Басилая

Издание приводит высказывания политиков, опубликованные в различных соцсетях. Так, канцлер Германии Олаф Шольц написал: «Мой друг Джо Байден многого достиг: для своей страны, для Европы, для мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США для нас хороший и надежный партнер». Шольц отметил, что решение Байдена больше не баллотироваться заслуживает уважения, пишет Politico.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также похвалил Байдена, заявив, что он принял много трудных решений для безопасности Польши и мира, а также усиления демократии. Также Туск предположил, что это был «самый трудный день в жизни Байдена».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уважает выбор Байдена, предположив, что он принял такое решение, основываясь на том, что «будет лучше для американского народа».

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал: «Это ответственный и лично трудный шаг, но он тем более ценен. Я скрещиваю пальцы за США, что хороший президент появится в результате демократического соревнования между двумя сильными и равными кандидатами».

Аврора Лалюк, депутат Европарламента от группы социалистов и демократов и будущий лидер парламентского комитета по экономическим и валютным вопросам, назвала Байдена «определенно, великим президентом».

Комиссар по экономике Паоло Джентилони поблагодарил Байдена за его службу и показал фигурку Камалы Харрис, которая «живет на его столе в Брюсселе».

Лидер Партии реформ Великобритании и европейский подстрекатель толпы Найджел Фарадж написал, что предсказал выход Байдена из гонки в сентябре, и предсказал победу Трампа в ноябре.

В то же время ведущий депутат Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра кратко написал: «Трампа это тоже не остановит».

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после выхода Байдена из гонки заявил, что «политика никогда не была такой интересной».

Ранее жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки.

Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота».

Российские политики, политологи и блогеры пожелали президенту США Джо Байдену здоровья и преимущественно шутками отреагировали на его снятие с предвыборной гонки.