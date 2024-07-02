Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.0 комментариев
В Башкирии после взрыва газа госпитализированы пять человек
В Стерлитамаке госпитализировали пятерых человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме, сообщили в региональном Минздраве во вторник.
Их госпитализировали в городскую больницу №1 Стерлитамака, ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее в прокуратуре сообщили, что при взрыве газа в жилом доме в Стерлитамаке погибла женщина, пострадали двое несовершеннолетних.