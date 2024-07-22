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Кеннеди-младший призвал Демпартию США к «открытому» выбору замены Байдена
Кеннеди-младший выступил против выбора кандидата в президенты США партийной элитой
Кандидата в президенты США от Демократической партии не должна выбирать партийная элита, нужен открытый процесс, заявил независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший, который раньше состоял в Демпартии.
Как заявил Кеннеди-младший, граждане США боятся, что «элиты национального комитета Демократической партии» намерены опять «сфальсифицировать процесс выдвижения кандидатур». По его словам, в таком случае кандидатом должна стать «крайне непопулярный вице-президент» Камала Харрис, передает ТАСС.
Кеннеди-младший призвал партию «вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом». Он считает, что партийная элита не должна выбирать кандидата, нужны «нейтральные опросы», которые позволят «делегатам выбрать кандидата на основе этой информации».
Он заявил, что именно непрозрачные процессы избрания кандидатов у демократов стали причиной, по которой он покинуть партию.
Напомним, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Александр Назаров заявил, что после отказа Байдена участвовать в выборах Кеннеди-младший может оказаться «спасательным кругом для демократов», так как вице-президент Камала Харрис «проигрывает 1–2% в опросах Трампу в большинстве колеблющихся штатов».