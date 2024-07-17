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    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    33 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    12 комментариев
    17 июля 2024, 00:36 • Новости дня

    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России

    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    @ Annabelle Gordon/ Imago/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос об ослаблении санкций в отношении России, если вернется в Белый дом.

    «Я не люблю санкции, потому что они только отталкивают от нас людей. Поэтому я думал о том, чтобы ослабить или даже отменить санкции в отношении России в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявления о посреднической роли Трампа по Украине остаются спекуляциями.

    16 июля 2024, 03:58 • Новости дня
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины». Об этом заявил европейский чиновник высокого ранга в интервью Politico.

    «Это катастрофа для Украины», — приводит ТАСС цитату политика.

    Издание отмечает, что возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах уже вызвала панику в Европе. А утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Украины».

    Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.


    Коментарии (8)
    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    Коментарии (10)
    16 июля 2024, 11:45 • Новости дня
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор республиканца Джеймса Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента усилил сомнения относительно продолжения поддержки США Украины в случае избрания Трампа президентом США, пишет The New York Times.

    Издание напомнило, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов. Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины.

    По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», напомнило The New York Times.

    Кроме того, издание приводит высказанные и ранее комментарии Вэнса о поддержке Украины со стороны США, в которых сенатор сомневается в том, что Западу хватит мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине.

    «Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров», – цитирует The New York Times Вэнса.

    Кроме того, во время переговоров в Сенате по пакету помощи Украине политик утверждал, что США должны направить средства на защиту южной границы страны.

    Также Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что США необходимо сосредоточить свои усилия на Азии, а не на Украине, он утверждал, что производство ракет системы «Патриот» для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае конфликта с Китаем.

    «Во всем мире много плохих парней, и меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы», – сказал сенатор.

    Ранее европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    До этого Вэнс заявлял, что Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (13)
    16 июля 2024, 05:45 • Новости дня
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    @ Artem Priakhin/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

    Его представили публике как «следующего президента Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Отмечается, что Трамп впервые появился на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания.

    Напомним, накануне США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


    Коментарии (8)
    16 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

    Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Республиканцы считают, что США необходимо заморозить украинский трек и сфокусироваться на азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, республиканцы просто не хотят иметь отношения к «коррумпированному проекту Джо Байдена». Ранее представители Республиканской партии заявили о готовности начать переговоры с Россией в контексте Украины.

    «Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

    В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

    На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

    Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

    Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

    Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

    Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

    Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

    Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

    Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

    У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

    В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

    Коментарии (29)
    16 июля 2024, 07:34 • Новости дня
    В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа

    Politico: В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа

    В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести, пишет Politico.

    По данным ФБР, не указаны конкретные лица, потенциально находящиеся в опасности, однако отмечается, что под угрозой в первую очередь находятся «связанные с выборами цели», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в документе упомянуто, что «экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов».

    Ранее Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

    Накануне в США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


    Коментарии (10)
    16 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден назвал ошибкой свои слова «яблочко мишени» в отношении Трампа
    Байден назвал ошибкой свои слова «яблочко мишени» в отношении Трампа
    @ Bonnie Cash/ Consolidated News Photos/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден признал, что ошибочно использовал фразу «яблочко мишени», когда говорил о своем главном политическом оппоненте Дональде Трампе.

    По словам Байдена, он не имел в виду физическую расправу над Трампом, а лишь хотел привлечь внимание к его политическим действиям, сообщает ТАСС.

    Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер на Дональда Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо экс-президента США, но не нанесла существенного вреда его здоровью. В результате стрельбы погиб один из сторонников Трампа.

    Совершивший нападение 20-летний Томас Мэттью Крукс был убит сотрудниками Секретной службы. После этого в СМИ появилось множество предположений о том, как это покушение может повлиять на политическую ситуацию и кто мог быть заказчиком преступления.


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    16 июля 2024, 19:30 • Новости дня
    Трамп признался, что покушение повлияло на него
    Трамп признался, что покушение повлияло на него
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем, об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала ABC News.

    Он отметил, что действующий президент США Джо Байден был «исключительно любезен» в телефонном разговоре с ним после нападения, передает ТАСС.

    Трамп также прокомментировал выдвижение на пост вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на съезде Республиканской партии. Он заявил, что Вэнс, прежде настроенный критически по отношению к нему, полностью поддержал его после более тесного знакомства.

    13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    16 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Вэнс: Трамп проведет с Россией переговоры для завершения украинского кризиса
    Вэнс: Трамп проведет с Россией переговоры для завершения украинского кризиса
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Дональд Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил Fox News кандидат-республиканец в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.

    По его словам, Трамп намерен провести переговоры с Москвой и Киевом, чтобы в ускоренном темпе завершить проблему между странами, передает РИА «Новости».
    Вэнс подчеркнул, что это поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме, то есть на отношениях с Китаем.

    Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

    Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    Высокопоставленный европейский чиновник в интервью Politico заявил, что выбор Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США может стать «катастрофой для Украины».

    Коментарии (14)
    16 июля 2024, 02:19 • Новости дня
    Республиканцы обещали сторонникам предотвратить Третью мировую войну

    Tекст: Максим Попов

    На съезде в Милуоки Республиканская партия утвердила единую платформу. В ней партия обещает гражданам США предотвратить Третью мировую войну.

    Кроме того, республиканцы планируют создать систему противоракетной обороны «Железный купол» на территории всей страны и сохранить доллар в качестве мировой резервной валюты, передает ТАСС.

    Россия и Украина не упоминаются в этой платформе напрямую, но в тексте говорится о необходимости восстановления мира в Европе.

    Платформа Республиканской партии США – это набор основных принципов, целей и политических позиций, которые партия стремится реализовать. Обычно этот документ пересматривается и обновляется каждые четыре года, чтобы отразить актуальные приоритеты и изменения в общественном мнении.

    Напомним, Дональда Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США.


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    16 июля 2024, 06:08 • Новости дня
    WSJ: Маск будет выделять 45 млн долларов в месяц на поддержку кампании Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск планирует ежемесячно выделять порядка 45 млн долларов новому политическому комитету, который поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа в его предвыборной кампании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

    По информации издания, комитет под названием America PAC был создан в июне. Его цель – регистрация избирателей, убеждение их проголосовать досрочно, а также сбор бюллетеней для голосования по почте в штатах, где результаты выборов могут повлиять на исход голосования, передает ТАСС.

    Сообщается, что комитет уже нанял сотни человек для выполнения этой работы.

    Напомним, сразу после покушения на Трампа во время митинга в Пенсильвании Маск сравнил его с президентом Рузвельтом по «крутости».


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    16 июля 2024, 01:55 • Новости дня
    Харрис пригласила Вэнса на дебаты кандидатов в вице-президенты США

    Харрис пригласила Вэнса на дебаты кандидатов в вице-президенты США

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Камала Харрис пригласила сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который был утвержден кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на предстоящих выборах, провести телевизионные дебаты. Об этом сообщила газета Politico.

    По информации издания, Харрис позвонила Вэнсу после того, как он был утвержден кандидатом, и выразила надежду на возможность встречи на дебатах кандидатов в вице-президенты, предложенных телекомпанией CBS, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, дебаты кандидатов в вице-президенты запланированы на более поздний срок этим летом. Предвыборный штаб Байдена согласовал две даты – 23 июля и 13 августа. Штаб экс-президента Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию, не ответил на приглашение CBS, однако принял предложение телеканала Fox News по организации дебатов между кандидатами на второй по значимости пост в государстве.

    Напомним, Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

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    16 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Медведчук в письме Трампу предложил поискать украинский след в покушении
    Медведчук в письме Трампу предложил поискать украинский след в покушении
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук направил бывшему президенту США Дональду Трампу письмо, в котором указал на возможный украинский след в совершенном на него покушении.

    В письме он отметил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту на Украине в случае победы на предстоящих выборах президента США, передает ТАСС. «Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена», – указал Медведчук.

    По его мнению, из-за этих заявлений Трамп стал «личным врагом украинского неонациста Зеленского», который теперь намерен любыми способами не допустить его победы на президентских выборах. «Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», – заявил Медведчук.

    Он также напомнил о недавнем заявлении главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь президента России Владимира Путина.

    «Физическое устранение политических оппонентов и политическая коррупция – звенья одной цепи в попытках удержаться у власти тех, кто благодаря войне на Украине набивает свои карманы, продавая оружие украинским неонацистам», – пишет Медведчук.

    Он также указал на продолжающуюся милитаризацию Украины странами НАТО. По мнению Медведчука, личная заинтересованность Зеленского в продолжении военных действий создает угрозу расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран, а предотвратить эту угрозу можно, прекратив поддержку киевского режима. Медведчук пожелал Трампу здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах.

    Ранее республиканец Хоссейн Хоррам отметил способность Трампа завершить конфликт на Украине.

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    16 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Вдова погибшего при покушении на Трампа пожарного не ответила на звонок Байдена

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вдова погибшего при покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа пожарного Кори Комператоре не ответила на звонок действующего американского президента Джо Байдена.

    Хелен Комператоре заявила, что не хотела разговаривать с Байденом, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    Она отметила, что ее супруг был убежденным республиканцем, он не захотел бы, чтобы она общалась с демократом Байденом.

    Женщина отметила, что не питает неприязни к действующему президенту США, и пояснила, что Трамп не связывался с ней после трагедии. При этом она намерена голосовать на предстоящих президентских выборах за республиканца.

    Как сообщает издание, Кори Комператоре после первых прозвучавших выстрелов на митинге сказал своей семье лечь на землю и закрыл их своим телом.

    На прошлой неделе произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге, пуля задела его ухо. Погиб один из его сторонников, нападавшего ликвидировали. Сам Трамп назвал чудом свое спасение.

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    16 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    NYP: Полицейские были в здании, с которого стреляли в Трампа

    New York Post: Полицейские были в здании, с которого стреляли в Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полицейские снайперы находились внутри здания, с крыши которого открыл стрельбу Томас Мэттью Крукс, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа, пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Снайперы из местной полиции, которые должны были обеспечивать безопасность на предвыборном митинге Трампа, находились не на крыше, а внутри здания, в результате чего Крукс беспрепятственно попал на крышу, пишет New York Post, передает ТАСС.

    Представитель Секретной службы США Энтони Гульеми сообщил, что стражи порядка проверили участок и помещение перед началом мероприятия, но не стали подниматься на крышу после начала митинга, боясь помешать снайперам службы.

    По данным издания, один из полицейских попытался осмотреть крышу незадолго до начала стрельбы, но Крукс направил на него оружие, вынудив отступить.

    Участники митинга заметили стрелка на крыше и предупредили о нем полицейских за две минуты до выстрела, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на видео, снятое одним из очевидцев. На кадрах также запечатлен подходящий к месту преступления полицейский, но неясно, слышал ли он предупреждения толпы или уже знал о стрелке.

    Кроме того, на стоянке рядом со зданием, с крыши которого открыл огонь Крукс, видны три припаркованные полицейские машины. Пока неизвестно, были ли в них офицеры полиции.

    Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге было совершено на прошлой неделе. В результате погиб один из его сторонников, нападавшего ликвидировали. Сам Трамп назвал чудом свое спасение.

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