  • Новость часаЖители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Сороса
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов
    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором
    Харрис решила добиться выдвижения кандидатом в президенты США
    Обама не стал поддерживать Харрис в борьбе за место Байдена
    Спикер Палаты представителей США потребовал отставки Байдена
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зеленая энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

    38 комментариев
    22 июля 2024, 09:29 • Новости дня

    В МИД ФРГ создали «кризисную группу» на случай победы Трампа

    МИД Германии начало подготовку к возможной победе Трампа на выборах президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты министерства иностранных дел Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета Financial Times.

    Издание пишет, что возможная победа Трампа на выборах президента США может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире, передает РИА «Новости».

    Как отмечается, представители североамериканского отдела МИД ФРГ, отдел политического планирования, офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство Германии в Вашингтоне начали обсуждать, как стоит реагировать на возможную победу Трампа, перспектива которой тревожит Берлин.

    Предполагается, что новая администрация в Вашингтоне может отозвать некоторые гарантии безопасности, которые поддерживали стабильность Европы с момента создания НАТО, существует риск, что Германия в таком случае станет более «уязвимой», и придется перевооружить и переоснастить армии европейских стран, пишет издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника.

    Ранее Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

    Вице-президент Камала Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    22 июля 2024, 03:30 • Новости дня
    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов

    CNN заявил об отказе Белого дома связывать выход Байдена из президентской гонки с его здоровьем

    Белый дом пояснил «ошеломительное решение» Байдена сняться с выборов
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный чиновник администрации США утверждает, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья, сообщает CNN.

    Как заявил CNN, «ошеломительное решение» Байдена, по словам чиновника, «не связано с какими-либо медицинскими проблемами», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США впервые вышел из предвыборной гонки в разгар избирательной кампании на второй срок. При этом республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента.

    Коментарии (6)
    22 июля 2024, 06:23 • Новости дня
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США

    Миллиардер Сакс назвал отказ Байдена от участия в выборах в США госпереворотом

    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота».

    Сакс в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) обвинил Байдена в превращении США в «банановую республику» преследованием «своего соперника на выборах». По словам Сакса, теперь, «как в банановой республике», Байден «свергнут в результате переворота». «Что посеешь, то и пожнешь», – заявил Сакс.

    Напомним, после дебатов с Дональдом Трампом Байден несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников отказывался выйти из гонки. Однако он все же объявил, что не будет участвовать в выборах – видимо, из-за состояния здоровья, шантажа со стороны спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников.

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 00:25 • Новости дня
    Белый дом подчеркнул отсутствие у Байдена намерения уходить в отставку
    Белый дом подчеркнул отсутствие у Байдена намерения уходить в отставку
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден не собирается досрочно покидать пост главы американского государства, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

    Бейтс заверил, что Байден намерен «завершить свой срок», передает ТАСС.

    Напомним, Байден объявил, что не станет добиваться переизбрания, но собирается исполнять свои обязанности до конца положенного срока. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Байден должен уйти в отставку.

    Коментарии (5)
    21 июля 2024, 22:53 • Новости дня
    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск после объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, американский предприниматель Илон Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

    По мнению Маска, «настоящие власти» отказались от «старой марионетки», рассчитывая на «ту, у которой больше шансов обмануть общественность». Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что эти «настоящие власти» боятся кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, «потому что он не марионетка», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден объявил, что принял решение отказаться от участия в выборах. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов объединиться и победить Трампа.

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 05:51 • Новости дня
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    Маск назвал Харрис «марионеткой» Александра Сороса
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из сообщения миллиардера Илона Маска, он считает, что вице-президент США Камала Харрис является «марионеткой» Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса.

    Маск прокомментировал снимок, на котором вместе запечатлены Сорос и Харрис, а также сообщение о том, что Сорос поддерживает вице-президента США. Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «поблагодарил» Сороса за то, что он не создавал напряжения вокруг вопроса о том, кто «будет его следующей марионеткой».

    Напомним, на фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».


    Коментарии (0)
    21 июля 2024, 17:37 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Трампа дошел до максимума за четыре года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Максимальной отметки за четыре года достиг рейтинг одобрения кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, такие данные показал опрос компании Ipsos в совместном с телеканалом ABC исследовании.

    После покушения на Трампа рейтинг одобрения политика вырос до 40%, это его максимум с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% жителей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

    При этом рейтинг одобрения его конкурента Джозефа Байдена оказался на 8% ниже – 32%. С неодобрением к действующему президенту Байдену относятся 55% американцев, деятельность Трампа же не одобряют 51% граждан страны.

    При этом 60% желают, чтобы Байден вышел из президентской гонки.

    Опрос проводился с 19 по 20 июля в онлайн-формате, в нем участвовал 1141 американец, статистическая погрешность не превышает 3,1%.

    Ранее Трамп заявил, что «получил пулю за демократию».

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Shaman пошутил о причинах выхода Байдена из президентской гонки в США
    Shaman пошутил о причинах выхода Байдена из президентской гонки в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певец Shaman (Ярослав Дронов) в шутку связал отказ главы американского государства Джо Байдена от участия в выборах президента США со своим концертом.

    «Родные, мы спели «Я русский» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» – заявил Shaman в Telegram.

    Напомним, Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

    Коментарии (5)
    22 июля 2024, 03:18 • Новости дня
    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором

    Трамп счел «позорным» выход Байдена из президентской гонки в США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором», заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.

    В обращении, распространенном через смс-рассылку, Трамп заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос CBS о том, готов ли он к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, Трамп отметил, что его противник на дебатах пока не определен. «Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп назвал Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.

    Коментарии (0)
    21 июля 2024, 22:38 • Новости дня
    Спикер Палаты представителей США потребовал отставки Байдена
    Спикер Палаты представителей США потребовал отставки Байдена
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если действующий глава американского государства Джо Байден не в состоянии участвовать в борьбе за пост президента, то он должен уйти в отставку, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Как заявил Джонсон, если Байден «не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента». По мнению Джонсона, Байден «должен немедленно уйти в отставку», передает ТАСС.

    Кроме того, республиканец Джонсон не считает, что «перспективы» Демократической партии США станут лучше, если Байдена на выборах президента заменит нынешний вице-президент США Камала Харрис. По его словам, Харрис является «соавтором катастрофических политических провалов администрации Байдена».

    Он также обвинил Харрис в том, что она знала о неспособности Байдена исполнять президентские обязанности. Джонсон заявил, что Харрис стала «радостной соучастницей» в «крупнейшем политическом укрывательстве» за всю историю страны.

    Напомним, Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока. Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах.

    Коментарии (0)
    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Медведев пожелал Байдену здоровья
    Медведев пожелал Байдену здоровья
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в новых выборах главы американского государства.

    Как отметил Медведев в Telegram, «Байден все…». «Желаем ему здоровья», – заявил зампред Совбеза России. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты.

    Напомним, Байден отказался от участия в выборах в США и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Харрис подтвердила планы добиться номинации от Демократической партии. При этом в Республиканской партии считают, что отказ Байдена от попытки переизбрания свидетельствует о его неспособности выполнять обязанности президента и призывают к отставке.

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 04:19 • Новости дня
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо сфокусироваться не на проблемах президента США Джо Байдена со здоровьем, а на преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти...» – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Захарова отметила, что «преступные решения в масштабах всего мира» за Байдена «принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать». Речь идет о бесконтрольных поставках оружия в Европу и его расползании по всему континенту, превращении Украины в террористическое государство, обрушении экономик стран ЕС. Кроме того, Захарова указала на «бесконтрольную миграцию», «бесконечные политические махинации» и создание «угрозы существования государств на Ближнем Востоке».

    По ее словам, «это все должно стать предметом рассмотрения», которое «не за горами». Захарова отметила, что не может сказать, принимал ли Байден решения «в состоянии ментальной отключки» или под «воздействием со стороны кого-то», но число «преступных шагов, решений и действий требует действительно серьезного разбирательства».

    Напомним, Захарова заявила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке. При этом она указала, что от имени Байдена опубликован документ, сам он не объявлял об отказе от участия в выборах.

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 05:22 • Новости дня
    Кеннеди-младший призвал Демпартию США к «открытому» выбору замены Байдена

    Кеннеди-младший выступил против выбора кандидата в президенты США партийной элитой

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидата в президенты США от Демократической партии не должна выбирать партийная элита, нужен открытый процесс, заявил независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший, который раньше состоял в Демпартии.

    Как заявил Кеннеди-младший, граждане США боятся, что «элиты национального комитета Демократической партии» намерены опять «сфальсифицировать процесс выдвижения кандидатур». По его словам, в таком случае кандидатом должна стать «крайне непопулярный вице-президент» Камала Харрис, передает ТАСС.

    Кеннеди-младший призвал партию «вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом». Он считает, что партийная элита не должна выбирать кандидата, нужны «нейтральные опросы», которые позволят «делегатам выбрать кандидата на основе этой информации».

    Он заявил, что именно непрозрачные процессы избрания кандидатов у демократов стали причиной, по которой он покинуть партию.

    Напомним, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Александр Назаров заявил, что после отказа Байдена участвовать в выборах Кеннеди-младший может оказаться «спасательным кругом для демократов», так как вице-президент Камала Харрис «проигрывает 1–2% в опросах Трампу в большинстве колеблющихся штатов».

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    Жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители США возмутились отсутствием речи президента США Джо Байдена о снятии с выборов, а также фото того, как он подписывает документ о выходе из предвыборной гонки.

    В США стали задавать вопросы, почему спустя десять часов после снятия с выборов сам Байден на публике не появился, кроме того, их удивляет, что о выходе из предвыборной гонки президент США написал в письме, а не обратился с речью к нации, пишет «Царьград».

    Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Еще в пятницу Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (7)
    21 июля 2024, 23:25 • Новости дня
    Захарова усомнилась, что Байден сам решил отказаться от участия в выборах в США

    Захарова усомнилась в принятии решения об отказе от участия в выборах в США самим Байденом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден лично не объявлял об отказе от участия в выборах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «То решение, которое было принято, посмотрите, до чего нас с вами довела так называемая американская демократия: ведь мы с вами даже не можем сказать, принято оно было Байденом, или принято оно было за Байдена», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев LIVE».

    Захарова отметила, что от имени Байдена опубликован документ, но не было «устного заявления» в «присутствии журналистов». Она полагает, что Байден не сам составлял опубликованное заявление. При этом, как отметила Захарова, не понятно, читал ли он вообще этот документ.

    «Хочется надеяться, что читал, или, по крайней мере, его супруга ему на пальцах это объяснила, как она объясняла ему многие годы, куда идти, что предпринимать в следующую минуту, что нужно говорить или не говорить», – заявила Захарова.

    По ее словам, «глобальная трагедия» началась, когда к власти в США «привели беспомощного человека», который все это время «непонятно каким образом подмахивает решения», спровоцировавшие мировой кризис – ситуацию на Украине.

    Как подчеркнула Захарова, речь идет о трагедии «с формированием впервые на европейском континенте, на территории европейской страны с христианской историей террористической группировки странового масштаба»

    «И никто не знает – он понимал, Байден, что подписывает, или не понимал... А многие говорили, что именно такой человек нужен был у власти, чтобы он не осознавал, что с ним происходит, что вокруг происходит, и что он подписывает», – заявила она.

    При этом Захарова подчеркнула, что выборы в США – «их история» и «внутриполитические баталии, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов». По ее словам, выборы в США полны лжи, унижений и «бесконечных попыток сокрыть правду».

    «Пусть они сами с этим разбираются», – сказала Захарова, заверив, что Россия «не вмешивается ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет».

    Напомним, о том, что Байден не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии сообщается в официальном письме, размещенном в его соцсетях.

    Коментарии (2)
    Главное
    Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    Клинтоны поддержали кандидатуру Харрис на выборах президента США
    Кеннеди-младший призвал Демпартию США к «открытому» выбору замены Байдена
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион
    Shaman пошутил о причинах выхода Байдена из президентской гонки в США
    Осужденный по делу о стрельбе в Москве участник СВО попросил снять судимость

    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

    Перейти в раздел

    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки

    Впервые в истории США глава государства в разгар избирательной кампании на второй срок вышел из предвыборной гонки. Судя по всему, Джо Байдену было сделано предложение, от которого нельзя было отказаться. Однако это его решение, в свою очередь, ставит и американское руководство, и союзников США в Европе перед чередой очень тяжелых решений. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............