Грузия привела пример разочарования в европейских идеалах

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Когда идет разговор о европейских ценностях, не следует забывать, что в Евросоюзе скрывается признанный виновным в том числе в воровстве денег у армии Грузии Кезерашвили», – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, «покровительство преступных элементов не является европейской ценностью в понимании грузин».

Председатель ппрламента отметил, что «на украденные у армии деньги Кезерашвили финансирует в Грузии оппозиционные партии и СМИ».

Ранее сообщалось о причастности экс-министра к созданию сетей кол-центров по вымогательству средств у пенсионеров в Европе.