Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.8 комментариев
Песков: Заявления о посреднической роли Трампа по Украине остаются спекуляциями
Высказывания о том, станет ли Дональд Трамп в случае победы на американских президентских выборах посредником по урегулированию на Украине, Кремль считает спекулятивными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что Трамп пока является кандидатом в президенты США, и нужно дождаться исходов выборов. Американцы сами определятся со своим будущим, подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что действующая американская администрация выступает против диалога по Украине, и Кремль исходит из этих реалий.
Пока Вашингтон настаивает на «продолжении войны до последнего украинца», напомнил он.
США не щадят ни денег, ни военной техники для киевского режима, и это «та реальность, с которой мы имеем дело», подвел итог Песков.
Ранее New York Times отмечало, что избранный в качестве кандидата на пост вице-президента в случае победы Трампа на выборах главы американского государства безразличен к поддержке Украины.