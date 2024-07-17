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    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

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    17 июля 2024, 14:39 • Новости дня

    Трамп описал отношения с Путиным

    Трамп описал отношения с Путиным
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп, который участвует в президентской гонке, считает, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

    В интервью Bloomberg он признался, что они с Путиным «хорошо ладили». Кроме того, Трамп считает, что между ним и российским лидером никогда не было ситуаций, которые могли привести к войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

    16 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

    Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Республиканцы считают, что США необходимо заморозить украинский трек и сфокусироваться на азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, республиканцы просто не хотят иметь отношения к «коррумпированному проекту Джо Байдена». Ранее представители Республиканской партии заявили о готовности начать переговоры с Россией в контексте Украины.

    «Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

    В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

    На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

    Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

    Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

    Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

    Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

    Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

    Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

    Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

    У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

    В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

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    16 июля 2024, 19:30 • Новости дня
    Трамп признался, что покушение повлияло на него
    Трамп признался, что покушение повлияло на него
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем, об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала ABC News.

    Он отметил, что действующий президент США Джо Байден был «исключительно любезен» в телефонном разговоре с ним после нападения, передает ТАСС.

    Трамп также прокомментировал выдвижение на пост вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на съезде Республиканской партии. Он заявил, что Вэнс, прежде настроенный критически по отношению к нему, полностью поддержал его после более тесного знакомства.

    13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    17 июля 2024, 00:36 • Новости дня
    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    @ Annabelle Gordon/ Imago/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос об ослаблении санкций в отношении России, если вернется в Белый дом.

    «Я не люблю санкции, потому что они только отталкивают от нас людей. Поэтому я думал о том, чтобы ослабить или даже отменить санкции в отношении России в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявления о посреднической роли Трампа по Украине остаются спекуляциями.

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    17 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия «скрестила пальцы» за победу Трампа на выборах в США
    Венгрия «скрестила пальцы» за победу Трампа на выборах в США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Венгрия желает победы Дональду Трампу на предстоящих выборах президента США. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, подчеркнув, что при Трампе между Вашингтоном и Будапештом были очень хорошие отношения.

    «Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение», – приводит РИА «Новости» слова Сийярто.

    Напомним, ранее Сийярто заявил о намерении Венгрии к урегулированию конфликта на Украине.

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    17 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля
    Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо обсудить внедрение цифровых валют и других цифровых активов в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике в среду.

    «Нам в России важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами», – цитирует Путина ТАСС.

    Важно перейти к более широкому внедрению цифрового рубля, с его помощью уже проведено более 27 тыс. переводов и 7 тыс. оплат услуг.

    Ранее ЦБ объявил о расширении проекта по пилотированию цифрового рубля.

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    17 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Вооруженного мужчину задержали в США у места проведения съезда республиканцев

    Fox News: Вооруженного мужчину задержали в США у места проведения съезда республиканцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция задержала вооруженного мужчину в лыжной маске у периметра безопасности национального съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин), сообщил канал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

    Как говорится в сообщении, мужчину задержали в понедельник около 13.00 по местному времени (20.00 мск) в нескольких кварталах от места проведения съезда, у него в сумке обнаружили пистолет и полный магазин, передает ТАСС.

    Телеканал сообщил также, что лицензии на ношение оружия у задержанного не было, мотивы мужчины остаются неизвестными.

    Fox News сообщил также, что во вторник сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, державшего в руках нож. Место ЧП находилось в 3 км от арены Fiserv Forum, где проходят основные мероприятия съезда.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

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    16 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Медведчук в письме Трампу предложил поискать украинский след в покушении
    Медведчук в письме Трампу предложил поискать украинский след в покушении
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук направил бывшему президенту США Дональду Трампу письмо, в котором указал на возможный украинский след в совершенном на него покушении.

    В письме он отметил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине в случае победы на предстоящих выборах президента США, передает ТАСС. «Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена», – указал Медведчук.

    По его мнению, из-за этих заявлений Трамп стал «личным врагом украинского неонациста Зеленского», который теперь намерен любыми способами не допустить его победы на президентских выборах. «Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», – заявил Медведчук.

    Он также напомнил о недавнем заявлении главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь президента России Владимира Путина.

    «Физическое устранение политических оппонентов и политическая коррупция – звенья одной цепи в попытках удержаться у власти тех, кто благодаря войне на Украине набивает свои карманы, продавая оружие украинским неонацистам», – пишет Медведчук.

    Он также указал на продолжающуюся милитаризацию Украины странами НАТО. По мнению Медведчука, личная заинтересованность Зеленского в продолжении военных действий создает угрозу расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран, а предотвратить эту угрозу можно, прекратив поддержку киевского режима. Медведчук пожелал Трампу здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах.

    Ранее республиканец Хоссейн Хоррам отметил способность Трампа завершить конфликт на Украине.

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    17 июля 2024, 04:04 • Новости дня
    WP: Снайперы Секретной службы США не сразу заметили ранившего Трампа стрелка

    Tекст: Максим Попов

    Снайперы Секретной службы США не сразу заметили стрелка, ранившего экс-президента Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании, из-за ограниченного обзора, сообщила The Washington Post.

    Отмечается, что издание создало 3D-модель места проведения митинга и выяснило, что сотрудники Секретной службы не увидели злоумышленника Томаса Мэттью Крукса, который занял позицию для стрельбы на крыше здания. Кроме того, одной из групп контрснайперов обзор закрывали деревья, передает ТАСС.

    Согласно имеющейся информации, сотрудники спецслужб уже были готовы к действиям за две минуты до того, как Крукс открыл огонь. Это означает, что их предупредили об угрозе.

    Как пояснил бывший полицейский США Джейсон Лоулесс, снайпер Секретной службы, который ликвидировал Крукса, несколько мгновений держал его на прицеле, пытаясь понять, вооружен ли он и представляет ли угрозу. Снайпер выстрелил через несколько секунд после того, как злоумышленник начал стрелять, говорится в материале.

    Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании. Пуля задела ухо экс-президента. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Совершивший нападение 20-летний Томас Мэттью Крукс был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы преступника пока неизвестны. После этого США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


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    16 июля 2024, 22:50 • Новости дня
    Иран опроверг свою причастность к покушению на Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Постпредство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Сообщается, что иранские дипломаты назвали их безосновательными и предвзятыми, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник американские СМИ распространили информацию, что разведслужбы США получили данные о том, что Иран якобы планировал «устранить» экс-президента Дональда Трампа, что побудило власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома.


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    17 июля 2024, 01:34 • Новости дня
    Трамп признался, что пережитое покушение оказало на него влияние

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что на него повлияло покушение, которое произошло в минувшие выходные.

    «Я стараюсь не думать об этом, но да», – ответил Трамп на вопрос о том, повлияло ли на него то, что пуля пролетела мимо его головы и задела правое ухо, передает ТАСС.

    Также Трамп отметил, что действующий президент США Джо Байден был очень любезен с ним после нападения в Пенсильвании.

    На съезде Республиканской партии Трамп прокомментировал выдвижение сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса на пост вице-президента. Он отметил, что Вэнс, который раньше критиковал его, после более близкого знакомства полностью поддержал его кандидатуру.

    Напомним, Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.


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    17 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Артист Джек Блэк отменил тур группы из-за шутки о покушении на Трампа

    CNN: Артист Джек Блэк отменил тур группы из-за шутки о покушении на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский актер кино и озвучивания, комик и музыкант Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, вызвавшей негативную реакцию, сообщает канал CNN.

    По сообщению телеканала, на концерте группы в Сиднее Блэк преподнес Гэссу торт, чтобы поздравить с днем рождения, и попросил его загадать желание, на что тот ответил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа», передает РИА «Новости».

    Как сообщает CNN, сатирическая рок-группа Джека Блэка Tenacious D отменила оставшийся тур из-за негативной реакции, которую вызвала шутка Гэсса. Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа Tenacious D должна быть незамедлительно депортирована из страны, и назвал реплику Гэсса «отвратительной и неприемлемой». Австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс также заявил, что больше не будет принимать участие в интервью с Блэком и Гэссом.

    Сам Блэк заявил CNN, что был «ошарашен» высказыванием Гэсса и ни в коем случае не поощряет политическое насилие. Гэсс уже извинился за шутку на концерте в своих соцсетях и назвал ее «ужасной ошибкой».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

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    17 июля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин выбрал для поездки Lada Aura

    Кремль: Путин выбрал представителя российского автопрома Lada Aura

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выбрал отечественную Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери для демонстрации возможностей «АвтоВАЗа», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, для открытия главного из индустриальных центров Тольятти выбран представитель «АвтоВАЗа», за рулем которого проехал глава государства, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что таким образом президент намеревался продемонстрировать преимущества отечественного автопрома.

    Во вторник глава государства дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», он приехал за рулем Lada Aura на открытие этой дороги. Путин позитивно отозвался о Lada Aura после поездки.

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    17 июля 2024, 12:27 • Новости дня
    В США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели

    Tекст: Александра Юдина

    Новые попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа могут быть предприняты в ближайшие недели, пишет Politico.

    По данным издания, администрация США располагает информацией о возможной угрозе со стороны Тегерана в адрес Трампа, передает ТАСС.

    В частности, газета указывает, что Иран уже много лет якобы стремится «отомстить Трампу за убийство» иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

    Кроме того, бывший член сената законодательного собрания американского штата Вирджиния отставной полковник Ричард Блэк заявил, что секретная служба США допустила очевидный прокол при охране Трампа.

    «Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за охрану Трампа Секретной службой, однако ее прокол едва не привел к тому, что экс-президент мог быть убит стрелявшим», – отметил он.

    Также эксперт обратил внимание на тот факт, что сотрудники Секретной службы после того, как очевидцы указали им на стрелявшего, в течение нескольких минут не предпринимали никаких действий.

    «Только после того, как пуля попала в экс-президента и он упал на сцену, два снайпера Секретной службы применили станковую винтовку», – заверил он.

    Кроме того, эксперт обратил внимание на тот факт, что решение довести к 2030 году число представительниц прекрасного пола в рядах сотрудников Секретной службы до 30% привело к тому, что в охране политика оказались женщины небольшого роста.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трампа чуть не погубил непрофессионализм американских спецслужб.

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    17 июля 2024, 12:59 • Новости дня
    ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа после опроса 100 человек

    AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа после опроса 100 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мотив Мэттью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании не выяснили даже после опроса свыше 100 человек в ФБР.

    Сотрудники ФБР вскрыли мобильный телефон Крукса, изучили его компьютер, дом и машины, опросили свыше 100 человек, но не смогли установить причин, по которым он стрелял в политика, пишет Associated Press, передает ТАСС.

    Есть лишь частичный портрет преступника, его одноклассники считали молодого человека умным, но замкнутым, он часто ходил в наушниках. Также его ежедневно травили в школе за внешний вид.

    Крукс носил «странную одежду», в том числе охотничью, а также продолжал носить маску после окончания пандемии коронавируса.

    Неясны также и политические взгляды преступника. Он жертвовал в день присяги действующего президента США Джо Байдена демократам 15 долларов, хотя был зарегистрирован как республиканец в Пенсильвании.

    Предсмертной записки, заметок или сообщений в соцсетях, указывающих на причины поступка, не найдено.

    Ранее Washington Post сообщала, что снайперы Секретной службы США не сразу увидели стрелка, ранившего Трампа во время митинга в Пенсильвании.

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    17 июля 2024, 14:00 • Новости дня
    Путин: Есть предложения по налогообложению майнеров криптовалют

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В нескольких регионах может образоваться нехватка электроэнергии, поскольку растет майнинг криптовалют, уже есть предложения по обложению налогом майнеров, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике.

    Майнинг криптовалют в стране занимает 1,5% общего потребления электричества в России, сказал Путин, передает ТАСС.

    «По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд киловатт-часов, то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. И цифра продолжает расти», – отметил он.

    Неконтролируемый рост потребления электричества может привести к дефициту мощности в отдельных регионах, такое уже заметно в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, подчеркнул глава государства.

    «Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения. Давайте сегодня обсудим, что удалось сделать и как в дальнейшем должна быть построена эта работа», – отметил президент.

    Нехватка электричества грозит серьезными последствиями предприятиям, системам ЖКХ, городам и поселкам.

    «Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу», – объяснил Путин.

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    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»

    Сенсационными оказались результаты проведенного на Украине соцопроса по поводу возможных переговоров с Россией. Чуть менее половины опрошенных считают, что они необходимы. Однако перед нами вовсе не опрос как таковой, а политический сигнал, причем не Москве, а Киеву. О чем идет речь и как это понимать? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

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    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

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    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

      Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

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    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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