Байден забыл имя шефа Пентагона

Байден не смог вспомнить имя шефа Пентагона и назвал его просто чернокожим мужчиной

Tекст: Вера Басилая

«Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. <…>. Я имею в виду, с критикой из-за того, кого я назначил на посты», – цитирует ТАСС Байдена.

После того как он забыл имя Остина, президент США упомянул судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон – тоже темнокожую, что вызвало сомнение, вспомнил ли Байден, кто занимает пост главы Пентагона или же Браун была им упомянута в связи с тем, что она высокопоставленная афроамериканка.

Видеозапись с конфузом Байдена широко разошлась в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Консервативный портал TheBlaze написал, что Байден «совсем спекся». Страница RNC Research, которая связана с командой Дональда Трампа, отреагировала на слова Байдена эмодзи «головокружение».

В то же время комментаторы в соцсети X посчитали, что Байден «совсем плох».

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил президенту страны Джо Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства.

Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.