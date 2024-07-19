Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.22 комментария
Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»
Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии «ради всей Америки»
Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.
«Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», – приводит его слова ТАСС.
Трамп выразил уверенность, что через четыре месяца республиканцев ждет «невероятная победа, которая ознаменует собой начало величайших четырех лет в истории» США. Он обещал, что в случае его победы на выборах, США ждет «эпоха мира и процветания», передает РИА «Новости».
Трамп рассказал о покушении на него: «Повсюду (по моему лицу) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне». По его словам, как только он услышал «громкий свистящий звук» и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял – «это может быть только пуля». «Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю», – сказал он.
Как заявил Трамп, «пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену».
Трамп считает, что «выборы должны быть посвящены проблемам», которые стоят перед США, а также «тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой».
Он призвал не «криминализировать инакомыслие» и не «демонизировать политические разногласия». Сейчас такие действия распространены в США «на невиданном ранее уровне», сказал Трамп, призвав Демократическую партию перестать «навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии». «Тем более, что это неправда», – заявил Трамп.
Он обещал, что «США вновь вернут себе уважение» и что «ни одна страна не поставит под сомнение мощь» США, границы станут «полностью безопасными», а экономика «будет процветать». Для этого, по его словам, страну необходимо избавить от «провального и некомпетентного руководства».
Напомним, накануне Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом.