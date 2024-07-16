Песков: Заявления о посреднической роли Трампа по Украине остаются спекуляциями

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что Трамп пока является кандидатом в президенты США, и нужно дождаться исходов выборов. Американцы сами определятся со своим будущим, подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что действующая американская администрация выступает против диалога по Украине, и Кремль исходит из этих реалий.

Пока Вашингтон настаивает на «продолжении войны до последнего украинца», напомнил он.

США не щадят ни денег, ни военной техники для киевского режима, и это «та реальность, с которой мы имеем дело», подвел итог Песков.

Ранее New York Times отмечало, что избранный в качестве кандидата на пост вице-президента в случае победы Трампа на выборах главы американского государства безразличен к поддержке Украины.