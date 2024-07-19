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Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России
Венгрия пообещала поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России
Венгрия считает недружественными действия Украины по запрету поставок нефти из России и поднимет вопрос об этом 22 июля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя введение Украиной санкций против российской компании «Лукойл», поставляющей нефть по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.
По словам Сийярто, Венгрия указала украинским властям, что это неприемлемое и недружественное решение с их стороны, передает ТАСС.
Он пообещал поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел ЕС, «потому что странно, что страна, пытающаяся вступить в Евросоюз, серьезно угрожает энергоснабжению двух государств – членов Евросоюза».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.