В МИД ФРГ создали «кризисную группу» на случай победы Трампа

МИД Германии начало подготовку к возможной победе Трампа на выборах президента США

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что возможная победа Трампа на выборах президента США может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире, передает РИА «Новости».

Как отмечается, представители североамериканского отдела МИД ФРГ, отдел политического планирования, офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство Германии в Вашингтоне начали обсуждать, как стоит реагировать на возможную победу Трампа, перспектива которой тревожит Берлин.

Предполагается, что новая администрация в Вашингтоне может отозвать некоторые гарантии безопасности, которые поддерживали стабильность Европы с момента создания НАТО, существует риск, что Германия в таком случае станет более «уязвимой», и придется перевооружить и переоснастить армии европейских стран, пишет издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника.

Ранее Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

Вице-президент Камала Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.