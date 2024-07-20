ВСУ похвастались атаками на спасателей в ДНР

Политолог отреагировал на идеи желающих растворения России в «тюркском мире»

Политолог Ухов прокомментировал идеи желающих растворения России в «тюркском мире» «какбыэкспертов»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что, согласно «ценному предложению» по смене цивилизационного кода России с православного на «тюркский», о котором рассуждает экономист Александр Разуваев, Россия должна отринуть свою тысячелетнюю историю, традиции и ценности.

«Итогом этого цивилизационного каминг аута должна стать конвергенция с государствами Центральной Азии и Ближнего Востока, что видится Разуваеву мощным гешефтом», – подчеркнул Ухов.

Также политолог выразил сомнения, что «Татарстан, Башкортостан и Якутия это поддержат».

Политолог отметил, что «манкурты вроде Разуваева», «примитивные ценностные ориентиры которых меряются исключительно серебрянниками», являются излюбленным инструментом «этого меньшинства, говорящего по-русски с сильным акцентом».

«В политическом плане и плане ценностном эти идеи содержат в себе целый ряд лживых, манипулятивных и в практическом плане опасных положений», – продолжает он.

По словам Ухова, факт отличия России от западной цивилизации не означает того, что мы какая-то «русско-тюркская». «Россия исторически формировалась вокруг великоросского национального ядра, базовой матрицей которого было православие», – указал эксперт.

«Сегодня некоторыми «какбыэкспертами» из ряда примеров браков московских правителей или участия на стороне Москвы войск вассальных остатков Орды… делается вывод о якобы равноправности и «конвергентности» формирования России на паритетных со Степью началах. Это не так, это ложь», – подчеркивает Ухов.

Политолог добавил, что Россия сложилась на православии, государствообразующей роли великорусского этноса и при огромном влиянии модернизационной роли монархии и в первую очередь Романовых, которые «за уши вытащили Русское царство из полу-дремы и позволили через европейские реформы», создание современной армии и индустрии выжить как государству.

«К слову Османская империя, да и Цинский Китай пропустили этот важнейший этап и в результате их уже к 19 века рвали на куски европейские империи», – указывает он.

По словам эксперта, предлагаемая Разуваевым концепция растворения в тюркском мире приведет к процессу очередного раскола России с высвобождением разрушительной энергии и большой крови, с последующим падением в хаос и тьму.

«Враги России рассчитывают на то, что когда кровавая пыль уляжется русские и другие коренный народы России окажутся меньшинством, неспособным защитить Родину. Но враги не учитывают одного: «Зачем нам мир, в котором нет России?» – уверяет политолог.

Ухов заверил, что Россия никогда не даст различным меньшинствам и Иванам не помнящим родства продать нашу историю, память, традиции и ценности и изменить нашу идентичность.