Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

Венгрия пообещала поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Сийярто, Венгрия указала украинским властям, что это неприемлемое и недружественное решение с их стороны, передает ТАСС.

Он пообещал поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел ЕС, «потому что странно, что страна, пытающаяся вступить в Евросоюз, серьезно угрожает энергоснабжению двух государств – членов Евросоюза».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.