Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.10 комментариев
Белый дом объявил о коронавирусе у Байдена
Белый дом объявил об уходе Байдена на самоизоляцию из-за коронавируса
Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, он планирует оставаться на самоизоляции в резиденции в Делавэре, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Организаторы конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе, посвященной сотрудничеству США с латиноамериканскими странами, сообщили, что Байден предупредил их об отмене запланированного выступления из-за положительного теста на коронавирус, передает РИА «Новости».
Жан-Пьер подтвердила, что Байден «вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе получил положительный тест на COVID-19». На самоизоляции он намерен продолжить выполнять обязанности главы американского государства. Жан-Пьер отметила, что Байден вакцинирован, у него мягкие симптомы COVID-19.
Как сообщает пресс-пул Белого дома, сам Байден на вопрос о своем самочувствии ответил: «Я чувствую себя хорошо». Он был без медицинской маски и самостоятельно поднялся на борт самолета, передает ТАСС.
Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем, хотя прежде говорил, что пойдет на это только по воле Бога.