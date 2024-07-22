То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».0 комментариев
Европейские политики отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
Европейские лидеры после снятия президента США Джо Байдена с предвыборной гонки использовали момент, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, и в то же время указали на достижения действующего лидера Белого дома, пишет Politico.
Издание приводит высказывания политиков, опубликованные в различных соцсетях. Так, канцлер Германии Олаф Шольц написал: «Мой друг Джо Байден многого достиг: для своей страны, для Европы, для мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США для нас хороший и надежный партнер». Шольц отметил, что решение Байдена больше не баллотироваться заслуживает уважения, пишет Politico.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также похвалил Байдена, заявив, что он принял много трудных решений для безопасности Польши и мира, а также усиления демократии. Также Туск предположил, что это был «самый трудный день в жизни Байдена».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уважает выбор Байдена, предположив, что он принял такое решение, основываясь на том, что «будет лучше для американского народа».
Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал: «Это ответственный и лично трудный шаг, но он тем более ценен. Я скрещиваю пальцы за США, что хороший президент появится в результате демократического соревнования между двумя сильными и равными кандидатами».
Аврора Лалюк, депутат Европарламента от группы социалистов и демократов и будущий лидер парламентского комитета по экономическим и валютным вопросам, назвала Байдена «определенно, великим президентом».
Комиссар по экономике Паоло Джентилони поблагодарил Байдена за его службу и показал фигурку Камалы Харрис, которая «живет на его столе в Брюсселе».
Лидер Партии реформ Великобритании и европейский подстрекатель толпы Найджел Фарадж написал, что предсказал выход Байдена из гонки в сентябре, и предсказал победу Трампа в ноябре.
В то же время ведущий депутат Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра кратко написал: «Трампа это тоже не остановит».
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после выхода Байдена из гонки заявил, что «политика никогда не была такой интересной».
Ранее жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки.
Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота».
Российские политики, политологи и блогеры пожелали президенту США Джо Байдену здоровья и преимущественно шутками отреагировали на его снятие с предвыборной гонки.